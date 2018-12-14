Таджикистан: от школьного изгоя до гуру пропаганды «Исламского государства»

Каждый раз, когда кто-то посторонний приезжает к ним, 54-летняя Гулбазор Назарова надеется, что он привез ей новости о сыне.

В последний раз Тоджиддина Назарова видели в 2014 году неподалеку от Нурека, города среднего размера, граничащего с гидроэлектростанцией на юге Таджикистана. С тех пор он стал своего рода суперзвездой «Исламского государства» и известен под вымышленным арабским именем Абу Усама Нораки. Его нынешнее местонахождение неизвестно.

Бледная от переживаний Назарова, не скрывая слез, поведала о том, как отъезд сына подорвал ее здоровье. Ей с трудом удавалось говорить, поэтому она позвала своего 62-летнего мужа Махмадрахима Назарова, который рассказал о смышлёном, худощавом и социально неприспособленном ребенке.

По воспоминаниям Назарова, Нораки нещадно дразнили в школе из-за низкого роста, тщедушного телосложения и отсутствующих зубов.

«Они дали ему прозвище «тиара», и он всем сердцем ненавидел его. Поэтому он бросил обычную школу в девятом классе и стал посещать вечерние занятия. Мы хотели, чтобы Тоджиддин получил аттестат, но через некоторое время вечернюю школу закрыли», – сказал Назаров в своем доме в Узбеклангаре, деревне в 20 минутах езды от Нурека.

В последний раз они получили весточку от Нораки 6 августа.

Немногим ранее члены банды на машине сбили группу иностранных велосипедистов на дороге неподалеку от Нурека, а затем убили четверых из них. Спустя несколько дней после убийства в интернете появилась видеозапись, на которой запечатлены предполагаемые убийцы. На кадрах, сделанных до нападения, видно, как мужчины присягают на верность «Исламскому государству».

В голосовом сообщении, распространенном через мобильное приложение Zello, Нораки хвастался по поводу успешно проведенной операции. По его словам, в Таджикистане будет пролито еще больше крови, и конец правления президента Эмомали Рахмона приближается.

«Убийство иностранных туристов в Таджикистане открыло двери джихада в этой стране. Настало время для пробуждения молодых людей от невежества, их страх превратится в отвагу», – сказал он.

(Скриншот с вебсайта Радио Озоди)

Нораки впервые привлек внимание общественности в апреле 2017 года в связи с инцидентом в Стокгольме, когда гражданин Узбекистана Рахмат Акилов на грузовике врезался в толпу людей в центре города. Пятеро человек погибли. На допросе задержанный Акилов признался, что получил инструкции от Нораки. Акилов назвал Нораки «влиятельным членом «Исламского государства»».

И вновь выбор пал на приложение Zello. По словам Акилова, он посредством приложения отправил фотографию с места преступления, которое он только что совершил, контакту под именем Тогут Шикан, что в переводе с таджикского языка означает «сломать идола».

Российские спецслужбы также обвиняют Нораки в заговоре с целью совершения терактов в торговых центрах Москвы.

Его считают потенциально опасным боевиком за способность привлекать таджиков на сторону «Исламского государства» посредством своей учетной записи в Zello. По некоторым данным, у него до 15 000 подписчиков. Таджикские власти считают, что, возможно, ему удалось завербовать десятки таджиков. Двое из участников июльского нападения на велосипедистов были родом из Нурека, города, название которого Нораки использовал в качестве основы для своего нового имени.

По словам его отца, Махмадрахима Назарова, он был уверен, что Нораки, младший из трех его сыновей, в отличие от других членов семьи получит хорошее образование.

«Я не смог продолжить учебу, поэтому я сделал все, что мог, чтобы мои сыновья получили образование», – сказал он.

Но все, о чем мечтал Нораки в детстве, – это пойти по стопам отца и найти работу на расположенной неподалеку гидроэлектростанции.

«Я все время рассказывал ему о гидроэлектростанции. Он любил эти истории. Он сказал, что однажды станет там лучшим техником», – сказал Назаров.

Впервые в семье возникли разногласия в 2009 году, когда Нораки вступил в Партию исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ). Умеренно оппозиционная партия избегала конфронтации с властями к большому разочарованию ее радикально настроенных членов. Несмотря на умеренность проводимой ею политики, глубоко авторитарное правительство Рахмона запретило деятельность этой партии в 2015 году и дало суду указание признать ее террористической группой. Правительства западных стран открыто игнорируют подобное определение, назвав этот шаг очередным актом политических репрессий.

Несмотря на то, что в 2009 году ПИВТ еще не находилась под запретом, Махмадрахим Назаров огорчился, увидев партийные документы у себя дома.

«Я сказал сыну: «Для чего тебе эти игры с [политическими] партиями? Разве ты не знаешь, что произошло в 1992 году? Сколько людей мы потеряли?» Я попросил его выйти из партии», – сказал он, имея в виду гражданскую войну 1990-х годов, когда ПИВТ выступала в качестве политического крыла проигравшей стороны.

Нораки разорвал перед отцом свою членскую карточку.

Абдушукур Маннонов, активист ПИВТ и уроженец Нурека, сейчас живет в Литве в статусе политического беженца. Он помнит Нораки, который, по его словам, руководил молодежным крылом партии в Нуреке.

«Не сказать, что Тоджиддин был уравновешенным парнем. [Но] я был очень удивлен, когда узнал, что он отправился воевать в Сирию», – сказал Eurasianet.org Маннонов.

По рассказам Маннонова, Нораки подвергался давлению не только со стороны отца. Он утверждает, что сотрудники Государственного комитета национальной безопасности, являющегося правопреемником КГБ, неоднократно обращались к Нораки и убеждали его выйти из ПИВТ. По-видимому, уступив давлению, Нораки прекратил сотрудничать с ПИВТ в 2012 году, а на следующий год официально подал в отставку.

В 2012 году Нораки впервые поехал на заработки в Москву, где устроился на стройку. В последний раз, когда семья видела Нораки, они решили, что он нашел другую сезонную работу.

«В последний раз мы попрощались с ним в 2014 году, когда он уехал в Россию. В то время он планировал собрать деньги, чтобы жениться. В январе 2015 года умерла моя свекровь, и он позвонил, чтобы выразить соболезнования своей матери. После этого новости о нем мы получали только от служб безопасности, полиции и все», – сказал Назаров.

Сейчас Нораки – звезда «Исламского государства». На нескольких последних фотографиях, имеющихся в свободном доступе, он запечатлен с густой бородой и в кепке. Его пламенные речи о несправедливости слушают тысячи людей. Он угрожает не только Таджикистану, но также Западу и России, называя их врагами ислама.

Лидер ПИВТ Мухиддин Кабири считает действия Нораки протестом, направленным против общества, родителей, правительства и даже оппозиции.

«Молодому человеку не позволили выбрать партию, в которой он мог бы существовать на законных основаниях. Он чувствовал себя свободно в России, и поэтому он именно там решил выразить протест: «Вы оказывали на меня давление всю мою жизнь. Я не имел права жить самостоятельно. Теперь я свободен и действую так, как хочу», – сказал Кабири, получивший политическое убежище в Европе.

По мнению Кабири, существует прямая взаимосвязь между криминализацией оппозиции и радикализацией.

«Любое правительство, которое перекрывает законные пути, открывает возможности для радикальных групп. Взгляды [этих людей] отличаются от позиции правительства, и у них религиозное мировоззрение. К каким организациям они должны примкнуть, если нет законно действующей оппозиции?», – сказал Кабири.