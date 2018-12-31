Таджикистан: инвестор-призрак обещает спасти банковский сектор

Никаких снятий со счетов в этот раз. (Фото: правительство РТ)

Казалось, дела шли отлично: колоритный и богатый шейх, связанный с королевской семьей Саудовской Аравии, прибыл в мае в Таджикистан с устным предложением купить контрольный пакет в испытывающем серьезные проблемы банке.

На первый взгляд, очевидных причин вкладывать деньги в «Тоджиксодиротбанк» нет, т.к. он тонет под весом огромных долгов. Но саудиты в последние годы хвастали усилиями по выдавливанию Ирана из Таджикистана, поэтому покупка пая в этом банке могла быть частью этого стратегического плана.

Но при более близком рассмотрении стали заметны странности. И «Тоджиксодиротбанку» не впервой делать не вызывающие доверия заявления о добрых инвесторах-спасителях. На кону сбережения десятков тысяч клиентов банка. Если «Тоджиксодиротбанку» не удастся найти спасителя, причем очень быстро, огромное число людей могут потерять свои деньги.

Итак, кто такой этот аль-Валид аль-Дахаш аль-Тувайджири? Имя напоминает имена некоторых отпрысков обширной саудовской правящей семьи. Но об этом человеке сложно найти какую-либо информацию в интернете, кроме как в социальных сетях. Eurasianet.org опросил многих представителей саудовских деловых кругов, но никто о нем не слышал.

А что насчет его компании, Saudi Investment Group? Ее название, похоже, специально подобрано так, чтобы его легко было спутать с Saudi Investment Company – расположенной в Женеве компанией, представляющей интересы конгломерата Saudi Binladin Group. В «панамских документах» фигурирует некая Saudi Investment Group Ltd, но никакой связи между ней и Saudi Investment Group, судя по всему, нет.

Источник в посольстве Саудовской Аравии в Таджикистане сообщил Eurasianet.org, что дипломатическая миссия не принимала участия в организации визита аль-Валида. Тот же источник сказал, что ничего не знает о Saudi Investment Group.

Однако человек по имени аль-Валид аль-Дахаш аль-Тувайджири существует, что следует из его многочисленных постов в социальных сетях. На целой череде фотографий в Instagram, сделанных в мае этого года, видно, как представители финансового сектора Таджикистана принимают его в стране со всеми почестями. Также в Instagram аль-Валид постоянно выставляет фото своих путешествий по миру среди членов саудовской королевской семьи. Однако на фотографиях он никогда не стоит рядом с представителями саудовской элиты, что вызывает подозрения в том, что его связи с королевской семьей не вполне реальны.

Корреспондент Eurasianet.org несколько раз пытался связаться с аль-Валидом через социальные сети, но на протяжении долгого времени не получал ответа. Но в конечном итоге кто-то ответил.

«Эта докторАли Из Пиар Времени Егопревосходительствашейха АльВалида, – говорилось в сообщении по Twitter, полученном 14 декабря. – Мне Надо Осведомиться в Офисе ЕгоПревосходительства и Ответи Вам».

А потом тишина.

ФОТО

Президент Рахмон во время визита в отделение «Тоджиксодиротбанка» в 2015 году.

«Тоджиксодиротбанк» не ответил на вопросы по телефону и электронной почте об аль-Валиде и его намерении выполнить якобы данное им обещание приобрести 51 процент акций банка.

Сказ о таинственном аль-Валиде, возможно, быстро забылся бы, если бы руководство «Тоджиксодиротбанка» не заявило, что ему удалось вызвать интерес некой китайской компании под названием Junan Railroad Corporation. Источник в банке сказал новостному изданию «Азия-Плюс», что китайцы могут инвестировать до 200 миллионов долларов.

Название этой компании напоминает наименование базирующейся в Шаньдуне China Railway Jinan Group, но, насколько известно, эти компании не связаны. Информации о Junan Railroad Corporation в интернете еще меньше, чем о Saudi Investment Group.

В том же интервью, в котором один из руководителей «Тоджиксодиротбанка» заявил об интересе со стороны Junan Railroad Corporation, он сообщил, что руководство ведет переговоры о привлечении инвестиций с другими банками, включая российские ВТБ и Сбербанк, казахстанский Казкоммерцбанц, а также компании из Гонконга, Словакии и Малайзии.

Выяснить, насколько серьезными являются эти переговоры, оказалось сложным по причине крайней необщительности пресс-служба «Тоджиксодиротбанка».

Ясно одно – времени у банка и его многострадальных клиентов осталось не много.

В начале 2017 года правительство сделало в банк вливание в размере 2,25 миллиардов сомони (порядка 285 миллионов долларов), чтобы помочь ему удержаться на плаву. В обмен Министерство финансов получило 85-процентный пай в «Тоджиксодиротбанке». Одним из условий госвливаний было то, что банк привлечет иностранные инвестиции и в течение пяти лет постепенно выкупит у государства свои акции.

По данным Нацбанка, «Тоджиксодиротбанк» пока выплатил около 12,6 миллионов долларов, т.е. выкупил 5 процентов акций, как и предполагалось условиями договора с правительством. Согласно плану, в 2019 году ему предстоит выкупить 20 процентов, т.е. необходимо будет достать более 50 миллионов долларов.

«Тоджиксодиротбанку» удалось наскрести выплаченные государству деньги, продав имущество, включая региональные отделения, компьютеры, платежные терминалы и банкоматы.

Чтобы продолжить выкупать свои акции, без иностранного инвестора не обойтись. Но тех инвесторов, которые до сих проявляли интерес к банку, возможно, вообще не существует.

Если денег найти не удастся, власти в ближайшее время могут отозвать у «Тоджиксодиротбанка» лицензию. В этом случае судьба средств на сберкнижках клиентов будет невеселой.

Все это происходит несмотря на уверения президента Эмомали Рахмона, заявившего в декабре 2016 года, что правительство сделает все возможное, чтобы обеспечить возврат денег вкладчикам.

«Скажите держателям счетов, чтобы не волновались», – сказал Рахмон банкам.

Теперь, возможно, пришло время начать волноваться.