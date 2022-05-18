Таджикистан: власти ужесточают меры безопасности; в ГБАО убиты по меньшей мере 10 человек

Столкновения на востоке Таджикистана переросли в кровавые сражения между правительственными силами и местными группами сопротивления центральным властям.

В Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) пролилась кровь. При этом правительство объявляет о начале «антитеррористической операции».

В заявлении Министерства внутренних дел от 18 мая сообщается о гибели по меньшей мере одного сотрудника Государственного комитета национальной безопасности и восьми противников властей в столкновениях в Рушанском районе, находящемся на границе с Афганистаном. Кроме того, как говорится в заявлении, 13 военнослужащих получили серьезные ранения.

«Организованные преступные группы, состоящие из 200 человек, с применением всех видов оружия в центре Рушанского района в 3 точках перекрыли автотрассу Душанбе — Хорог и дорогу на пограничную комендатуру, — говорится в заявлении. — Преступные группы ранее готовились к совершению этих действий и с той же целью доставили оружие и боеприпасы из-за рубежа».

Трасса, о которой идет речь, — это Памирский тракт, единственная (причем не везде асфальтированная) высокогорная дорога, соединяющая более густонаселенную западную часть страны с ГБАО, которая имеет общие границы с Афганистаном, Китаем и Кыргызстаном.

Официальные лица утверждают, что в столкновениях были убиты только вооруженные мужчины, но в социальных сетях появляются неподтвержденные сообщения о том, что по меньшей мере некоторые из жертв были мирными жителями.

Ранее на этой неделе Министерство внутренних дел сообщило, что 16 мая, в ходе предыдущих столкновений между правительственными силами и местными жителями, был убит один человек. Власти утверждают, что это был 29-летний Замир Назришоев, и скончался он от смертельных ранений, полученных при взрыве гранаты, которую он держал в руках. Получить независимое подтверждение этой версии произошедшего не удалось.

В условиях информационной блокады, установленной властями, ходят самые разные слухи. По одному из них, справедливость которого Министерство обороны впоследствии отрицало, ракетами, выпущенными в направлении Рушанского района из-за границы, был сбит таджикский военный вертолет.

Поскольку сразу после начала первых беспорядков 16 мая власти отключили телефонные и интернет-соединения с ГБАО, получение независимой информации из этой области стало делом чрезвычайно сложным.

Власти утверждают, что их так называемая антитеррористическая операция направлена на окончательный разгром опасных преступных элементов, окопавшихся, по их словам, в ГБАО. Однако сопротивление правлению Душанбе вполне реально, и за последние месяцы на фоне все более заметного присутствия силовиков оппозиционные настроения становились более радикальными и более ожесточенными.

Обстановка в Хороге была чрезвычайно напряженной начиная с 14 мая, когда около 1000 человек собрались, чтобы потребовать отставки руководителя области и настоящего расследования обстоятельств смерти местного жителя, убитого полицейскими в конце прошлого года.

В течение последнего года жители ГБАО неоднократно выходили на демонстрации, пытаясь заставить власти ограничить присутствие силовиков в регионе. Установка на дорогах многочисленных пропускных пунктов усугубляла ощущение тревоги и подозрения, что власти собираются в ближайшем будущем расправиться с видными неформальными лидерами местной общественности.

Официальные представители силовых ведомств прямо заявляли, что цель их антитеррористической операции — захват одного из таких лидеров, Мамадбокира Мамадбокирова, которого власти обвиняют в руководстве преступной группировкой.