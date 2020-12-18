Таджикистан, Центральная Азия

Таджикистан: народ недоедает, а Рахмон фотографируется на фоне гор еды

«Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные!»

Dec 18, 2020
(Все фото с сайта President.tj) (Все фото с сайта President.tj)
Бободжон-Гафуровский район. Бободжон-Гафуровский район.
Шахринавский район. Шахринавский район.
Худжанд. Худжанд.
Худжанд. Худжанд.
Президент выступает судьей в соревновании по скоростному поеданию плова в Бободжон-Гафуровском районе. Президент выступает судьей в соревновании по скоростному поеданию плова в Бободжон-Гафуровском районе.
Худжанд. Худжанд.
Открытие кондитерской фабрики в Худжанде. Открытие кондитерской фабрики в Худжанде.
Открытие рыбоводческого хозяйства в Вахдате. Открытие рыбоводческого хозяйства в Вахдате.
Рудакийский район. Рудакийский район.
Ховалингский район. Ховалингский район.
Рудакийский район. Рудакийский район.
Шахринавский район. Шахринавский район.
Сдача в эксплуатацию жилого дома для сотрудников ГКНБ -- секретной полиции Таджикистана. Сдача в эксплуатацию жилого дома для сотрудников ГКНБ ― секретной полиции Таджикистана.
Шахринавский район. Шахринавский район.
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Таджикистан переживает продовольственный кризис. По оценкам ООН, даже в обычные годы почти треть населения страны недоедает. Сейчас же ситуация точно хуже: коррумпированное, неэффективное правительство не было готово к чрезвычайной ситуации, вызванной коронавирусом.

Неясно, осознает ли это президент Эмомали Рахмон. Пиарщики этого авторитарного правителя считают, что он прекрасно выглядит на фоне гор хлеба и свежих фруктов, или битком набитых колбасной продукцией холодильников. Когда он ездит по стране, его везде ждет изобилие.

Но многим таджикам такое изобилие недоступно. Особенностью дисфункциональной экономической модели Таджикистана является то, что народ не может найти работу внутри страны, а элита до неприличия богатеет.

Главный экспортный товар Таджикистана – это рабочая сила. В прошлом году денежные переводы от трудящихся в России таджикских мигрантов составили около 2,5 миллиардов долларов, что эквивалентно трети ВВП Таджикистана. Но теперь объем переводов рухнул почти на 40%. По данным правительства России, в этом году поток мигрантов снизился на 57%.

Подобная недостача привела к снижению курса сомони и росту инфляции. С начала октября цены на сахар, яйца, растительное и хлопковое масло, муку и мясо выросли как минимум на четверть. Всемирная продовольственная программа ООН сообщила о проблемах с доставкой продуктов питания в страну из-за ограничений на передвижение в связи с пандемией COVID-19. Многие семьи хронически не могут себе позволить даже самые простые продукты.

Но президент, похоже, надеется, что сможет устранить проблему, заслонив ее красивыми картинками. Эти фотографии публиковались на официальном сайте Рахмона на протяжении всей осени текущего года.

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