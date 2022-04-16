Таджикистан: Китай реализует очередные проекты в сфере золотодобычи

14 апреля президент Таджикистана побывал в Согдийской области на открытии нового золотообогатительного завода, построенного китайским инвестором и обошедшегося приблизительно в 136 миллионов долларов.

Как сообщают официальные источники, это предприятие — Talco Gold — будет производить до 2,2 тонны золота и 21 000 тонн сурьмы в год.

Китай с большим отрывом лидирует в списке источников прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в экономику Таджикистана. В 2021 году китайские компании инвестировали в Таджикистане более 211 миллионов долларов, что составило более 62 процентов совокупного объема ПИИ. Эти средства по большей части пошли на добычу и переработку свинцовой, цинковой и оловянной руд, а также драгоценных и полудрагоценных камней и металлов.

Talco Gold — совместное предприятие Таджикской алюминиевой компании (ТАЛКО), базирующейся в городе Турсунзаде и, по слухам, принадлежащей зятю президента Эмомали Рахмонова Хасану Асадуллозаде, и китайской фирмы Tibet Huayu Mining.

Компания обещает взять на работу 1500 человек, в основном граждан Таджикистана. Эта перспектива открывается как раз вовремя: сейчас Таджикистану грозит новый экономический кризис, вызванный санкциями против России, в которую каждый год уезжают на сезонные работы сотни тысяч таджиков.

Работы по строительству в Согдийской области перерабатывающих мощностей, которые будут работать с сырьем, добываемым на близлежащих месторождениях Чулбой, Кончоч и Шахкон, начались четыре года назад, но замедлились из-за пандемии COVID-19.

Хотя ТАЛКО считается алюминиевым концерном, в 2015 году компания начала диверсификацию своей деятельности в связи с государственной программой, направленной на ее поддержку. В рамках этой программы компания получила от государства 25-летнюю концессию на разработку запасов золота и серебра на месторождении Кончоч.

Получение китайских инвестиций всегда сопровождается множеством условий — не в последнюю очередь в связи с огромным долгом Таджикистана Пекину. По данным Министерства финансов, на 1 января задолженность Таджикистана перед Китаем составляла 1,1 млрд долларов, то есть почти треть совокупного внешнего долга страны.

Некоторые специалисты по экономике не уверены, что стратегия заимствований у Китая приносит Таджикистану достаточные плоды.

«Китай одалживает Таджикистану деньги на конкретные проекты, и парламент часто утверждает освобождение от налогов на период строительства, — сказал Eurasianet.org один экономист, согласившийся высказаться на условиях анонимности, так как критика властей может быть наказуема. — Строительное оборудование завозится из Китая, строительными работами занимаются китайские строители. В результате все деньги возвращаются в Китай, а Таджикистан остается в долгах».