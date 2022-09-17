Таджикистан-Кыргызстан: число погибших указывает на масштабы конфликта

Переговоры между силовиками Кыргызстана и Таджикистана ранним утром 17 сентября, сразу после полуночи, принесли несколько часов спокойствия на границе, но тем не менее ситуация оставалась напряженной и склонной к перерастанию в новые бои.

Через несколько часов после рассвета Государственный комитет национальной безопасности Кыргызстана обвинил таджикские войска в нарушении режима прекращения огня и обстреле из минометов села Паскы-Арык, расположенного на особо неспокойном участке спорной границы. Обстрел начался в 8:50 утра по кыргызскому времени и продолжался пять минут, заявили в ГКНБ.

Опубликованные за ночь данные о числе погибших дают некоторое представление о масштабах столкновений, в развязывании которых страны обвиняют друг друга.

Министерство здравоохранения Кыргызстана сообщило, что в ходе боевых действий погибли по меньшей мере 24 гражданина КР, и более 100 человек были госпитализированы, в основном с огнестрельными и осколочными ранениями.

Жертвы с кыргызской стороны регистрировались в Баткенском и Лейлекском районах, которые находятся примерно в двух часах езды друг от друга, что является тревожным свидетельством большого географического разброса боевых действий.

Отследить жертвы с таджикской стороны сложнее, поскольку правительство в Душанбе в основном ведет себя с характерной для него уклончивостью.

Глава ГКНБ Кыргызстана Камчыбек Ташиев предупредил, что количество погибших почти наверняка окажется намного больше, чем было заявлено до сих пор, поскольку он не мог назвать точного числа погибших в ходе боевых действий солдат.

«Откровенно скажу, что мы до сих пор не знаем точного числа погибших военнослужащих, но их много. Много раненых», — сказал Ташиев в телеобращении.

В то время как среди кыргызских граждан нарастает гнев по поводу того, что называют ни чем иным как таджикским вторжением, официальные лица в Бишкеке пытаются подчеркнуть, что их приоритетом является деэскалация, а не возмездие.

Вечером 16 сентября президент Кыргызстана Садыр Жапаров, к тому времени вернувшийся в Бишкек с саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде, созвал заседание Совета национальной безопасности. В аппарате Жапарова заявили, что встреча была посвящена обсуждению мер по предотвращению дальнейшей эскалации.

Высокопоставленный источник в правительстве сообщил Eurasianet.org, что руководство страны не хочет вовлекаться в «публичные взаимные обвинения» по поводу того, кто спровоцировал насилие.

Позже той же ночью прошли длившиеся около получаса переговоры на погранпереходе Гулистон-Автодорожный между главой кыргызской пограничной службы Уларбеком Шаршеевым и его таджикским коллегой Раджабали Рахмонали. Стороны договорились предпринять усилия по предотвращению провокаций и применения оружия на кыргызско-таджикской границе. Сообщалось, что на переходе был создан совместный оперативный штаб для координации действий.

Однако даже после заключения этой хрупкой договоренности кыргызские силовики продолжили обвинять таджиков в попытках нагнетания напряженности. В опубликованном перед рассветом заявлении они обвинили мирных жителей Таджикистана в поджоге собственных домов в попытке посеять новые разногласия и спровоцировать насилие.

«[Это] преднамеренная провокация», направленная на то, чтобы обвинить Кыргызстан в уничтожении таджикских домов, заявили кыргызские службы безопасности.

Гражданское общество в Кыргызстане возмутилось тем, что происходящие события пытаются представить лишь как повторение пограничных стычек, которые неоднократно происходили в этом районе за последние несколько десятилетий. Широко распространено мнение, что Таджикистан предпринял преднамеренную попытку расширить территорию, находящуюся под его контролем.

«Давайте говорить прямо, нынешняя таджикская военная [агрессия] – это не пограничный конфликт. Таджикистан пытается вторгнуться на бесспорные, исконные земли Кыргызстана», — написал в Twitter экономист Рахат Сабырбеков.

Распространяющиеся в социальных сетях кадры того, как бойцы таджикских нерегулярных формирований и армейских подразделений празднуют – или разрушают дома – в кыргызских селах, дают определенные основания смотреть на ситуацию подобным образом.

По состоянию на утро 17 сентября официальные лица Таджикистана не обнародовали никакой информации о количестве раненых и убитых граждан и военнослужащих РТ. Средства массовой информации в Душанбе пытались составить хотя бы частичную картину, опрашивая жителей районов, пострадавших от боевых действий.

Газета «Азия-Плюс» сообщила со ссылкой на жителей таджикского города Овчи Калача, расположенного примерно в 20 километрах к югу от Худжанда, столицы Согдийской области, что более 10 местных жителей погибли в результате якобы имевшего место удара беспилотника.

«После сообщений о прекращения огня, жители джамоата вышли на улицу и в это время кыргызский беспилотник нанёс удар по людям. В результате пострадали более 10 человек. Удары с беспилотника наносятся по жилым домам и гражданской инфраструктуре», — цитирует издание слова местных жителей.

В другом сообщении «Азия-Плюс» со ссылкой на жителей города Чоркух, который находится примерно в 80 километрах к востоку от города Овчи Калача, говорится, что четыре человека погибли, когда в машину скорой помощи, направлявшуюся в больницу в соседнем городе Исфара, выстрелили из ручного гранатомета. Погибли врач, водитель и двое пациентов, передает «Азия-Плюс» со ссылкой на источник.

Утверждения о том, что кыргызские вооруженные силы использовали беспилотные летательные аппараты для нападения на территорию Таджикистана, не представляется возможным проверить в независимом порядке. Это обвинение перекликается с утверждениями таджикских служб безопасности, которые также обвинили кыргызские силы в использовании ударных вертолетов против мирных жителей.

Кыргызстан, безусловно, стремился создать впечатление, что у него есть возможность использовать беспилотники для защиты своих границ. 13 сентября, за день до первого боя на границе, Жапаров и Ташиев присутствовали на церемонии открытия базы для использования недавно приобретенных БПЛА Bayraktar TB2 турецкого производства.

Жапаров сказал в своем выступлении на церемонии, что «обеспечение безопасности границ Кыргызстана считается одним из приоритетов государства».

Многие партнеры Кыргызстана и Таджикистана выступили с призывами к немедленной деэскалации напряженности. Евросоюз заявил, что беспорядки «наносят ущерб региональной стабильности».

«Мы призываем обе стороны обеспечить эффективное соблюдение режима прекращения огня и приложить все усилия для деэскалации напряженности и скорейшего достижения устойчивого решения существующих разногласий», — говорится в заявлении ЕС от 16 сентября.

Министерство иностранных дел Турции выразило обеспокоенность ситуацией и надежду на то, что проблеме будет найдено «мирное решение путем диалога».

Двумя днями ранее Россия предложила свое посредничество с целью прекращения напряженности.

«Выражаем готовность к содействию сторонам в выходе на долгосрочное взаимоприемлемое решение пограничных вопросов, используя богатый российский опыт пограничного размежевания, в том числе с центральноазиатскими соседями», — говорится в заявлении МИД РФ от 14 сентября.