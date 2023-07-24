Таджикистан: власти прибегают к изощренным мерам в отношении уклонистов

Служба в армии длится два года и призывники сталкиваются с чудовищными унижениями, особенно на начальном этапе. (Фото: официальные материалы правительства).

В Таджикистане с наступлением сезона призыва в армию работники военкоматов прибегают к отчаянным мерам.

Уличные облавы на молодых людей, которые больше напоминают похищение, являются обычным делом. Но это всего лишь цветочки. Чтобы заставить общины отдать своих сыновей, работники военкоматов отключают электричество, задерживают их родственников и закрывают мечети.

Потенциальные новобранцы тянут жребий, решая, кто будет служить.

Охота на мужчин призывного возраста, который составляет от 17 до 27 лет, проходит два раза в год. От призыва освобождаются мужчины, не имеющие братьев и сестер, а также лица со справкой о медицинском отводе. Весенняя призывная кампания стартует в апреле.

Опасения по поводу призыва вполне обоснованы. Военная служба длится два года, и имеются многочисленные свидетельства о чудовищных издевательствах и ужасных условиях проживания.

Мустафо, 16-летний подросток из Душанбе, беседовавший с Eurasianet.org на условиях анонимности, рассказал, что ему приходится брать с собой свидетельство о рождении и справку из школы, чтобы доказать рыскающим по улицам работникам военкоматов, что он еще учится.

У него есть повод для беспокойства.

«[Однажды] я пошел на рынок, куда меня за покупками отправила мама. Я был в своей обычной одежде. Ко мне подошли двое мужчин и поздоровались со мной. Я отреагировала спокойно, ничего не подозревая. Тогда они схватили меня за ремень и попытались запихнуть меня в свою машину. Только оказавшись в машине, я понял, что, оказывается, меня забирают в армию. Мои слова о том, что я еще учусь в школе, не возымели на них действия», – сказал Мустафо.

Мустафо повезло, что у него не отобрали телефон. При первой же возможности он позвонил своему отцу.

«Мой отец пришел на призывной пункт со свидетельством о рождении. Но они ему не поверили. Потребовали справку из школы и от главы махалли (района). Только когда отец принес все документы, меня отпустили», – рассказал он.

Точные данные о количестве призывников не разглашаются. Однако порой местные чиновники соревнуются между собой, кто раньше выполнит свою квоту.

Ранним утром первого дня последнего весеннего призыва, стартовавшего 1 апреля, мэр Хорога, столицы Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО), опубликовал в сети заявление о том, что его город уже выполнил норму на 104 процента. По его словам, 18 человек даже вернулись в Таджикистан из России, чтобы отслужить в армии.

К маю, когда завершилась призывная кампания, государственный план, по словам чиновников, был выполнен.

Утверждение главы Хорога вызывает особое удивление, поскольку, по некоторым данным, все больше проживающих в регионе молодых людей покидают страну вследствие жестоких репрессий, развязанных в прошлом году силовиками против проживающего на Памире этнического меньшинства, принадлежащего к одной из ветвей шиитского ислама.

Будучи родом из ГБАО, журналистка Анора Саркорова, которая в настоящий момент проживает в Европе, написала в своем ставшем популярном Telegram-канале, что, по имеющейся у нее информации, некоторых молодых людей забирают прямо из школ, а родителям мужчин призывного возраста угрожают расправой, если они не заставят своих сыновей вернуться из России. Саркорова сообщила также о случаях, когда проживающих в Хороге молодых людей отчисляли из университетов, чтобы призвать в армию.

Изобретаемые властями приемы с каждым годом становятся все более изощренными.

Житель города Пенджикент, расположенного на западе Таджикистана неподалеку от Самарканда (Узбекистан), рассказал Eurasianet.org о том, как несколько человек были арестованы сотрудниками Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ), пришедшего на смену КГБ, с целью заставить их вернуть своих сыновей из России.

Дилноза, студентка последнего курса Таджикского национального университета в Душанбе, рассказала Eurasianet.org, что молодым людям, учащимся с ней в одной группе, разрешили сдать экзамены досрочно, чтобы освободить их от занятий и тем самым сделать их пригодными для службы.

«Парням из нашей группы предлагали помощь в сдаче экзаменов, бесплатные водительские права и обещали помочь с трудоустройством в дальнейшем, – сказала Дилноза, которая также говорила на условиях анонимности из-за опасения за свою безопасность. – Те, кто не был слишком уверен в своих [академических] знаниях, соглашались на службу по собственной воле и сдавали экзамены досрочно. Те, кто был более уверен в себе, естественно, отказались, но их все равно заставили сдать экзамены досрочно».

Были случаи, когда возмутительные попытки проведения массовых облав заставляли граждан проявлять некоторого рода солидарность. В прошлом году в сети появилась видеозапись, на которой видно, как сотрудники ГКНБ пытаются силой вывести молодых людей из экзаменационного зала Яванского медицинского колледжа, расположенного примерно в 60 километрах от Душанбе. Студентки выступили в защиту своих сокурсников, забросав автобус с сотрудниками военкоматов камнями и не дав ему уехать. В итоге потенциальные призывники были отпущены.

Власти, как правило, категорически отрицают, что сотрудники военкоматов прибегают к таким мерам, ограничиваясь лишь сообщениями о якобы успешно проведенных призывных кампаниях.

Житель Колхозобода, расположенного в 130 километрах к югу от Душанбе, рассказал Eurasianet.org, что в их районе три дня не было электричества, пока они не договорились между собой, чьи сыновья пойдут в армию.

«Большинство ребят уезжают работать в Россию. Оставшихся здесь прячут в домах их родственники. Электричество отключили на три дня. Сказали, что пока ребята, которые могут служить, не сдадутся, электричество не включат. Через три дня жители договорились: одни заставили своих сыновей вернуться из России, другие донесли на тех, кто спрятался», – рассказал на условиях анонимности житель Колхозобода.

Однако выход из этой ситуации есть. В законодательстве есть положение о том, что молодые люди могут быть освобождены от службы в армии после уплаты пошлины в размере 28 500 сомони (около 2600 долларов). Средняя номинальная месячная зарплата в Таджикистане в настоящее время составляет около 170 долларов.

Дилрабо Самадова, директор общественной организации «Офис гражданских свобод», занимающейся защитой прав военнослужащих, считает, что за последние 15 лет положение призывников несколько улучшилось. Однако она признает, что обязательная военная служба все еще не пользуется популярностью.

«Молодые люди не стремятся выполнить свой конституционный долг из-за дедовщины, – сказала она. – На протяжении шести месяцев военнослужащие подвергаются издевательствам, включая физическое насилие».

Из-за того, что военнослужащие не имеют доступа к своим телефонам, о случаях издевательств не сообщается до тех пор, пока кто-нибудь не погибнет или не получит тяжелые травмы. Новостное агентство Cabar.Asia со ссылкой на данные ООН сообщило, что за последние три года во время службы в армии погибло не менее 100 человек.

Однако в некоторых случаях уровень жестокости настолько высок, что даже власти Таджикистана не могут оставить эти инциденты без внимания.

В апреле в социальных сетях появились кадры, на которых видно, как нескольких молодых солдат жестоко избивают палками и бьют ногами в живот. Из видеозаписи не ясно, что послужило причиной такого наказания.

Генеральная прокуратура отреагировала на шумиху, поднятую общественностью вокруг этого видео, заявив, что нападавшие, которые, по некоторым данным, впоследствии были приговорены к 10 годам лишения свободы, нарушили воинский кодекс о взаимоуважении между военнослужащими.

Однако прокуратура редко реагирует на подобные инциденты, если только они не зафиксированы на камеру. Дедовщина – распространенное явление, но почти все случаи остаются скрытыми от глаз широкой общественности.