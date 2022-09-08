Таджикистан высылает сотни афганских беженцев

После прошлогоднего прихода «Талибана» к власти многие афганцы были вынуждены покинуть свои дома. (Фото: Сайед Хабиб Бидел / УГКВ ООН)

Таджикистан начал массовую депортацию афганских беженцев на родину, тем самым опровергая предыдущие заявления президента Эмомали Рахмона, обещавшего поддержку зарубежным этническим соотечественникам.

Родные и друзья людей, непосредственно затронутых кампанией по высылке, активно распространяют информацию о происходящем в социальных сетях.

«Сегодня были депортированы трое моих соседей. Никакой информации о причинах депортации пока что не давали», — говорится в одном из таких сообщений.

Источник Eurasianet.org, участвующий в помощи афганским беженцам, сообщил, что в течение трехнедельного периода было выслано около 200 человек.

Организации, работающие с беженцами, советуют им не выходить из дому без крайней необходимости. Несколько семей переселились в поисках большей безопасности на территорию афганского посольства, которым управляют твердые противники режима «Талибана», находящегося у власти в Афганистане.

В начале года посольство Афганистана в Таджикистане сообщало, что в стране находятся около 10 000 афганских беженцев. С тех пор около 4000 из них получили право постоянного проживания в Канаде.

В материале таджикской службы РСЕ/РС, Радио «Озоди», приводятся слова одного из депортированных беженцев, рассказывающего, что таджикские власти задержали его во время проверки документов. Затем, говорит он, его отвезли на границу с Афганистаном и выдворили из страны.

«Не было никакого заседания суда, даже не дали спросить, почему нас депортируют», — рассказывает в статье этот беженец.

2 сентября независимое новостное агентство Asia-Plus процитировало заявление Министерства внутренних дел о том, что высылаемые были признаны виновными в нарушении правил пребывания в стране. Однако министерство утверждало, что на этом основании был депортирован всего один человек.

За несколько дней до появления этого сообщения выразило свою озабоченность Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

«Таджикистан должен прекратить задерживать и депортировать беженцев — действия, которые явно ставят под угрозу жизни людей, — заявила Элизабет Тан, директор департамента международной защиты УВКБ. — Принудительное возвращение беженцев противоречит закону и принципу невысылки, являющимся краеугольным камнем международного права беженцев».

В заявлении УВКБ упоминается один конкретный инцидент, произошедший 23 августа: семья из пяти афганцев, в том числе трех детей, была возвращена в Афганистан через наземный пограничный переход несмотря на вмешательство представителей ООН.

«С 2021 года УВКБ ООН зафиксировало многочисленные случаи задержания беженцев, принудительного возвращения и недопуска на территорию лиц, нуждающихся в международной защите», — заявила эта организация.

Политика негласной высылки явно противоречит заявлениям президента Рахмона, неоднократно обещавшего афганцам свою поддержку. Этот авторитарный руководитель не стеснялся даже критиковать других за недостаточное внимание к якобы широкомасштабным притеснениям таджикских меньшинств в Афганистане.

«К сожалению, правозащитные организации хранят молчание о нарушении прав других этнических групп и свобод афганских граждан, в особенности женщин и детей, и не комментируют этот вопрос», — сказал он в выступлении на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2021 года.