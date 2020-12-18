Таджикистан: народ недоедает, а Рахмон фотографируется на фоне гор еды

Таджикистан переживает продовольственный кризис. По оценкам ООН, даже в обычные годы почти треть населения страны недоедает. Сейчас же ситуация точно хуже: коррумпированное, неэффективное правительство не было готово к чрезвычайной ситуации, вызванной коронавирусом.

Неясно, осознает ли это президент Эмомали Рахмон. Пиарщики этого авторитарного правителя считают, что он прекрасно выглядит на фоне гор хлеба и свежих фруктов, или битком набитых колбасной продукцией холодильников. Когда он ездит по стране, его везде ждет изобилие.

Но многим таджикам такое изобилие недоступно. Особенностью дисфункциональной экономической модели Таджикистана является то, что народ не может найти работу внутри страны, а элита до неприличия богатеет.

Главный экспортный товар Таджикистана – это рабочая сила. В прошлом году денежные переводы от трудящихся в России таджикских мигрантов составили около 2,5 миллиардов долларов, что эквивалентно трети ВВП Таджикистана. Но теперь объем переводов рухнул почти на 40%. По данным правительства России, в этом году поток мигрантов снизился на 57%.

Подобная недостача привела к снижению курса сомони и росту инфляции. С начала октября цены на сахар, яйца, растительное и хлопковое масло, муку и мясо выросли как минимум на четверть. Всемирная продовольственная программа ООН сообщила о проблемах с доставкой продуктов питания в страну из-за ограничений на передвижение в связи с пандемией COVID-19. Многие семьи хронически не могут себе позволить даже самые простые продукты.

Но президент, похоже, надеется, что сможет устранить проблему, заслонив ее красивыми картинками. Эти фотографии публиковались на официальном сайте Рахмона на протяжении всей осени текущего года.