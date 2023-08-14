Таджикистан: внук президента – король Instagram. Но что за этим стоит?

В Таджикистане только президент имеет право на ничем не ограниченную публичность. Однако из этого правила появилось любопытное исключение – еще одна фигура обретает все большую популярность и влияние.

Этот человек также является членом правящей семьи.

Исмоил Махмадзохир, которому в прошлом месяце исполнилось 26 лет, является внуком президента Эмомали Рахмона. Его мать, Фируза, – одна из семи дочерей Рахмона.

Своей узнаваемостью Махмадзохир, отличительной особенностью которого являются его усы (не самый модный тренд в Таджикистане), в значительной степени обязан Instagram, где у него 2 миллиона подписчиков. Каждый его пост собирает сотни лайков и комментариев. На своей странице Махмадзохир обозначил себя на английском языке как предпринимателя, спортсмена и филантропа.

Просматривая его страницу в Instagram, становится понятно, что молодой человек увлекается модными автомобилями и владеет несколькими из них. Для одного из них был выдан «золотой» номер 1111. Он также признается в том, что является поклонником бузкаши – достаточно агрессивной конно-спортивной игры, в ходе которой две команды всадников борются за обезглавленную тушу козла.

Помимо развлечений Махмадзохир выполняет определенные должностные обязанности.

С ноября он занимает должность президента Федерации дзюдо Таджикистана. В мае в Душанбе прошел Гран-при по дзюдо, который является квалификационным на Олимпийские игры. Это событие вызвало определенный интерес международных СМИ к Таджикистану, который, как правило, попадает в новости в основном из-за резкого ухудшения ситуации с политическими свободами и проблем с безопасностью.

Не забывает Махмадзохир рассказывать и о своей благотворительной деятельности.

В прошлом году он якобы оплатил подключение к водопроводу села в Хуросонском районе на юге Таджикистана. В результате около трех тысяч человек получили доступ к безопасной питьевой воде. При этом никто, похоже, не задался вопросом, почему власти не сделали этого раньше.

Не остается незамеченным посещение им детских домов.

Махмадзохир также с готовностью рекламирует свои благочестивые поступки. В 2021 году он оплатил паломничество в Мекку для 20 малообеспеченных семей. Новость об этом была опубликована в Instagram.

Но это не означает, что он ведет скромный образ жизни и не использует имеющиеся у него возможности. Его Instagram пестрит фотографиями поездок во Францию, Италию, Швейцарию, Германию и Австрию. Но больше всего ему, похоже, нравится в Объединенных Арабских Эмиратах. Судя по фотографиям, у него завязались дружеские отношения с 40-летним наследным принцем Дубая Хамданом бен Мохаммедом Аль Мактумом.

Махмадзохир активно занимается популяризацией туризма в Таджикистане.

В апреле Махмадзохир организовал визит в Таджикистан мегапопулярного российского видеоблогера Гусейна Гасанова. Гасанов, известный в основном своими розыгрышами призов (рекламный ход, который он, видимо, позаимствовал у таких американских ютьюберов, как Mr. Beast), совершил тур по стране, где его повсеместно встречали толпы поклонников. По окончании поездки Гасанов выложил видеоролик, снятый принадлежащей Махмадзохиру продюсерской компанией IM Group, в котором он положительно отзывается о Таджикистане как о туристическом направлении. О том, что Гасанову было заплачено за визит, напрямую не сообщается, хотя, вероятно, можно предположить, что так оно и было.

Но всю эту радужную картину портит один неловкий политический момент.

Если у 70-летнего президента Рахмона нет причин опасаться растущего авторитета Махмадзохира, то у другого человек они есть. Принято считать, что старший сын Рахмона, 35-летний Рустам Эмомали, готовится в ближайшем будущем возглавить страну.

К этому событию Эмомали шел на протяжении десяти лет. За эти годы он сменил несколько должностей – от руководителя таможенной службы до начальника службы по борьбе с коррупцией. Сейчас же он одновременно выполняет обязанности мэра Душанбе и, что гораздо важнее, председателя верхней палаты парламента.

Но, в отличие от Махмадзохира, Эмомали замкнут: он не любит привлекать к себе внимание и чувствует себя не в своей тарелке всякий раз, когда ему приходится присутствовать на публичных мероприятиях вместе с отцом. Да и в социальных сетях он не зарегистрирован.

Угроза, исходящая со стороны молодого выскочки, отнюдь не теоретическая. В соответствии с изменениями в Конституцию, внесенными в 2016 году в результате срежессированного референдума, минимальный возраст кандидатов в президенты был снижен с 35 до 30 лет. Тогда предположили, что это было сделано для того, чтобы проложить Эмомали дорогу к власти. Но к моменту следующих выборов, запланированных на 2027 год, Махмадзохиру тоже исполнится 30 лет.

Однако все это может быть лишь безумным предположением. Некоторые сомневаются в подлинности и степени популярности, о которой свидетельствуют цифры в Instagram.

«Я не думаю, что у него сейчас есть какие-либо политические амбиции, – сказал Eurasianet.org один из политических обозревателей, пожелавший сохранить анонимность. – На данный момент он всего лишь молодой парень, которому нравится быть в центре внимания. А с теми ресурсами, которыми он располагает, ему это легко удается».

Успех Махмадзохира в качестве своего рода лидера мнений можно объяснить отсутствием конкуренции в таджикской медиасфере, которую разрушило полицейское государство.

«Те люди, которые хотели бы написать что-то негативное, естественно, предпочитают молчать. Они понимают, что в этом есть определенный риск, даже если критика конструктивна», – сказал комментатор.

Вместо этого каждый раз, когда Махмадзохир выкладывает пост в Instagram, в комментариях, разумеется, появляются хвалебные отзывы, в том числе от сотрудников государственной телерадиокомпании, ученых из университетов, государственных служащих и т.д.

Среди большого числа людей, соревнующихся в подхалимстве, приз главного льстеца может достаться ведущему государственного телевидения Улугбеку Салимбекзоде, который в июле поздравил Махмадзохира с днем рождения на своей странице в Facebook.

«Мужественность и стойкость, мягкость и доброта, щедрость и терпение – вот лишь немногие из большого числа прекрасных качеств нашего достопочтенного Исмоила Махмадзоира! – написал Салимбекзода по какой-то причине на английском языке. – Он питает любовь к величию морей, его сердце чисто и спокойно, как река... Мы гордимся его присутствием на земле, а также любовью и искренностью, которые он несет».