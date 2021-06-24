Таджикистан готовится к последствиям военных действий в Афганистане

Таджикские власти уверяют, что усилили меры безопасности на границе с Афганистаном. (Фото из архива Eurasianet.org)

Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана подтвердил, что более 130 афганских военнослужащих были вынуждены бежать через границу под сокрушительным натиском талибов. Инцидент породил опасения, что нарастающая нестабильность в Афганистане уже оказывает влияние на соседние страны.

ГКНБ, в состав которого входит пограничная служба, в опубликованном 22 июня заявлении сообщил, что талибы сосредоточили основной удар на пограничном переходе «Шерхан-Бандар», который связан с Таджикистаном мостом, построенным за счет США.

«В результате вооруженного столкновения, продолжавшегося до 9 часов утра 22 июня, 134 военнослужащих правительственных сил Афганистана, не выдержав натиска, были вынуждены отступить... на территорию Таджикистана», – говорится в заявлении ГКНБ.

По словам представителей таджикских служб безопасности, они позволили афганским военным перейти границу, исходя из чувства «гуманизма и добрососедства», хотя неясно, был ли у них вообще выбор.

Говорят, около 100 афганских военнослужащих были убиты или взяты в плен в районе перехода «Шерхан-Бандар». И это всего лишь один эпизод среди многих инцидентов, произошедших за последние пару недель в граничащих с Таджикистаном районах. По информации ГКНБ, под контроль талибов перешли пять районов в провинции Тахар и еще три района в провинции Кундуз (обе провинции граничат с Таджикистаном), а также пара пограничных контрольно-пропускных пунктов.

Талибы добились успеха также и в других районах Афганистана. Специальный представитель ООН Дебора Лайонс на этой неделе предупредила о «страшных сценариях», рассказав в Совете безопасности ООН о том, как правительственные войска потеряли контроль над более чем 50 из 370 районов страны.

После того, как в мае было объявлено о постепенном сокращении американского контингента в Афганистане, состоящего примерно из 3000 американских военнослужащих, талибы, по-видимому, почувствовали уверенность в своих силах и решили развить успех. В апреле президент США Джо Байден заявил, что вывод войск продлится до 11 сентября – срок, который, по его мнению, нельзя назвать «поспешным уходом».

Однако есть некоторые признаки того, что боевые действия между афганской армией и силами боевиков может перерасти в нечто еще более масштабное. Базирующееся в Кабуле издание ToloNews опубликовало 23 июня репортаж с севера Афганистана, в котором говорилось о том, что гражданское население также все чаще берет в руки оружие, чтобы противостоять вторжению талибов.

Первым в Таджикистане забил тревогу по поводу возможных последствий беспорядков в Афганистане глава Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО), который заявил о необходимости усиления пограничной обороны на состоявшемся 21 июня совещании с представителями правоохранительных органов и вооруженных сил.

Небезопасная ситуация в Афганистане стала сигналом для Таджикистана о необходимости обеспечить внутреннюю стабильность, цитирует Ёдгора Фаизова государственное информационное агентство «Ховар».

По словам Фаизова, Таджикистан должен подготовить жилые помещения и запастись топливом, продовольствием, одеждой и транспортом на случай возможного притока беженцев. В своем интервью новостному сайту «Азия-Плюс» Фаизов сказал, что Таджикистан готов принять более 10 000 афганских беженцев.

Учитывая, насколько строго власти контролируют заявления для прессы высокопоставленных таджикских чиновников, можно с уверенностью предположить, что заявления Фаизова в целом соответствуют позиции, занимаемой центральным правительством в Душанбе.

В продолжение своих предыдущих заявлений 23 июня Фаизов сказал, что оборона в ГБАО была усилена.

«ГБАО имеет протяженную границу с Афганистаном, поэтому необходимо планомерно усиливать деятельность [штабов] территориальной обороны, чтобы их представители находились в постоянной готовности, – цитирует его слова информационное агентство ТАСС. – Сейчас оборона границы усилена, пограничники находятся в режиме повышенной готовности».

Хотя большинство захваченных талибами провинций расположены ближе к юго-западным районам Таджикистана, чпо крайней мере один район в афганской провинции Бадахшан – Хаш – пал под ударами талибов, сообщает TOLONews.

В интервью базирующемуся в Душанбе новостному сайту «Авеста» Рахматилло Абдуллоев, которого издание назвало экспертом по Афганистану, попытался смягчить беспокойство, сказав, что риск вторжения талибов в Таджикистан ничтожно мал.

«Серьезных последствий вряд ли можно ожидать. Будут, конечно, последствия локального характера. Но пока талибам нужно прочно установить свою власть на севере», – сказал Абдуллоев.

Таджикистан, у которого с Афганистаном общая граница протяженностью 1344 км, из всех бывших советских республик Центральной Азии наиболее уязвим перед возможными последствиями дестабилизации обстановки в соседней стране.

Региональная безопасность, соответственно, была главным вопросом повестки дня на состоявшейся на этой неделе в Душанбе встрече секретарей советов безопасности стран-членов Шанхайской организации сотрудничества, возглавляемой Москвой и Пекином. Россия сохраняет сильное военное присутствие в Таджикистане, хотя она не несет прямой ответственности, как это было в прошлом, за безопасность на границе.

По словам пресс-секретаря президента России Владимира Путина, Москва обеспокоена развитием ситуации в Афганистане на фоне вывода американских войск.

«В целом, конечно, развитие ситуации в Афганистане по мере вывода американских и других военных из этой страны – это повод для нашего пристального внимания и беспокойства, – цитирует пресс-секретаря Дмитрия Пескова информационное агентство ТАСС. – Таджикистан – очень близкое, партнерское нам государство. Действительно, возникновение нового очага напряженности, угрозы – это то, что беспокоит нас».