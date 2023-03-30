Таджикистан: депортированный из Германии активист получил семь лет тюрьмы

Политический активист, депортированный в Таджикистан из Германии в январе, был приговорен к семи годам лишения свободы по обвинению в подстрекательстве к мятежу.

Сторонники Абдулло Шамсиддина утверждают, что, судя по всему, инкриминируемым ему преступлением было то, что он лайкнул пост в социальных сетях. Содержание поста неизвестно.

Судебный процесс проходил за закрытыми дверями. Подробности дела были опубликованы на новостном сайте Azda, связанном с оппозицией в изгнании.

Шамсиддин, которому сейчас 32 года, приходится сыном Шамсиддину Саидову, одному из ключевых деятелей Партии исламского возрождения Таджикистана, являвшейся единственной значительной оппозиционной силой в стране пока власти не объявили ее вне закона в 2015 году. Он жил в Германии с 2009 года, но, согласно сообщению Таджикской службы РСЕ/РС, столкнулся с проблемы, т.к. не зарегистрировался в немецкой миграционной службе. Также сообщается, что ему трижды отказали в убежище.

Активисты и правозащитные организации обратились к властям Германии с просьбой не депортировать Шамсиддина. Тем не менее депортация все-таки состоялась 18 января, когда Шамсиддин позвонил жене из аэропорта и сказал, что, скорее всего, его отправят прямо в Таджикистан.

Готовность Германии передать политического активиста глубоко авторитарной стране вызвало тревогу среди правозащитников.

«Существует серьезная и вполне обоснованная обеспокоенность по поводу его благополучия в Таджикистане – стране с ужасным послужным списков в области прав человека, где оппозиционных активистов, правозащитников и журналистов бросают за решетку по политически мотивированным обвинениям, и где широко распространены пытки в тюрьмах», — заявил Хью Уильямсон, глава отделения «Хьюман Райтс Вотч» в Европе и Центральной Азии.

Посольство Германии в Душанбе публично не комментировало этот случай.

Точное местонахождение Шамсиддина оставалось неизвестным на протяжении порядка двух месяцев, что вполне соответствует тому, как работает таджикская система правосудия. При этом официальные лица заявляли, что им нечего сказать по этому поводу.

Только после серии пикетов, организованных таджикскими оппозиционными группами у нескольких посольств Таджикистана за рубежом, 7 марта Шамсиддину разрешили позвонить жене и сообщить ей, что он находится в следственном изоляторе Государственного комитета национальной безопасности, преемника советского КГБ.

Это не первый случай высылки таджикских активистов на родину из европейской страны. В 2020 году Австрия депортировала 29-летнего Хизбулло Шовализода, несмотря на громкие протесты. По возвращении в Таджикистан Шовализода был приговорен к 20 годам лишения свободы по ряду обвинений, включая экстремизм и государственную измену.