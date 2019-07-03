Таджикистан и Иран видят свет в конце туннеля раздоров

Президент Ирана Хасан Рухани и таджикский лидер Эмомали Рахмон на встрече в Душанбе 15 июня 2019 года. (Фото: администрация президента Таджикистана)

После многих лет взаимных укоров между Таджикистаном и Ираном вновь установились теплые отношения.

Радио «Озоди», таджикская служба Радио «Свободная Европа»/Радио «Свобода», сообщило 30 июня, что страны договорились совместно выделить 8 млн долларов на завершение строительства объекта, прозванного путешественниками «туннелем смерти».

Работы по модернизации туннеля «Истиклол», построенного на деньги Тегерана и введенного в эксплуатацию (с многочисленными нарушениями) в 2006 году, будут включать установку систем пожаротушения и другого оборудования.

Но планы касательно «Истиклола» – это относительная мелочь, а важным аспектом в данной ситуации является то, что отношения между властями двух стран снова стабилизировались после начавшегося в 2015 году разлада.

Душанбе с тех пор обвинял Тегеран во всех грехах, включая финансирование вооруженной оппозиции во время гражданской войны 1990-х годов.

Другим источником напряженности были активы опального иранского миллиардера Бабака Занджани, чья международная бизнес-империя некогда включала в себя и имущество в Таджикистане – от банка и авиакомпании до службы такси и автовокзала. После ареста Занджани в Иране в 2013 году по обвинению в присвоении миллиардов долларов, принадлежавших Министерству нефти, он представил документы, согласно которым хранил большие суммы денег в Национальном банке Таджикистана. Душанбе категорически отрицал данное утверждение. Кроме того, все имущество Занджани в Таджикистане захватили местные компании, что тоже пришлось Ирану весьма не по вкусу.

Но теперь воспоминания об этом уходят в прошлое.

Представитель властей сообщил Eurasianet.org, что сейчас в планах продление периода выплат Ирану части дохода от Сангтудинской ГЭС-2, построенной на реке Нурек на иранские деньги, до 30 лет с нынешних 14-и. Правда, вряд ли это сильно обрадует Иран, т.к. таджикская государственная энергетическая компания «Барки Точик» вскоре после запуска ГЭС в 2011 году перестала выплачивать Тегерану причитающуюся ему долю прибыли.

С другой стороны, пару лет назад трудно было представить, что подобное вообще может обсуждаться.

Еще одним признаком потепления стал приезд президента Ирана Хасана Рухани в Душанбе в прошлом месяце для участия в саммите СВМДА. В ходе двусторонней встречи глав государств президент Таджикистана Эмомали Рахмон сказал Рухани, что тот может считать Таджикистан своим вторым домом.