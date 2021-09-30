Таджикистан и «Талибан» развернули словесную войну и бряцают оружием

Пытаясь укрепить свою легитимность в глазах мирового сообщества, «Талибан» ввязался в открытую словесную войну со своим северным соседом – Таджикистаном.

На протяжении нескольких дней представители нового режима в Афганистане делают публичные заявления, осуждая таджикское правительство за, по их словам, вмешательство во внутренние дела Афганистана.

Словесные колкости отчасти являются ответом на неоднократные требования Душанбе включить в афганское правительство больше этнических таджиков.

В своей речи на 76-й сессии Генассамблеи ООН 23 сентября президент Таджикистана Эмомали Рахмон в очередной раз подверг «Талибан» критике, заявив, что «различные террористические группировки активно используют нестабильную военно-политическую ситуацию в Афганистане для укрепления своих позиций».

«Вызывает беспокойство и сожаление то, что сегодня Афганистан стоит на опасном пути превращения вновь в рассадник международного терроризма», – добавил он.

Подобные заявления, а также, скорее всего, постоянный поток сообщений о том, что Таджикистан предлагает убежище и помощь бежавшим из Афганистана противникам нового правительства в Кабуле, испытывали терпение «Талибана».

В интервью катарскому телеканалу «Аль-Джазира» в начале этой недели исполняющий обязанности заместителя премьер-министра Афганистана Абдул Салам Ханафи предупредил Таджикистан не вмешиваться в дела Афганистана.

«Мы не позволим соседним государствам вмешиваться во внутренние дела Афганистана», – сказал он.

По сообщениям, в точно таком же ключе высказался на этой неделе и другой заместитель главы правительства «Талибана» – Абдул Гани Барадар.

Менее влиятельный представитель талибов Инамулла Самангани, которого называют высокопоставленным членом комитета «Талибана» по культуре, высказался в адрес Рахмона более резко.

«Он президент уже 27 лет, и, возможно, будет им еще шесть лет или даже больше», – написал Самангани в Twitter 29 сентября, имея в виду, что не Таджикистану учить Афганистан демократии.

Таджикистан и его партнеры в сфере безопасности начали проводить демонстративные военные учения еще до того, как «Талибан» вошел в Кабул 15 августа, и с тех пор не сбавляют темп.

Пресс-служба Центрального военного округа РФ сообщила 30 сентября, что военнослужащие 201-й военной базы провели очередные учения в горах Таджикистана, отработав атаку с целью «срыва планов … отряда незаконного вооруженного формирования, двигающегося по горному серпантину в сторону населенного пункта».

В тот же день президент Рахмон принял совместный парад войск ВС и МВД в столице Горно-Бадахшанской автономной области, имеющей протяженную границу с Афганистаном. Схожий парад прошел 27 сентября в Дарвазском районе, что к западу от ГБАО.

Тем временем Министерство обороны подспудно составляет полный список граждан призывного возраста на случай необходимости объявить всеобщую мобилизацию.

Однако, учитывая, что противостояние пока ограничивается словесными перепалками и бряцанием оружием, ситуация выглядит не особо взрывоопасной. Но таджикский политолог Парвиз Муллоджанов утверждает, что потенциальную опасность, исходящую от талибов, сбрасывать со счетов не следует.

«Масштабные провокации на границе могут рассматриваться талибами как средство давления на руководство Таджикистана, чтобы заставить его изменить свою позицию и отказаться от поддержки Фронта национального сопротивления», – сказал Муллоджанов Eurasianet.org.

Посрамив НАТО, талибы, возможно, достаточно воодушевлены, чтобы ничего не спускать своим противникам.

«[По сравнению с НАТО] 30 000 таджикских солдат и российская военная база с 6 000 военнослужащими, возможно, не кажутся особо значительным противником», – сказал Муллоджанов.

Хотя враждебные действия против соседних государств пошли бы вразрез и с тем, как талибы вели себя раньше, и с декларируемыми ими ныне намерениями, темная роль, которую, как утверждается, играет Таджикистан в поддержке антиталибских сил, является проблематичным и трудно поддающимся оценке фактором.

Между тем перспектива устранения сохраняющейся в Афганистане нестабильности невоенным путем представляется еще более отдаленной, чем еще несколько недель назад.

На встрече с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом 17 сентября Рахмон высказался за «скорейшее устранение конфликта и напряжённости в провинции Панджшер путём объявления прекращения огня». С этой целью правительство Таджикистана предложило провести в Душанбе переговоры между талибами и состоящими из этнических таджиков пяндшерскими оппозиционными формированиями.

Но дипломатический источник в Душанбе сообщил российскому информационному агентству РИА Новости 29 сентября, что пока по этому направлению никакого прогресса не наблюдается.

«По-прежнему нет никаких подвижек в вопросе переговоров в Таджикистане между афганским сопротивлением и талибами», – приводит агентство слова дипломатического источника.