Таджикистан: одних оппозиционеров освобождают, других сажают

Власти Таджикистана играют с объявленной вне закона партией игру «вращающиеся двери»: одних ее членов освобождают, а других тут же бросают за решетку.

18 апреля базирующийся в Праге новостной сайт «Ахбор» сообщил, что Саодатшо Адолатов, некогда возглавлявший отделение Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ) в Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО), был освобожден из тюрьмы 15 апреля, отсидев пять лет.

Девятью днями ранее выпустили на свободу члена политического совета ПИВТ Джалолиддина Махмудова. Он пребывал в застенках с 2015 года.

Но в промежутке между этими двумя событиями суд приговорил Наимжона Самиева, также игравшего видную роль в ПИВТ, к 15 годам лишения свободы по нескольким пунктам обвинения, включая хранение оружия и экстремизм. Самиева похитили и насильно привезли в Таджикистан из Чечни в прошлом году при попустительстве российских властей. Таджикские чиновники утверждают, что Самиев вернулся по собственной воле, но похищения и насильственное возвращение правительственных критиков стали настолько обычным явлением, что подобные утверждения представляются все более и более пустопорожними.

По некоторым оценкам, в настоящее время тюремное заключение отбывают около 200 членов и сторонников ПИВТ.

Многие из этих людей стали жертвами волн политических репрессий, предшествовавших полному запрету правительством Таджикистана деятельности партии в сентябре 2015 года.

Адолатов был приговорен к пяти годам лишения свободы в июле 2014 года на том основании, что он якобы разжигал межконфессиональную рознь. Власти тогда заявили, что от жителей Ванджского района ГБАО поступили жалобы, что высказывания Адолатова, который является мусульманином-суннитом, оскорбляют религиозные чувства местных жителей. Большинство коренных памирцев – шииты-исмаилиты.

Махмудова арестовали накануне парламентских выборов в марте 2015 года, прошедших с большими нарушениями. По результатам голосования ПИВТ лишилась последних двух мест в законодательном органе страны. Махмудов тогда был представителем партии в избирательной комиссии. Суд в Хисоре, расположенном примерно в 25 километрах к западу от Душанбе, приговорил Махмудова к пяти годам тюремного заключения по обвинению в хранении оружия.

Но самые большие проблемы у ПИВТ начались в сентябре 2015 года, когда партию обвинили в причастности к якобы имевшей место попытке государственного переворота. Власти заявили, что во главе предполагаемого восстания стоял недовольный замминистра обороны. Независимых подтверждений того, что подобная попытка путча вообще имела место, нет.

Ранее в этом месяце Махмудов сказал Радио «Озоди», таджикской службе РСЕ/РС, что после якобы имевшей место попытки переворота его неоднократно вызывали на допросы, целью которых, по всей видимости, было заставить его отвернуться от ПИВТ. Один из используемых властями в последние годы методов борьбы с ПИВТ – заставлять ее членов записывать на видео и подписывать на бумаге заявления, в которых они говорят, что якобы разочаровались в партии.