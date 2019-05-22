Таджикистан: оппозиция обвиняет власти в сокрытии данных о кровавых событиях в колонии

Объявленная вне закона оппозиционная партия утверждает, что правительство, возможно, пытается скрыть доказательства того, что детали кровавых событий в колонии «Кирпичная» не соответствуют заявлениям властей.

Правительство возложило вину за произошедшие 19 мая в «Кирпичной» беспорядки, унесшие жизни трех сотрудников колонии и 29 заключенных, на группировку «Исламское государство» (ИГИЛ). Некоторые из убитых были видными членами Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ), являющейся объектом беспощадного преследования со стороны властей с момента объявления ее вне закона в 2015 году.

Власти согласились выдать родственникам только тело Абдусаттора Каримова, члена Высшего политического совета ПИВТ. В опубликованном 21 мая сообщении в информационном органе ПИВТ «Паём» говорится, что на теле Каримова, судя по всему, имеются следы огнестрельного ранения в голову. По словам официальных лиц, Каримов был казнен боевиками «Исламского государства», отбывающими сроки в той же колонии под городом Вахдат, примерно в 15 км от Душанбе.

Ни то, ни другое заявление невозможно проверить в независимом порядке.

В том же сообщении «Паём» утверждается, что гематома на спине Каримова указывает на то, что перед смертью ему, возможно, неоднократно наносили удары тупым предметом. «Паём» также опубликовал фотографии тела Каримова, завернутого в окровавленную белую материю. Хотя на тех же снимках видны признаки серьезных повреждений в затылочной части головы, но из того, что можно увидеть на фото, нельзя сделать вывод, что его били по лицу.

Каримов отбывал в колонии полученный им в 2016 году 26-летний срок за предполагаемую причастность к попытке государственного переворота.

Тело другого убитого в «Кирпичной» члена ПИВТ – одного из соучредителей партии Саида Киёмиддина Гози – без церемоний предали земле представители властей. Семье Гози не дали возможности осмотреть тело и совершить исламские похоронные обряды.

По утверждению ПИВТ, власти, возлагая вину за убийства на «Исламское государство», пытаются создать впечатление, что именно эта группировка несет ответственность за все произошедшие события.

«Исламское государство» пока не делало публичных заявлений по поводу инцидента в «Кирпичной».

Темур Варки, представитель базирующегося в Европе оппозиционного движения «Национальный альянс Таджикистана», заявил, что оно сейчас проводит собственное расследование.

«Власти опубликовали противоречивые сообщения о том, как все произошло и кто, согласно их версиям, виновен в убийстве. Есть много логических несоответствий и откровенной лжи. Мы пытаемся собрать объективную картину произошедшего и сделать ее достоянием международной общественности», – сказал он.

ПИВТ призвала международные организации, в том числе Международный комитет Красного Креста, провести собственные исследования случившегося.

С телами других погибшими в «Кирпичной» ситуация также запутанная.

Базирующийся в Праге веб-сайт «Ахбор» сообщил, что тело одного из убитых, 20-летнего Бехруза Гулморода – сына Гулморода Халимова, бывшего полковника таджикского милицейского спецназа, затем ставшего высокопоставленным командиром «Исламского государства» – тоже было погребено без похоронных обрядов. Родственникам было отказано в возможности осмотреть тело.

Радио «Озоди», таджикская служба РСЕ/РС, чьи корреспонденты пообщались к членам семей погибших, сообщило, что то же самое произошло и с другими.

Фарход Маханов рассказал «Озоди», что когда члены его семьи приехали в колонию, чтобы забрать тело его брата Алимурода, который отбывал срок по обвинению в терроризме, им сказали, что его уже похоронили. По словам Фархода Маханова, официальные лица отказались разъяснить обстоятельства смерти Алимурода.

«Две недели назад во время свидания он сказал, что в день по 9 раз устраивают переклички, посетовал на тяжелые условия, попросил присматривать за его детьми. Их у него трое», – сказал Маханов.

Хотя о событиях в «Кирпичной», где содержится около 1500 заключенных, многое еще предстоит узнать, официальная версия уже широко закрепилась на международном уровне.

Такие агентства, как «Рейтер», опубликовали правительственную версию без особого скепсиса или дополнительной информации о том, что таджикское правительство постоянно распространяет ложную или противоречивую информацию.