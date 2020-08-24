Таджикистан: все больше женщин открывают свой бизнес

Ситора, женщина родом из села Кумсангир на юге Таджикистана, открыла собственную швейную мастерскую после того, как муж позвонил из России и сказал, что уходит от нее.

Он объявил ей талак (развод) посредством простого устного заявления. Этот обряд аннулирования брака практикуется многими таджикскими трудовыми мигрантами, долгое время проживающими за границей и желающими начать новую жизнь.

Для женщин в Таджикистане такой поворот событий часто приносит стыд и нищету. Родственники бывшего мужа часто выгоняют их из дома, оставляя ни с чем.

Малое предпринимательство – это спасательный круг для них, а также для женщин, чьи мужья не могут присылать домой достаточно денег.

Как и многие другие девушки из ее селения, Ситора, согласившаяся пообщаться с Eurasianet.org на условиях частичной анонимности, вышла замуж в 18 лет. До этого она не была знакома со своим будущим супругом. Во время сватовства ей сказали, что он – трудовой мигрант, и что он уедет в Россию сразу после свадьбы.

«Все мужчины в нашем районе уезжают в Россию на заработки, и мой муж был одним из них. Я не усмотрела в этом ничего особенного», – сказала Ситора.

Ее муж уехал через два месяца, и возвращался лишь периодически. За эти годы у них родились трое детей.

«Я родила всех троих детей, когда муж был в отъезде. Он приезжал и уезжал. Если посчитать, из пяти лет что мы были женаты, мы с мужем прожили вместе год и два месяца», – сказала она.

На заработки за границу уезжают практически только мужчины: из почти 531 000 граждан Таджикистана, которые, по оценкам правительства, уехали в Россию на работу в 2019 году, около 454 000 были мужчинами. По подсчетам российских властей, в РФ проживает 1,2 миллиона таджикистанцев.

Спустя пять лет после свадьбы (а это было пару лет назад) до Ситоры дошли ходившие по ее селению слухи о том, что ее муж нашел себе новую жену в России. Вскоре после этого он сам позвонил ей и в одностороннем порядке объявил о разводе.

«Они выпроводили меня из дома мужа к матери. Только подумайте, мне пришлось вернуться в свой семейный дом, где два моих брата живут со своими семьями», – сказала она.

Унижение было не менее сокрушительным, чем финансовые трудности. В Таджикистане в распаде семьи обычно, без учета контекста и фактов, винят женщину. А если женщина после развода живет одна, то это может быть особенно скандально.

Поэтому с ее стороны было очень смелым шагом собрать деньги, чтобы арендовать собственное жилье, а также открыть швейный цех. Сейчас у нее работают швеями еще две женщины.

Согласно официальным правительственным данным, в 2019 году в Таджикистане было зарегистрировано свыше 295 000 индивидуальных предпринимателей. Официальные данные не дают разбивки по полу, но есть убедительные отрывочные свидетельства того, что доля женщин, занимающихся бизнесом в сферах общественного питания, сельского хозяйства, туризма и текстиля, постоянно растет.

Как рассказала Eurasianet.org Фируза Насырова, возглавляющая консалтинговую компанию, причины, по которым женщины начинают заниматься бизнесом, менялись. В 1990-е годы они начинали заниматься предпринимательской деятельность, чтобы удовлетворить базовые потребности своих семей. В 2000-х годах, когда поток внешней миграции значительно возрос, это все чаще происходило из-за того, что их бросали мужья. А достойную работу в Таджикистане найти сложно.

«Рабочих мест немного, зарплаты невысокие, поэтому женщины вынуждены открывать индивидуальные предприятия. Если женщина, например, умеет шить, и пойдет на фабрику, сколько она там заработает? Ей проще открыть собственную маленькую швейную мастерскую», – сказала Насырова.

Тем не менее, правительство не уделяет достаточного внимания вопросу о том, какой вклад в экономическое развитие могут внести женщины. Их в Таджикистане чтят только 8 марта, в Международный женский день.

Хосиятхон Комилова, технический эксперт, которая работала с женщинами, занятыми в сельскохозяйственном секторе, отметила, что, например, когда президент посещает церемонии разрезания красной ленты на новом предприятии или компании, среди руководства никогда не увидишь женщин. По ее мнению, пока женщины не начнут заниматься чем-то большим, чем просто управление небольшим магазином и занятие мелкой торговлей потребительскими товарами, слишком рано говорить о развитии женского предпринимательства в Таджикистане.

Перемены наступят, «когда они начнут экспортировать товары и возглавлять компании, – сказала Комилова. – Компания по переработке фруктов и овощей или текстильная компания с женщиной во главе – вот это уже бизнес».

«Разные районы Таджикистана сильно отличаются друг от друга. Где-то предпринимательство среди женщин приветствуется, где-то оно табуировано», – отметила Комилова.

Неправительственные организации пытаются исправить ситуацию, выступая в качестве бизнес-инкубаторов и оказывая поддержку начинающим женщинам-предпринимателям.

Национальная ассоциация деловых женщин Таджикистана зародилась как ресурс для предоставления бизнес-образования женщинам, переживающим тяжелые времена. Сегодня одной из инициатив ассоциации является ежегодная премия «Фарах» за успехи в бизнесе. Принять участие в конкурсе могут только женщины.

Консалтинговая компания Насыровой проводит онлайн-курсы для начинающих предпринимательниц. Но она говорит, что для развития женского предпринимательства потребуется государственная поддержка, в том числе в виде налоговых льгот.

«Бизнес – дело мечтателя, а предприниматель – амбициозный человек, – сказала Насырова. – Сегодня мы наблюдаем тенденцию, когда женщины следуют своей мечте, и это прекрасно. Потому что женщины рассматривают бизнес не только как средство извлечения прибыли, но также как возможность сделать мир лучше. И страна от этого только выиграет».