Таджикистан: во время беспорядков на Памире убит по меньшей мере один человек

Власти Таджикистана сообщили, что 16 мая в ходе столкновений жителей Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) на востоке страны с сотрудниками правоохранительных органов погиб по меньшей мере один человек.

Официальные лица называют возобновление беспорядков результатом смутьянской деятельности «несведущих юношей», что говорит о том, что они твердо намерены игнорировать то недовольство центральными властями, которое накапливается в этой удаленной горной области, имеющей протяженную и слабо контролируемую границу с Афганистаном.

Немедленно после начала столкновений, которые, по свидетельству очевидцев, спровоцировали отряды спецназа, применившие против демонстрантов светошумовые гранаты и дымовые шашки, был заблокирован доступ к интернету.

Зарубежные активисты сообщают, что с 16 мая столица ГБАО, город Хорог, окружена правительственными войсками. В сети широко распространились неподтвержденные изображения бронемашин, ездящих по городу. Агентство Pamir Daily News сообщило в своем Telegram-канале, что в Хороге закрыты школы и другие государственные учреждения.

Обстановка в Хороге была чрезвычайно напряженной начиная с 14 мая, когда около 1000 человек собрались, чтобы потребовать отставки руководителя области и настоящего расследования обстоятельств смерти местного жителя, убитого полицейскими в конце прошлого года.

В течение последнего года жители ГБАО неоднократно выходили на демонстрации, пытаясь заставить власти ограничить присутствие силовиков в регионе. Установка на дорогах многочисленных пропускных пунктов усугубляла ощущение тревоги и подозрения, что власти собираются в ближайшем будущем арестовать видных неформальных лидеров местной общественности.

В заявлении Министерства внутренних дел от 17 мая утверждается, что последние волнения начались с того, что некие лица, действующие по поручению одного из таких местных лидеров, Мамадбокира Мамадбокирова (которого власти обвиняют в руководстве преступной группировкой), напали на здание областного суда в Хороге. Полиция говорит, что один из этих людей, 29-летний Замир Назришоев, получил смертельные ранения, когда у него в руках взорвалась граната. Утверждается, что в ходе беспорядков были ранены по меньшей мере три сотрудника полиции.

Однако до этого официальные лица говорили, что собираются к 16:00 16 мая по местному времени разогнать демонстрацию, начавшуюся на выходных, силой, если ее участники не разойдутся добровольно. Это позволяет предположить, что столкновения, повлекшие за собой гибель человека, могли быть спровоцированы именно правительственными силами.