Таджикистан: имамы выполняют волю властей … и строят

Президент Эмомали Рахмон во время посещения строящейся мечети в Душанбе в ноябре 2018 года. (Фото пресс-службы президента).

В Конституции Таджикистана четко прописано разделение религии и государства. Однако власти давно игнорируют этот принцип, а мусульманское духовенство даже не скрывает своей аффилированности с правительством.

Очередным наглядным показателем их тесного взаимодействия стало недавнее обещание священнослужителей одного района на севере страны принять участие в строительстве здания для местного представительства президентской политической партии. Подобные жесты почтения стали нормой.

2 сентября Радио «Озоди», таджикская служба РСЕ/РС, сообщило, что строительство двухэтажного здания в Матчинском районе обойдется в 500 000 сомони (50 000 долларов). Часть средств была предоставлена имамами и собрана за счет пожертвований и оплаты религиозных услуг. Представители Народно-демократической партии Таджикистана (НДПТ) заявили, что большая часть денег поступила от их членов и местных бизнесменов.

Помимо возведения здания, имамы Матчинского района также пообещали завершить строительство дороги, ведущей от близлежащего шоссе к новому офису НДПТ. По словам представителей НДПТ, имамы уже благословили стройплощадку.

Священнослужители часто выполняют работу для правительства или от имени правительства или правящей партии.

Строительство помещений для НДПТ ведется с 2014 года. Первое здание было построено в Кумсангирском районе на юге страны и обошлось в 13 600 долларов.

В сентябре прошлого года имамам в городе Шаартуз поставили задачу отреставрировать статую вождя большевиков Владимира Ленина. Позже священнослужители заявили, что сделали эту работу добровольно и за счет средств, внесенных прихожанами.

В начале этого года имам из Хуросонского района на юге страны оплатил строительство поликлиники. По данным Министерства здравоохранения, клиника, состоящая из пяти отделений, обошлась в 6 400 долларов.

В Таджикистане сегодня около 4 000 имамов, оставшихся после нескольких волн сокращений, проведенных правительством.

В 2014 году комитет по делам религии ввел систему регулярной повторной сертификации священнослужителей. Введя это требование и начав выплачивать имамам зарплаты, комитет обеспечил лояльность и покладистость духовных лидеров.

Многие имамы, не услышавшие посыл властей, впали в немилость. Вследствие этого десятки людей были привлечены к уголовной ответственности по обвинению в приверженности к чрезмерно ортодоксальным и радикальным, по мнению властей, исламским течениям. Другие были уволены за слабое знание закона и якобы отсутствие патриотизма.

В прошлом году 27-летний имам Накибхон Кориев из города Пенджикент был уволен комитетом по делам религии за то, что не знал наизусть государственный гимн.

«Он считается государственным служащим и получает зарплату. Как и любой государственный служащий, он обязан знать государственный гимн и государственную символику», – сказал тогда представитель комитета.

По тем же соображениям в 2018 году комитет начал принуждать духовенство посещать государственные музеи, театры и туристические объекты исторического значения.

«Священнослужители, как и другие граждане страны, должны знать историю, культуру и обычаи своего народа», – пояснил тогда представитель комитета Афшин Муким.