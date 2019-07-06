Таджикистан: звучат призывы закрыть корпункт «Озоди» в Душанбе

На фоне призывов закрыть душанбинский корпункт таджикской службы финансируемого США Радио «Свободная Европа»/Радио «Свобода», таджикские власти приближаются к полному уничтожению в стране независимых СМИ.

МИД уже и без того значительно подорвал позиции Радио «Озоди», отказав предоставить аккредитацию нескольким корреспондентам вещателя.

В своем заявлении от 3 июля министерство заявило, что, согласно проведенному им анализу репортажей «Озоди», вместо освещения важных новостей вещатель занимается публикацией сенсационной и неточной информации.

В документе также утверждается, что «Озоди» выступает в качестве пропагандистского крыла запрещенных оппозиционных групп, таких как Партия исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ) и «Группа-24». Почти все члены этих объединений за последние пять лет были арестованы, убиты, изгнаны из страны или при помощи угроз вынуждены отказаться от членства.

«Законодательством страны запрещается публикация материалов, призывающих к насильственному свержению конституционного строя и разжигающих межрелигиозную и межнациональную рознь», – говорится в заявлении министерства.

Министерство иностранных дел не смогло представить никаких доказательств того, что «Озоди» служил платформой для подобных призывов.

Таджикистан объявил ПИВТ террористической организацией, но большинство международных партнеров Душанбе не разделяют его позицию.

По признанию РСЕ/РС, «Озоди» в течение ряда лет проводило негласную политику соблюдения предписания таджикских властей не упоминать объединения вроде ПИВТ, за исключением случаев, когда они обвинялись в подрывной деятельности. Редакторы вещателя снимали с публикации интервью с высокопоставленными представителями ПИВТ, опасаясь негативной реакции со стороны таджикских властей.

Но в последние месяцы, после определенных кадровых перестановок в РСЕ/РС, ситуация изменилась, что, судя по всему, и вызвало гнев Душанбе.

Как минимум пяти журналистам «Озоди» было отказано в аккредитации. Самым последним примером был вызов видеожурналиста «Озоди» Баротали Назарова в МИД и отзыв его аккредитации, что РСЕ/РС назвало «беззастенчивой попыткой властей контролировать независимую прессу».

Судя по всему, наступление на «Озоди» носит скоординированный характер.

В опубликованной на российском сайте статье по авторством Абдусалома Абдуманова прозвучал открытый призыв закрыть корпункт «Озоди». Затем этот призыв был перепечатан на официальных сайтах администраций как минимум двух городов в Таджикистане.

«За последнее время сотрудники «Озоди» не отразили ни одного из значимых событий, регулярно происходящих в республике. Они не пишут о позитиве, например о строительстве Рогунской ГЭС, о том, как интенсивно развивается экономика, а представляют всё только в чёрных унылых красках», – написал Абдуманов.

На самом деле «Озоди» довольно подробно освещало тему Рогунской ГЭС, а также публиковало радужные официальные ежегодные бюллетени о состоянии экономики, хотя и пыталось представить эти данные в контексте продолжающейся, но пока безуспешной, борьбы Таджикистана с бедностью, которая вынуждает сотни тысяч граждан искать работу за границей.

При этом враждебность проявляется не только к местным СМИ. Также на этой неделе МИД Таджикистана без объяснения причин отказал во временной аккредитации корреспонденту крупного иностранного издания.