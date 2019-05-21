Таджикистан: власти обвиняют ИГИЛ в очередном кровавом тюремном бунте

Тело Абдусаттора Каримова несут к нему домой. (Кадр из видео, предоставленного базирующемуся в Праге новостному сайту «Ахбор»)

В выходные в мужской колонии строгого режима под столицей Таджикистана вспыхнул бунт, в результате которого погибли более 30 человек, включая охранников и заключенных.

Власти заявили 20 мая, что, по их версии, ответственность за организацию беспорядков несет группировка «Исламское государство» (ИГИЛ). Таджикские чиновники часто возлагают ответственность за подобные события на боевиков или оппозицию, но проверить их заявления в независимом порядке не представляется возможным.

Почти все, что известно о произошедшем в колонии «Кирпичная», расположенной в Вахдатском районе, примерно в 15 километрах к востоку от Душанбе, основано на информации из официальных заявлений. В заявлении Министерства юстиции говорится, что 19 мая, примерно в 21:30, произошла драка между отбывающими срок членами «Исламского государства» и объявленной вне закона оппозиционной Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ). По их словам, в результате погибли 29 заключенных и трое охранников.

Это уже вторая за последние полгода кровавая вспышка насилия в одной из тюрем Таджикистана. По сообщениям, в ноябре прошлого года в пенитенциарном учреждении в городе Худжанд на севере страны погибли около 50 человек (почти все заключенные). Согласно официальной версии, жизни лишились 21 заключенный и два тюремных охранника. Власти, как и в последнем случае, обвинили в инциденте ИГИЛ. Независимого расследования событий проведено не было.

Официальные лица заявили в необычно подробном докладе об инциденте в «Кирпичной», что, по их мнению, за подстрекательство к насилию несет ответственность Бехруз Гулмород, сын высокопоставленного командира «Исламского государства» Гульморода Халимова, который, по последним имеющимся данным, участвовал в боевых действиях в Сирии.

Минюст также назвал в качестве потенциального зачинщика человека по имени Фахриддин Гулов, приговоренного в 2018 году к 26 годам тюрьмы, якобы за участие в подготовке терактов в Душанбе. Гулова также обвиняли в членстве в ПИВТ.

Также в качестве подозреваемых были названы Махмадулло Шарипов и Рухулло Хасанов, но никаких подробностей о них предоставлено не было.

В заявлении Минюста говорится, что якобы сначала заключенные из числа членов ИГИЛ убили троих охранников, а потом занялись своими врагами из числа других узников колонии.

«Чтобы запугать других заключенный, члены «Исламского государства» казнили пятерых и зверски избили десятерых человек», – утверждается в заявлении.

В документе не объясняется, как погибли остальные.

Сообщается, что среди казненных был Саид Киёмиддин Гози, один из основоположников ПИВТ, похищенный спецслужбами в Санкт-Петербурге в 2017 году и насильно доставленный в Таджикистан.

Президент Эмомали Рахмон упомянул Гози в своей речи в мае прошлого года, когда он обрушился с критикой на ПИВТ и Иран, с которым Душанбе давно на ножах.

«Его карманы были наполнены долларами страны, которая называла себя нашим другом, – по сообщениям, сказал Рахмон. – Он сам признался, что принял шиизм и выполнял приказы служб безопасности этой страны против таджикской нации».

Затем Верховный суд приговорил Гози к 25 годам тюрьмы, но позже приговор сократили до восьми лет.

Согласно информации Минюста, другой жертвой был Абдусаттор Каримов, член верховного политического совета ПИВТ. В 2016 году, через несколько месяцев после того, как ПИВТ объявили вне закона, Каримова приговорили к 26 годам заключения, якобы за участие в попытке переворота. По сообщению информационного органа ПИВТ «Паём», Каримов страдал от сердечной недостаточности, но его родных к нему не пускали.

Также был убит Саидмахдихон Сатторов, мулла и, по его собственным словам, «пророк конца света», приговоренный к 16 годам по целому ряду обвинений, включая вымогательство, многоженство и осквернение трупов.

На момент публикации данной статьи «Исламское государство» не взяло на себя ответственность за события в данной колонии.

На данном этапе практически невозможно определить, насколько можно верить официальной версии событий в колонии «Кирпичная». Но некоторые аспекты выглядят странно. В первую очередь, примечательным является то, как оперативно власти опубликовали подробный доклад об инциденте, включая имена, при этом опустив некоторые детали хронологии событий, а также убедительно не объяснив причины беспорядков. После беспорядков в худжандской тюрьме в прошлом году власти несколько дней не признавали даже сам факт инцидента, не говоря уже о публикации подробностей произошедшего.

Проверить информацию о наличии в тюрьмах страны множества боевиков ИГИЛ не представляется возможным, т.к. власти часто, но в основном крайне неубедительно пытаются поставить знак равенства между закоренелыми боевиками ИГИЛ и членами ПИВТ, которая настаивает на том, что отвергает всяческие насильственные действия и не имеет никаких дел с экстремистами.

Когда в июле 2018 года были убиты четыре иностранных велосипедиста, власти рефлекторно возложили вину на ПИВТ. Но затем ответственность взяла на себя группировка «Исламское государство». Таджикские чиновники не отказались от своих первоначальных обвинений, по сути подразумевая этим, что, по их мнению, ПИВТ и ИГИЛ связаны между собой или являются союзниками. Одновременно таджикские власти заявляют, что ПИВТ поддерживает и финансирует шиитское правительство Ирана.

Определенный свет на ситуацию в таджикских тюрьмах пролил член политического совета ПИВТ Джалолиддин Махмудов, освобожденный из заключения и 10 апреля давший интервью таджикской службе РСЕ/РС. По его словам, следует разделять простых осужденных, оказавшихся за решеткой за ограбления, мошенничество и пр., и членов салафистских объединений и организаций вроде «Джамаат Ансарулла» и «Хизб-ут-Тахрир». Последние, сказал он, постоянно вступают в драки.

Учитывая крайне низкую вероятность проведения независимого расследования событий в «Кирпичной», общественность, возможно, так никогда и не узнает, имела ли здесь место просто особо жестокая конфронтация или что-то гораздо более зловещее.