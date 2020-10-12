Таджикистан: выборы закончились, будут ли изменения в правительстве?

Один человек, все голоса: Рахмон голосует на выборах 11 октября. (Фото: Администрация президента)

Президент Таджикистана обеспечил себе пятый президентский срок, причем в этот раз набрав рекордное количество голосов.

Официальные представители Центральной избирательной комиссии заявили 12 октября, что Эмомали Рахмон набрал 90,9 процента голосов и тем самым получил право оставаться на своем посту как минимум до 2027 года.

Это намного больше 83,6 процента, которые он получил в 2013 году, несмотря на охватившие страну сейчас экономический спад и продовольственный кризис.

Остальные четыре символических кандидата получили в общей сложности 7,8 процента из 4,2 миллиона поданных голосов. Явка составила 85,3 процента зарегистрированных избирателей.

Председатель ЦИК Бахтиёр Худерзода заявил, что нарушений зафиксировано не было. Правда, независимых журналистов, которые могли бы это подтвердить, на участки не пустили. Фотографировать внутри избирательных участков позволили только репортерам государственных СМИ. Газете «Азия-Плюс» было отказано в аккредитации для освещения голосования. Радио «Озоди», таджикская служба РСЕ/РС, смогла подготовить лишь очень ограниченные репортажи изнутри участков.

На предыдущих выборах «Азия-Плюс» зафиксировала ряд нарушений, таких как «семейное голосование», когда один член семьи голосовал несколько раз.

В этот раз также не присутствовала миссия наблюдателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Наблюдатели от СНГ приехали, но эта организация печально известна тем, что «ставит пятерки» даже самым грязным выборам.

На выборах не было эмоций и интриги, как не было как таковой и предвыборной кампании.

Единственным вызвавшим некоторый интерес аспектом было то, что Рахмон мог принять решение отойти в сторону и позволить баллотироваться своему сыну Рустаму Эмомали. Последний сейчас одновременно занимает два поста – мэра Душанбе и председателя Сената.

Вышеупомянутый вариант стал возможным благодаря проведенному в 2016 году референдуму, после которого в Конституцию были внесены поправки, снижающие минимальный возраст кандидатов в президенты с 35 до 30 лет. Тогда казалось, что это было сделано специально для того, чтобы позволить Рустаму Эмомали, которому сейчас 32 года, занять высший пост.

Но в этот раз по какой-то причине этой возможностью не воспользовались.

Следующий шаг – роспуск правительства до конца октября. Бытует мнение, что в Кабмине могут произойти заметные изменения, которые позволят приближенным Рустама Эмомали занять высокие посты. Если это произойдет, то будет сигналом о том, что процесс передачи власти все-таки идет.