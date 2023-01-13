Таджикистан: милиция прилюдно позорит женщин, чтобы заставить их замолчать

Публичное порицание – безотказное оружие в арсенале таджикских властей, применяемое ими для подавления недовольства населения.

С подобным отношением сталкиваются не только инакомыслящие. Рядовые граждане, которые делятся подробностями своей жизни или невзначай рассказывают о своих впечатлениях в сети, тоже должны быть начеку.

Последними, кто почувствовал на себе жесткую руку государственных блюстителей морали, стали пользовательницы социальных сетей.

25 ноября Министерство внутренних дел опубликовало на своей странице в Facebook заявление о том, что молодая женщина по имени Фотима Курбонова была приговорена к 10 дням лишения свободы за распространение видеоматериалов «непристойного» содержания.

Видеозапись была сделана в ноябре и практически сразу была удалена из Instagram. Однако благодаря другим пользователям ее все еще можно найти в интернете. Как и во многих других видео, размещенных Курбоновой в Instagram, разговоры носят импровизированный и несистемный характер.

В тот день там, где снималась Курбонова, было особенно холодно, о чем она не преминула мимоходом сообщить, добавив, что «можно отморозить яйца».

Можно только предположить, что именно это заставило покраснеть таджикских милиционеров, поскольку они уклоняются от ответа на вопрос о том, в чем именно провинилась Курбонова. Они лишь сообщили, что Курбонова сняла и распространила видео непристойного характера и использовала нецензурную лексику, что идет вразрез с традиционными таджикскими ценностями.

«Мы просим граждан, в частности блогеров, воздержаться от использования нецензурной лексики в сети», – говорится в заявлении МВД.

В Таджикистане и других странах региона термин «блогер» обычно используется в отношении пользователей социальных сетей, чьи профили привлекают внимание большого количества подписчиков. Некоторых из них можно приравнять к гражданским журналистам, но большинство, учитывая существующие в Таджикистане ограничения, обычно довольствуются публикациями на тривиальные и неполитические темы.

Предупреждение, вынесенное Курбоновой и другим женщинам, ставит женщин-пользователей социальных сетей в Таджикистане в затруднительное положение (мужчины никогда не подвергаются подобного рода критике), поскольку Министерство внутренних дел не опубликовало никаких указаний относительно того, что именно является непристойным поведением или нецензурными выражениями. Пять лет назад власти были близки к тому, чтобы принять закон, регулирующий подобные вопросы. Тогда правительственная комиссия по делам женщин и семьи опубликовала наглядное пособие, инструктирующее женщин о том, какую одежду им следует носить в общественных местах.

В действительности, проступки, которые милиция инкриминирует Курбоновой, возможно, не ограничиваются какими-либо конкретными сказанными невзначай словами. Курбонова, похоже, оскорбила чувства властей и консервативно настроенной части населения своей одеждой, внешним видом и в целом своим поведением.

Комментаторы, высказавшие свое мнение под заявлением МВД об аресте Курбоновой, решительно поддерживают действия милиции.

«Десяти дней недостаточно. Надо было дать ей метлу, чтобы она целый месяц подметала те же улицы, где снималась. Или заставить ее чистить туалет, чтобы потом она поняла, что и рот нужно мыть!», – написала в комментарии пользовательница Facebook Мичгона Халимова.

На фоне разгоревшейся вокруг Курбоновой шумихи пользователи соцсетей стали просить милицию принять меры в отношении других людей, которые, по их мнению, выражались неподобающим образом. Вскоре после этого несколько женщин сняли и выложили видео, на которых они на камеру извиняются за нарушение норм морали.

Одной из них была Рафоат Чамшед, у которой 350 тысяч подписчиков в Instagram. Чамшед вспомнила, как, будучи чуть моложе, она снимала видео, в которых использовала бранные слова. По ее словам, осознав свои ошибки, она теперь удаляет эти материалы.

«Я женщина, таджичка. Непристойные слова не имеют ничего общего с культурой таджикской женщины. Я приношу извинения за свои слова или за любые видео, которые вас оскорбили. В будущем я постараюсь выступать на свадьбах в [традиционных] таджикских платьях, подходящих каждой таджикской женщине», – говорит она в видео.

В той же записи Чамшед дает понять, что покаялась по наущению милиции, которую она благодарит за то, что та наставила ее «на путь истинный».

«Мы должны понимать, что молодые люди всегда наблюдают за нами и за тем, что мы делаем», – говорит она.

Еще одна Instagram-блогерша Чонон Ашурова, в подписчиках которой числятся 216 тысяч человек, сняла аналогичное видео, в котором она просит прощения за якобы неподобающую одежду.

«Будучи блогером, я поддерживаю слова своих соотечественников и обещаю впредь не публиковать видео, [в которых на мне] откровенная одежда, не соответствующая нашему менталитету», – говорит Ашурова в своем видеообращении.

Всякий раз, когда подобные видеозаписи публикуются в интернете, они неизменно вызывают новые волны осуждения, как правило, со стороны мужчин.

Не редкость комментарии сексуально-агрессивного характера. Один из пользователей Facebook по имени Анваржон Юнусов призвал отправить звезд социальных сетей, чье поведение, по его мнению, не соответствуют его представлениям о добродетели, в военный гарнизон, «чтобы они насытились наконец мужчинами».

Парадоксальность всей этой ситуации, возникшей с одобрения официальных лиц, заключается в том, что она идет вразрез с негласным требованием властей к женщинам избегать одежды, которая может быть расценена как традиционно мусульманская. Например, женщинам в хиджабах неофициально запрещено входить в правительственные здания. Лишь очень немногие отважатся на такой поступок, как ношение закрывающей лицо чадры, и они делают это, осознавая, что это может повлечь за собой преследования со стороны милиции.

Правозащитница Ниссо Расулова осудила подобное лицемерие, назвав его бичом таджикского общества.

«Извинения блогеров призваны успокоить общественность, которая от восхищения тем, что делают эти молодые женщины, перешла к их линчеванию, – сказала Eurasianet.org Расулова. – Но давайте не будем зацикливаться только на них. Давайте также накажем тех людей, которые пишут непристойные комментарии, накажем тех, кто матерится... Почему только эти женщины должны нести ответственность за свои высказывания в сети?».

Другая активистка Фируза Мирзоева, которая также является квалифицированным психологом, направила свое недовольство на саму милицию.

«История с женщинами-блогерами – это очень печальная история, потому что по сути именно правоохранительные органы организовали это преследование, – сказала Мирзоева. – Своими постами [МВД] провоцирует людей на негативные и полные ненависти комментарии, подталкивает общество к осуждению других представителей этого же общества».