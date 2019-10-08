Таджикистан: Нацбанк взял под контроль денежные переводы

Интересно девки пляшут: денежные переводы теперь будут проходить через Национальный банк, прежде чем получатели смогут их снимать. (Фото: пресс-служба администрации президента).

Финансовый регулятор Таджикистана создал единый процессинговый центр по международным денежным переводам, через который фактически будут проходить все деньги, высылаемые домой трудовыми мигрантами.

Национальный банк 3 октября заявил, что процессинговый центр защитит местные банки от ситуаций, когда международные платежные системы не возмещают им средства, выданные банками получателям переводов.

В качестве примера регулятор упомянул дело обанкротившейся платежной системы «Лидер», чьи услуги широко использовались таджикскими клиентами и которая осталась должна таджикским банкам около 1,7 млн долларов.

Регулятор заявил, что его участие в качестве посредника не повлечет за собой никаких дополнительных расходов для клиентов.

«Национальный банк в качестве регулятора и в дальнейшем берет на себя все расходы, связанные с данным проектом, тем самым, исключив риск повышения комиссий для граждан республики на рынке денежных переводов», – сказал Джамолиддин Нуралиев, заместитель главы банка.

Комиссия за перевод наличных в настоящее время составляет от 0,5 до 1 процента. Процессинговый центр будет запущен после регистрации всех местных финансово-кредитных организаций.

Специалист кредитной компании сказал Eurasianet.org на условиях анонимности, поскольку он не был уполномочен говорить с прессой, что новая система никак не отразится на обслуживании клиентов.

Кредитные компании должны будут открыть депозитные счета в Национальном банке.

«Национальный банк будет выступать в качестве клирингового центра, иными словами, посредника между банками и платежными системами», – сказал источник.

Деньги в Таджикистан в основном отправляют трудовые мигранты, работающие в России. По данным Центробанка России, в 2018 году объем денежных переводов физических лиц составил 2,5 млрд долларов.