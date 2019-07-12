Таджикистан и Китай проведут очередные совместные военные учения на Памире

В конце этого месяца Таджикистан проведет очередной этап военных учений на Памире совместно с вооруженными силами Китая, что подкрепляет подозрения в том, что Душанбе все чаще привлекает Пекин к обеспечению своих потребностей в сфере безопасности.

Учения будут проходить вдоль афганской границы, в Ишкашимском районе Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО).

В учениях примут участие таджикский десантный батальон и рота Народно-освободительной армии Китая, сообщил 9 июля газете «Азия-Плюс» источник в Министерстве обороны Таджикистана.

Во время учений в регионе будут развернуты авиация, бронетехника, артиллерия и стрелковое орудие, которые, как сообщается, будут использованы для отработки скоординированных ответных действий на проникновение боевиков из Афганистана через таджикскую территорию в Китай.

Похожие учения, в которых, судя по всему, было задействовано такое же количество войск и видов техники, состоялись в октябре 2016 года.

За последние несколько лет роль Китая в оказании помощи Таджикистану в обеспечении безопасности его границы постоянно возрастала.

За месяц до учений 2016 года таджикские власти объявили, что Китай построит вдоль афганской границы 11 пограничных постов и один тренировочный центр для пограничников. В прошлом месяце газета Wall Street Journal процитировала неназванного таджикского чиновника, по словам которого Китай фактически согласился «восстановить или построить до 30-40 пограничных постов вдоль границы страны с Афганистаном».

Кроме того, появляется все больше свидетельств полупостоянного военного присутствия Китая в Таджикистане, о котором предпочитают умалчивать.

В феврале газета The Washington Post подкрепила ранее сделанные Международной кризисной группой (МКГ) выводы статьей, в которой содержится детальная информация о существовании военного объекта, принадлежащего Китаю, в самой восточной точке афгано-таджикской границы. На фотографиях, сделанных репортером The Washington Post, а также на снимках со спутника, запечатлен комплекс, состоящий приблизительно из двух десятков двухэтажных зданий и смотровых башен.

На воротниках форменной одежды военнослужащих, которых выследил журналист, были обнаружены знаки различия подразделения из Синьцзяна – сопредельной с Таджикистаном провинции Китая. Один из военных сказал репортеру The Washington Post, что войска были размещены здесь на протяжении «трех-четырех лет». Исследователь МКГ приводит слова чиновников из ГБАО и Душанбе, утверждающих, что этот объект был ничем иным как «объединенным центром по борьбе с терроризмом», где были расквартированы как китайские, так и таджикские войска.

The Wall Street Journal, не ограничившись утверждением о существовании всего лишь одного отдаленного пограничного объекта, пошла еще дальше, сообщила со ссылкой на свой источник (таджикского чиновника), что китайские войска заменили таджикские подразделения вдоль «протяженных участков» границы.

«В некоторых частях страны китайцы взяли границу под полный контроль, – сказал источник издания. – Они осуществляют самостоятельное патрулирование на собственных транспортных средствах».

Провести независимую проверку этих утверждений не представилось возможным, а таджикские власти, как правило, не изъявляют готовности открыто комментировать вопросы национальной безопасности, даже с целью подтвердить или опровергнуть подобные сообщения.

Россия, которая на протяжении многих лет выступала в качестве основного гаранта безопасности Таджикистана, похоже, спокойно относится к подобному вмешательству в регионе, который она давно считает своей сферой влияния. Это может быть обусловлено тем, что Китаю еще очень далеко до внушительной численности российского контингента в Таджикистане, разбросанного по паре-тройке баз по всей стране.