Таджикистан: коронакризис усилился, заставив власти признать новую вспышку

Правительство Таджикистана заявило, что вероятной причиной новой волны коронавируса является то, что люди не носят маски. (Фото: Администрация президента)

Таджикистан всячески пытается добиться помощи из-за рубежа на фоне новой волны коронавируса.

Власти страны, на протяжении нескольких месяцев настойчиво заявлявшие о своей полной победе над COVID-19, 21 июня наконец признали реальность, хотя и обвинили в возникновении новой волны вируса само население.

Ранее подтверждения того, что в стране наблюдается новая вспышка заболевания, поступали из целого ряда источников.

В частности, источники в частной душанбинской лаборатории «Диамед» сообщили новостному сайту «Азия-Плюс», что их учреждение ежедневно регистрирует десятки положительных результатов тестов на коронавирус.

«В нашей лаборатории ежедневно тестирование на коронавирус проходит огромное число людей. Последние две недели ежедневно мы обнаруживаем определённое количество заражённых. Например, 8 июня только в Душанбе коронавирус был выявлен при тесте около 100 человек», – сообщил источник сайту, говорится в статье, опубликованной 12 июня.

Схожая ситуация, по сообщениям, наблюдается и в других частных клиниках.

Кроме того, многие граждане сообщали о своих результатах анализов на ковид в социальных сетях.

Но до прошлой недели Минздрав категорически отрицал эти сообщения. С первой половины января органы здравоохранения не признали ни одного случая COVID-19.

Пресс-секретарь Минздрава Эмомали Мирзоев сказал Радио «Озоди» 14 июня, что хотя у некоторых людей были обнаружены симптомы, соответствующие COVID-19, тесты на вирус дали отрицательные результаты.

Затем он выдвинул ряд все более причудливых и вызывающих опасения альтернативных объяснений.

«Многие из этих людей в разгар жары в начале июня употребляли чрезмерно холодную и даже ледяную воду и купались в холодных водоемах. У людей, которые обращаются к врачам, как правило, высокая температура. Но у них нет коронавируса, у них – туберкулез», – сказал он, пытаясь объяснить ситуацию.

Подобная политика отрицания сильно напоминала поведение властей весной прошлого года, когда Душанбе в течение нескольких недель делал все более неправдоподобные заявления, пытаясь опровергнуть наличие в стране коронавируса.

Вместо того, чтобы следовать рекомендациям международных экспертов в области здравоохранения о нежелательности массовых публичных мероприятий, в марте 2020 года Таджикистан организовал масштабные празднования по случаю весеннего праздника Навруз. Правительство сменило пластинку только в конце апреля, накануне визита экспертной миссии Всемирной организации здравоохранения.

Но в начале этого года – через несколько дней после речи президента Эмомали Рахмона, в которой он объявил о победе над эпидемией, – власти снова вернулись к политике отрицания. Вскоре после этого органы здравоохранения вообще перестали регистрировать случаи заболевания.

Правительство заявило, что по состоянию на 20 июня в общей сложности было обнаружено 13 218 человек, инфицированных вирусом, и что 99,3 процента из них полностью выздоровели. По данным властей, от COVID-19 в Таджикистане умерли всего 90 человек.

Однако данные об избыточной смертности указывают на то, что в действительности ситуация гораздо серьезнее. По данным госагентства по статистике, в 2020 году было зарегистрировано 41 743 смерти, что на 8 649 больше, чем годом ранее.

Но теперь, перед лицом неопровержимых доказательств, официальные лица снова сменили тактику: 21 июня власти распространили заявление о том, что в медицинских учреждениях страны были выявлены случаи COVID-19, утверждая при этом, что во всем виноваты сами граждане.

«Основной причиной очередной вспышки заболевания специалисты называют халатность, несоблюдение определённых сроков самозащиты граждан, вернувшихся из-за границы, других рекомендаций, а также неиспользование масок», – говорится в заявлении.

При этом власти не сообщили, сколько новых случаев было обнаружено.

Тем временем непонятно, почему Таджикистан так упорно продолжал отрицать наличие кризиса. Одно из потенциальных объяснений – чиновники боялись перечить президенту и говорить что-либо, идущее вразрез его хвастливому заявлению перед Новым годом. Другое – власти отчаянно пытались добиться возвращения трудовых мигрантов в Россию, поскольку видели, что падение объема жизненно важных для страны денежных переводов серьезно сказывается на уровне жизни, и, по их мнению, сокрытие эпидемиологической ситуации могло помочь в этом деле. Еще одна распространенная теория – власти пытались не вводить ограничительные меры по крайней мере до завершения празднований в честь 30-летия независимости.

Несмотря на весь этот самообман, Душанбе, тем не менее, с радостью принимал помощь для борьбы с проблемой, существование которой он до недавнего времени настоятельно отрицал.

Государственное информационное агентство «Ховар» сообщило 20 июня, что Китай поставил 300 000 доз вакцины Sinovac. В том же сообщении говорилось, что на сегодняшний день 116 300 человек получили первую дозу вакцины от COVID-19, а число полностью привитых составило 15 000. До последнего времени в Таджикистан велась вакцинация только произведенной в Индии вакциной AstraZeneca, поставляемой по программе COVAX.

16 июня Азиатский банк развития заявил, что выделит Таджикистану 25 миллионов долларов на закупку еще 3 миллионов доз и сопутствующих принадлежностей. Кроме того, еще в апреле премьер-министр Кохир Расулзода обратился к России с просьбой поставить максимально возможные объемы российских вакцин, заявив, что таджики доверяют им больше, чем тем, что имелись в наличии.

Но даже если вопрос с поставками вакцин будет закрыт, останется проблема скептицизма среди населения по их поводу. Поскольку правительство настаивало на том, что проблемы с COVID-19 нет, вполне возможно, что многие граждане считали, что прививаться не так уж и срочно.

17 июня российское государственное информационное агентство «Спутник» опубликовало статью о низком уровне вакцинации. По словам официальных лиц, участвующих в кампании по вакцинации населения, в стране есть места, где ни один человек не попросил сделать ему прививку.

«Прошла неделя с тех пор, как медицинские центры и клиники по всей стране начали предлагать вакцину от COVID-19 людям старше 60 лет. Нам также сообщают, что участие общественности очень низкое. Вакцинация остается добровольной», – сказал «Спутнику» пресс-секретарь Минздрава Мирзоев.