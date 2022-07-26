Таджикистан: как дорого обойдутся полученные от Китая кредиты?

Таблички, которые в столице Таджикистана можно встретить повсюду, красноречиво свидетельствуют о зависимости страны от своего восточного соседа: «Помощь из Китая для общего будущего».

Чаще всего эти слова красуются на зданиях и автобусах, построенных и купленных за счет выданных Пекином кредитов и грантов.

Одним из ярких примеров является новое здание парламента. Комплекс, который возводится там, где в советские годы располагался Центральный комитет Компартии Таджикской ССР, строится за счет гранта в размере 250 миллионов долларов.

Еще 120 миллионов долларов были выделены Китаем на строительство новой мэрии.

Теоретически, все эти средства предоставляются без каких-либо обязательств, но эксперты в этом не уверены.

«Все это вызывает тревогу, – сказал Eurasianet.org таджикский политолог Парвиз Муллоджанов. – Это очень опасная тенденция, поскольку имеются и большие задолженности. Набирая долги перед Китаем, мы играем с огнем. В любой момент это может привести к политической и геополитической экспансии».

Цифры говорят сами за себя.

Из 3,3 миллиарда долларов, которые Таджикистан должен был иностранным кредиторам на начало 2022 года, 60 процентов (1,98 миллиарда долларов) приходится на государственный Экспортно-импортный банк Китая, более известный как Эксимбанк. За последние месяцы огромные долговые обязательства Шри-Ланки перед Китаем неоднократно попадали в заголовки мировых СМИ, а тем временем долг этой страны перед Пекином составляет всего около 10 процентов от общего объема ее внешнего долга.

Тот факт, что большая часть ежегодных выплат Таджикистана по внешнему долгу приходится на Китай, удивления не вызывает, но скорость, с которой страна возвращает кредиты, не вселяет надежды.

Из 131,9 миллиона долларов, выплаченных Таджикистаном в 2021 году, 65,2 миллиона долларов тем или иным образом были переведены в Китай. Почти 22 миллиона долларов из выплаченных Китаю денег составили начисленные проценты.

Что касается процентных платежей, в прошлом году более дорогостоящими оказались только евробонды, размещенные Министерством финансов Таджикистана в 2017 году. На выплату процентов по евробондам было потрачено 35,7 миллиона долларов.

Как правило, Китай выделяет кредиты на строительство или капитальный ремонт транспортной инфраструктуры или энергетических объектов. Работы чаще всего выполняются самими китайскими компаниями.

Секретные соглашения

Поскольку процесс заключения кредитных соглашений с Китаем окутан тайной, получение информации об условиях и даже о размере кредита представляется сложной задачей.

В качестве примера можно привести Эксимбанк, который в 2014 году согласился предоставить кредит для завершения строительства железной дороги Вахдат-Яван, соединяющей центральную часть и юг страны. Когда в августе 2016 года президент Эмомали Рахмон торжественно открыл железную дорогу Душанбе-Куляб, частью которой является участок Вахдат-Яван, все таджикские государственные СМИ отметили, что проект обошелся в 985 миллионов сомони (125 миллионов долларов по курсу на тот момент). Государственное информационное агентство «Ховар» не сообщило ни откуда взялись деньги, ни кем осуществлялось строительство.

Однако в начале 2015 года первый заместитель министра финансов Джамолиддин Нуралиев сообщил журналистам, что Эксимбанк предоставил кредит на сумму не менее 68 миллионов долларов по льготным ставкам для завершения строительства железнодорожного участка Вахдат-Яван. По имеющимся данным, власти передали тендер на выполнение работ по контракту государственной компании China Railway Construction Corporation, не удосужившись хотя бы для видимости провести открытый конкурс.

Другим важным проектом, финансирование которого в основном осуществлялось Эксимбанком, стал капитальный ремонт высокогорной дороги Душанбе-Чанак, пролегающей из столицы в расположенную на севере Согдийскую область. Китайский кредитор выделил на эти работы, длившиеся с 2006 по 2013 год, почти 290 миллионов долларов. И вновь контракт получила китайская компания – строительный гигант China Road and Bridge Corporation, и это означает, что Китай, по сути, достаточно быстро вернул выделенные им средства, а Таджикистан остался с долгами.

Как сообщил китайским государственным СМИ в 2019 году один из руководителей China Road and Bridge Corporation, его компания построила в Таджикистане 728 километров дорог на общую сумму 779 миллионов долларов.

Относительно идеальная дорога Душанбе-Чанак, несомненно, радует таджикских автомобилистов, хотя многие водители ворчат из-за требования платить дорожные сборы компании, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Сколько из собранных денег идет на оплату долгов иностранным кредиторам (и идут ли эти средства вообще на оплату данных кредитов), остается загадкой, как и многое другое, связанное с долгом перед Китаем.

Муллоджанов утверждает, что такой подход является частью хорошо известной стратегии.

«Китай проводит стандартную политику для всех стран: им нужно занять собственную рабочую силу, поэтому они направляют своих людей и производственные ресурсы для реализации проектов. Китай нуждается в рынке для своих производств», – сказал Муллоджанов.

Однако другие эксперты придерживаются более позитивного взгляда относительно кредитной программы Пекина.

По словам Марины Рудяк, научного сотрудника Института исследований Китая при Гейдельбергском университете, ее анализ китайского официального и академического дискурса показывает, что, по мнению Пекина, долг в конечном итоге приведет к экономическому росту и, соответственно, к уменьшению задолженности.

«Можно утверждать, что эта точка зрения скорее ориентирована на нужды и желания, чем на риски, – написал Рудяк в своих комментариях по электронной почте. – Что касается Таджикистана, я думаю, мы должны учитывать роль, которую Китай отводит ему, в частности, в контексте Афганистана. Ему нужен стабильный Таджикистан, поэтому он, вероятно, будет вливать столько денег, сколько, по его мнению, необходимо для поддержания стабильности, несмотря на вероятность дефолта по кредитам, поскольку новая гражданская война в Таджикистане или что-либо подобное обойдется гораздо дороже».

Оплата натурой

В краткосрочной перспективе, однако, долговое бремя вынудит Таджикистан продать «фамильное серебро», а, если точнее, – золото.

В 2016 году компания TBEA из Синьцзяна завершила работу над строительством 400-мегаваттной электростанции в Душанбе, известной как ТЭЦ-2. Таджикские власти вложили только 17,4 миллиона долларов на реализацию проекта стоимостью 349 миллионов долларов. Остальные средства предоставила TBEA. Три года спустя, чтобы погасить этот долг, Таджикистан просто передал TBEA права на разработку своих золотоносных рудников «Верхний Кумарг» и «Восточный Дуоба», расположенных в северной части Айнинского района. Это решение было одобрено марионеточным парламентом. Тогда же китайский новостной сайт Securities Times процитировал слова председателя правления TBEA Чжан Синя, сказавшего, что если на рудниках будет обнаружено недостаточно золота для покрытия расходов, Таджикистан выдаст лицензию на разработку еще одного месторождения.

Одобрив подобный подход, парламент в том же году проголосовал за освобождение другой китайской компании Kashgar Xinyu Dadi Mining Investment от всех видов налогов и таможенных пошлин сроком на семь лет. Горнодобывающая компания также получила права на разработку серебряного рудника на высокогорном Памире.

Доподлинно неизвестно, чем компания Kashgar Xinyu Dadi Mining Investment заслужила подобную благосклонность, но, по имеющимся слухам, это было сделано в обмен на финансирование китайским правительством проектов строительства зданий парламента и мэрии Душанбе.

Постоянно возникает вопрос о том, чем еще готов пожертвовать Таджикистан, который продолжает испытывать сложности с погашением всех своих обязательств.

Оппоненты властей указывают на один случай, вокруг которого разгорелись жаркие споры: в 2011 году Таджикистан передал Пекину около 1100 квадратных километров земли, что эквивалентно примерно одному проценту территории страны. В результате территория Таджикистана, согласно официальным данным, сократилась с 143 100 квадратных километров до 142 тысяч квадратных километров.

В то время таджикские власти пытались представить это событие как свою крупную победу, поскольку Китай в рамках территориального спора, длящегося с советских времен, требовал вернуть около 5,5 процентов земли, которую Таджикистан называл своей.

Любопытно, однако, что с 2011 года территория Таджикистана уменьшилась еще больше. Внимательно изучив данные Государственного агентства по статистике, местное новостное издание Your.tj обнаружило, что площадь Таджикистана составляет всего 141 400 квадратных километров, а это указывает на потерю еще 600 квадратных километров территории (кусок земли чуть меньше площади Сингапура). Неясно, куда делся этот участок земли, но прецеденты дают возможность предположить, что вероятнее всего он отошел к Китаю.