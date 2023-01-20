Таджикистан: многоженство — неудобный, но все же выход в мире ненадежных мужчин

43-летняя Лола говорит, что ее устраивает быть второй женой.

Восемь лет назад, когда она познакомилась с мужчиной, за которого впоследствии вышла замуж, у Лолы уже был ребенок.

«В то время я знала, что хочу еще одного ребенка. Я знала, что хочу финансовой стабильности, и мне нужен был именно такой мужчина, — говорит Лола, беседовавшая с Eurasianet.org на условиях анонимности. — Когда сходятся два взрослых человека, они должны полностью осознавать свои решения. И когда они принимают решение, каждый должен отвечать за себя и свой выбор».

Такой выбор — вступление в полигамный брак —широко распространен в Таджикистане. Поскольку эта практика не признается законом, хотя неофициально одобряется мусульманскими священнослужителями, официальных данных о количестве людей, живущих в таких отношениях, нет. Однако по рассказам о конкретных случаях можно предположить, что мужчин, у которых по несколько жен, в стране множество.

Как сказала Eurasianet.org глава Лиги женщин-юристов Таджикистана Каноат Хамидова, женщины, которые соглашаются стать вторыми – а иногда и третьими – женами, как правило, делают это по расчету.

Брак — пусть даже полигамный — дает некоторую степень финансовой стабильности. По словам Хамидовой, некоторые женщины утверждают, что предпочитают делить бремя домашней работы с другими, так как давление властных родственников мужа часто бывает труднопереносимым.

«Третий фактор, очень распространенный в селах, состоит в том, что разведенная женщина легко становится предметом сплетен. Не дай бог она заговорит с мужчиной! — тогда и она, и ее дети будут изгоями. Став второй женой, женщина может обеспечить себе защиту от злых языков», — говорит Хамидова.

Однако положение второй жены приносит с собой свой собственный набор социальных клейм.

«Мне вся эта концепция кажется двусмысленной, — говорит Лола. — Я считаю, что жена может быть только одна. Остальные женщины — возлюбленные. Или как им хочется себя называть. Кое-кто называет нас любовницами, другие — содержанками. Хотя я не вижу в том, что мужчина обо мне заботится, ничего дурного».

До замужества Лола растила свою дочь самостоятельно. Она работала, чтобы поддерживать свою маленькую семью, и время от времени откладывала кое-какие деньги для своих родителей. Отец ребенка помогать не желал, говорит она. Новый муж Лолы нашел ей квартиру, дает деньги и заботится о детях — как своих, так и от другого мужчины, сказала она Eurasianet.org.

Пока все идет нормально, участники таких отношений по большей части бывают довольны. Однако есть одна проблема: Лола и подобные ей женщины не имеют никакой юридической защиты. Вторые браки, которые заключаются в присутствии имама, признаются лишь неофициально.

Популярность многоженства в Таджикистане вновь стала расти в 1990-х годах, после затяжной гражданской войны, унесшей жизни бесчисленных тысяч сражавшихся мужчин. Достоверных оценок численности мужского населения, погибшего в боевых действиях, нет.

Формально практика многоженства запрещена законом и карается заключением в исправительной колонии на срок до двух лет.

Однако власти редко возбуждают такие дела, за одним исключением: когда предполагаемые преступники — это люди, нежелательные для авторитарного режима президента Эмомали Рахмона.

В 2003 году, когда Зайд Саидов, преуспевающий бизнесмен с обширными связями, начал участвовать в деятельности политической оппозиции, он быстро привлек к себе внимание правоохранительных органов. Вскоре ему были предъявлены обвинения по нескольким статьям, в числе которых было и многоженство. Обвинения в том же правонарушении были использованы и против нескольких других политиков.

Властям или активистам часто приходится вмешиваться в конфликты, возникающие в таких коллективных браках. Поскольку во многих случаях супруги полигамной семьи живут под одной крышей — или в одной и той же квартире, — теснота может порождать напряженность и взаимную неприязнь. Рассказывают множество историй о яростных ссорах, вспыхивающих между женами, причем мужья иногда разрешают такую ситуацию, попросту выгоняя вторых жен на улицу.

Порой такие разногласия приводят к весьма устрашающим результатам.

В одном получившем широкую огласку случае, произошедшем в 2021 году, первая жена, Азиза Давлятова, пыталась задушить вторую жену, Мадину Мамаджанову. Через два месяца после нападения та скончалась в больнице. Следствие утверждало, что Давлятова просила своего мужа, Парвиза Давлятова, расторгнуть второй брак, но тот так этого и не сделал.

Впоследствии Давлятова была приговорена к 10 годам тюремного заключения, а ее муж получил пять с половиной лет.

Мрачная реальность существования многих женщин в Таджикистане заключается в том, что полигамный брак им подходит, потому что, как им хорошо известно, мужья бывают ненадежными даже в моногамных браках.

35-летняя Заира говорит, что хотела от брака (с мужчиной, у которого уже была другая жена) только одного — детей.

«Я ничего не ожидала от мужчины, потому что в Таджикистане мужчине легко убежать от своих обязанностей, не платить алименты, выгнать женщину на улицу, даже если они официально женаты. Поэтому я хотела найти хорошие гены для своих детей. А обеспечить их я могу и сама», — говорит Зарина, также беседовавшая с Eurasianet.org на условиях анонимности.

За годы, прошедшие после никаха, бракосочетания по исламскому обряду, Зарина родила двоих сыновей. Вскоре, сказала Зарина Eurasianet.org, ее муж понял, что не может полностью посвящать себя двум семьям, и постепенно вернулся к первой жене.

«Я не запрещаю отцу своих детей видеться с ними. У них хорошие отношения, он нам помогает. А самое главное, у меня прекрасные дети», — говорит Зарина.

Исламские обычаи, в том виде, в котором они соблюдают в Таджикистане, требуют, чтобы в трудные времена мужчины брали в жены вдовых, больных или пожилых женщин. Однако на практике социальное давление побуждает мужчин жениться на молодых. А наличие нескольких молодых жен считается своего рода признаком высокого положения в обществе.

Приобретая такой статус, мужчины мало чем рискуют. Вероятность юридического преследования невелика, а от второй жены легко избавиться.

Юрист Хамидова говорит, что единственным адекватным выходом из этой ситуации было бы узаконение вторых браков в той или иной форме.

«Тогда мужчина, имеющий доходы, мог бы обеспечивать вторую жену жильем и в равной степени поддерживать обе семьи. В альтернативном варианте многоженство сохранится, но у второй жены не будет никаких прав», — говорит Хамидова.