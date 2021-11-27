Таджикистан: в ГБАО третий день идут демонстрации

Демонстрации в одном из городов на востоке Таджикистана продолжаются уже третий день на фоне растущего недовольства по поводу убийства местного жителя сотрудниками правоохранительных органов. Сообщается, что после первой попытки правительственных сил разогнать митинг было убито по меньшей мере два человека.

Несколько тысяч человек заняли центральную площадь в Хороге, столице Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО), требуя справедливости. Власти пообещали, что если люди не разойдутся, их разгонят силой.

Противостояние уходит корнями в события февраля 2020 года, когда группа людей из Рошткалинского района ГБАО напала на заместителя прокурора, который, по их словам, приставал к молодой женщине, вынудив его принести извинения на камеру. В состав группы входил человек по имени Гулбиддин Зиёбеков, в отношении которого было заведено уголовное дело.

Затем следствие было приостановлено по инициативе тогдашнего губернатора ГБАО Ёдгора Файзова, который разрешил ситуацию, выступив посредником между сторонами. Файзов был назначен на эту должность в октябре 2018 года в качестве компромиссного шага со стороны центрального правительства в Душанбе. Будучи видным деятелем Фонда Ага Хана экономического развития – благотворительной организации, финансируемой уважаемым памирцами человеком, – Файзов считался тем, кто будет служить интересам местных жителей.

Однако в начале этого месяца Файзова сметили с поста. За этим последовала попытка арестовать 29-летнего Зиёбеков. Как сообщило 25 ноября государственное информационное агентство «Ховар» со ссылкой на прокуратуру ГБАО, Зиёбеков оказал сопротивление при задержании, выстрелил из пистолета и был ранен ответным огнем. Но многие в Хороге оспаривают правительственную версию.

Когда Зиёбеков умер, толпа жителей устроила демонстрацию перед мэрией с требованием наказать виновных. Мать Зиёбекова привезла его тело на место акции и сказала, что не уйдет, пока ей не предоставят объяснение случившегося. Но утром 27 ноября тело Зиёбекова увезли для захоронения. С первого дня демонстрации, когда правительственные силы открыли огонь по толпе, было убито по крайней мере два человека – Гульназар Муродбеков и Тутишо Амиршоев, согласно сообщению РСЕ/РС. Также в ходе столкновений получили ранения несколько сотрудников милиции.

Пока ничто не указывает на наличие у властей намерения идти на уступки. Вечером 26 ноября заместитель министра внутренних дел выступил на местном государственном телеканале «Бадахшон», предупредив протестующих, чтобы либо они сами разойдутся, либо он применит ОМОН.

Напряженность вновь обострилась 27 ноября, когда сменивший Файзова Алишер Мирзонабот, ранее служивший в КНБ, вышел на площадь, чтобы поговорить с демонстрантами. Очевидец событий сообщил Eurasianet.org по телефону, что Мирзонабот пообещал создать комиссию для выяснения обстоятельств убийства Зиёбекова, но толпу это не устроило, и люди выдвинули новые требования, включая гарантии расширения автономии ГБАО. Посчитав, что Мирзонабот занял непримиримую позицию, люди в ярости забросали его камнями, когда он начал уходить. В ответ его охранники открыли огонь. Информационное агентство «Азия-Плюс» сообщило, что в результате столкновения Мирзонабот получил ранение головы, а также было ранено еще два человека.

Члены памирской общины 27 ноября устроили пикет у представительства ООН в Душанбе, но милиция быстро его разогнала. Ранее, 25 ноября, сотни людей собрались у посольства Таджикистана в Москве.

За последнее десятилетие между центральным правительством и памирцами произошел целый ряд серьезных столкновений. Памирцы этнически и лингвистически отличаются от таджиков, составляющих большинство населения страны. Кроме того, в отличие от таджиков, являющихся суннитами, памирцы – приверженцы исмаилизма, ответвления шиитского ислама.

По результатам изнурительной гражданской войны 1990-х годов памирцы оказались на проигравшей стороне. Хотя ГБАО с населением около 227 000 человек и протяженной границей с Афганистаном формально пользуется определенной автономией, этот статус существует только на бумаге, и Душанбе на протяжении многих лет стремился еще больше укрепить контроль над данным регионом.

Самая кровопролитная конфронтация в новейшей истории произошла в 2012 году, когда правительственные войска развернули операцию по захвату группы неформальных лидеров, которые, по версии властей, возглавляли банды, занимавшиеся контрабандой наркотиков и драгоценных камней. В результате многие тысячи людей вышли на улицы Хорога, чтобы выразить свое недовольство попытками правительства, по их мнению, еще больше ограничить автономию области. Считается, что в результате этих столкновений было убито около 50 человек.

Еще один серьезный инцидент произошел в сентябре 2018 года, когда президент Эмомали Рахмон воспользовался визитом в Хорог, чтобы устроить нагоняй местным высокопоставленным силовикам, заявив, что в регионе царит беззаконие. В ответ силовики устроили зачистку, в ходе которой передвижения местных жителей были сильно ограничены, что вызвало еще большее недовольство.