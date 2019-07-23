Таджикистан-Кыргызстан: очередное столкновение на границе, один человек убит

Всего за несколько дней до того, как президенты Кыргызстана и Таджикистана должны были провести переговоры об урегулировании ситуации на границе, проведя встречу у пограничного перехода, где постоянно происходят инциденты, между местными жителями произошла стычка, в результате которой был убит как минимум один человек.

По поводу причин конфликта, разгоревшегося во второй половине дня 22 июля, выдвигаются противоречащие друг другу версии.

Кыргызский новостной сайт 24.kg сообщил со ссылкой на представителей пограничной службы, что инцидент произошел, когда граждане Таджикистана попытались установить флагшток на недемаркированном участке границы. Официальный источник сообщил веб-сайту, что в результате стычки, во время которой местные жители применили огнестрельное оружие и кидали друг в друга камни, получили ранения несколько человек, в том числе солдат и офицер милиции.

Между тем душанбинское издание «Азия-Плюс» со ссылкой на собственные источники сообщило, что столкновения начались, когда представители кыргызской стороны попытались установить на таджикской территории дорожный знак с названием близлежащего селения.

По сообщению «Азия-Плюс», один житель таджикского анклава Ворух скончался от ран, полученных в ходе стычки, а еще три человека, в том числе сотрудник полиции, были госпитализированы с серьезными травмами.

Все это произошло в преддверии приезда президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова и его таджикского коллеги Эмомали Рахмона. Последний должен был прибыть в этот район уже на этой неделе по окончании рабочей поездки по Согдийской области Таджикистана.

На встречу лидеров двух стран возлагались большие надежды. Предполагалась, что она могла привести к прорыву в деле урегулирования давнего пограничного спора.

Ранее в этом месяце Жеэнбеков заявил, что в рамках двусторонних переговоров удалось достичь значительного прогресса.

«Продуктивные переговоры [по поводу демаркации таджикско-кыргызской границы] ведутся с Таджикистаном. В ходе моего официального визита в Таджикистан [1-2 февраля] мы с президентом Эмомали Рахмоном пришли к единому мнению, едины и наши цели», – сказал Жеэнбеков.

Хотя формально причиной конфликта являются разногласия по поводу демаркации границы, местных жителей больше волнует материальная сторона вопроса. Между мирно сосуществовавшими в советские времена этническими группами теперь возникают ожесточенные трения из-за доступа к водным ресурсами, дорогам и сельскохозяйственным угодьям.

Разногласия относительно раздела этих ресурсов часто приводят к вспышкам насилия. Власти в Бишкеке и Душанбе часто не поминают проблем людей на местах, что еще больше осложняет поиск путей долгосрочного разрешения конфликта.