Таджикистан выпрашивает деньги, отмахиваясь от реформ

Донорам, по всей видимости, надоело то, как Таджикистан расставляет приоритеты при расходовании средств. (Фото: Администрация президента Таджикистана)

Во второй половине июня таджикские власти созвали совещание с участием международных агентств по развитию, чтобы обратиться к ним с дерзкой просьбой.

Правительство нуждается в 400 миллионах долларов, пояснил Завки Завкизода, первый заместитель министра экономического развития и торговли.

По словам Завкизоды, эти средства, размер которых эквивалентен приблизительно 5 процентам ВВП страны в 2018 году, позволили бы властям реализовать свой замысел, касающийся восстановления экономики и предотвращения проблем в будущем.

Между тем Душанбе так и не провел даже самых базовых реформ, реализация которых могла бы обеспечить ему поддержку, в том числе, со стороны Европейского Союза. Это заставляет усомниться относительно серьезности обещаний властей реформировать экономику и улучшить условия для бизнеса.

Во время своего выступления 20 июня Завкизода рассказал о состоящем из 24 пунктов плане действий по выводу Таджикистана из сложившейся сложной ситуации.

На первый взгляд принятый в ноябре документ, полное название которого переводится с английского как «План мероприятий по координации реализации макроэкономической политики и предотвращению воздействия возможных рисков на национальную экономику», является амбициозным. В нем говорится об изменениях в денежно-кредитной политике и налоговой системе, стабилизации банковского сектора, диверсификации источников денежных переводов трудовых мигрантов, рационализации расходов на государственных предприятиях и улучшении делового климата.

Однако доклад Завкизоды был скуден на детали, и единственный документ, который удалось найти Eurasianet.org, содержал всего несколько страниц.

Специалист, который ранее работал в министерстве Завкизоды, сказал Eurasianet.org на условиях анонимности, что нет никакого плана, определяющего конкретные шаги по реализации предлагаемых реформ.

«Нет никакой дорожной карты, графика реализации или плана действий на случай, если этот план будет принят, – сказал специалист. – Составителям этих документов кажется, что достаточно представить на рассмотрение любое несуразное предложение, и партнеры по развитию сразу прибегут с чемоданами, полными денег».

В пятистраничном плане мероприятий, попавшем в распоряжение Eurasianet.org, не указано, кто конкретно отвечает за реализацию того или иного направления общей стратегии. Для большинства задач не установлен крайний срок исполнения. Вместо этого в соответствующем поле просто написано «постоянно».

Причина беспокойства властей становится очевидной при тщательном изучении бухгалтерских отчетов. Бухгалтерам государственных учреждений удается ежегодно сводить баланс только за счет причудливой перетасовки чисел и энергичных усилий налоговых инспекторов и других чиновников, направленных на выкачивание из населения все до последней копейки.

Есть все основания полагать, что 400 миллионов долларов, упомянутые Завкизодой, нужны не для долгосрочного планирования, а для того чтобы залатать существующие дыры. В утвержденном на 2019 год государственном бюджете предусмотрено 4,5 миллиарда сомони (около 480 миллионов долларов), которые, как ожидается, поступят в казну благодаря безвозмездной помощи со стороны международных доноров и иностранным инвестициям. Однако с донорами пока не густо.

Показательным примером может служить опыт сотрудничества Таджикистана с ЕС.

В своих планах на 2014-2020 годы ЕС намеревался предоставить Душанбе в качестве финансовой помощи около 250 миллионов евро (284 миллиона долларов). Если рассматривать ситуацию в региональном контексте, то предложение щедрое. Сумма, выделенная ЕС для гораздо более густонаселенного Узбекистана по линии европейской программы внешней помощи «Инструмент сотрудничества в целях развития», составляла 168 миллионов евро

Но, учитывая, что Таджикистан не в состоянии разобраться с бедственным состоянием своей системы государственного управления, около 100 миллионов евро от этой суммы, скорее всего, в итоге будут отданы Узбекистану, сказал Eurasianet.org представитель Евросовета на условиях анонимности, поскольку не был уполномочен давать интервью прессе.

Согласно правилам ЕС, получатели средств для бюджетной поддержки должны продемонстрировать, что предпринимают целый ряд мер – от укрепления макроэкономической стабильности и реформирования бюджета до принятия стратегии поддержки таких важных областей, как здравоохранение, и усилий по повышению финансовой прозрачности.

«Ничего этого нет, – сказал Eurasianet.org эксперт Евросовета. – Более того, нет договора с Международным валютным фондом (МВФ), эксперты которого занимаются оценкой рисков».

Требование об установлении тесных рабочих отношений между правительством и МВФ является основным для многих иностранных доноров. По сравнению почти со всеми другими организациями, у фонда гораздо больше возможностей оценить, соответствует ли экономическая политика получателей помощи ожиданиям структур, подобных ЕС. Однако МВФ не проявил особую готовность раскошелиться – или, по-видимому, посоветовать другим сделать это – без надежных обязательств со стороны таджикских властей.

Когда приехавшие в Душанбе чиновники из Брюсселя сказали принимающей стороне, что они ждут «зеленого света» от МВФ, им посоветовали не ждать и, несмотря ни на что, выдать им деньги, сообщил источник в Евросовете. Подобный императивный подход не сработал.

Рабочая группа Министерства финансов собралась на прошлой неделе, чтобы обсудить принятие нового налогового кодекса – инициативы, принадлежащей администрации президента. По словам первого вице-премьера Давлатали Саида, новая система, которая заменит предыдущую, принятую в 2013 году, будет разработана с учетом интересов деловых кругов и рядовых граждан.

Обременительные налоговые правила являются одними из многих факторов, способствующих распространению коррупции в Таджикистане. Непредсказуемость таджикского рынка и многочисленные истории о взяточничестве на всех уровнях отпугивают иностранные компании.

Поживем-увидим, будут ли смелые амбиции властей реализованы на деле хотя бы в одной этой сфере.

Как сказал в интервью газете «Азия-плюс» Сума Чакрабарти, президент Европейского банка реконструкции и развития, который побывал в Таджикистане в начале этого месяца, недостаточно строить планы.

«Одно дело объявлять о новых планах и программах развития, и другое дело внедрять эти планы на практике», – сказал Чакрабарти в интервью, переведенном на русский язык.