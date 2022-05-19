Таджикистан: охваченные кризисом власти решили развязать кровавые столкновения на Памире

Атака со стороны силовиков, которой несколько месяцев с тревогой ожидали на Памире, наконец произошла и уже унесла по меньшей мере 10 жизней. Многие считают, что к моменту прекращения огня жертв станет еще больше.

Нынешний кризис в Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) назревал с прошлого года. Бурные протесты, развернувшиеся в ноябре в столице области, городе Хороге, в связи с гибелью местного жителя, убитого сотрудниками милиции, удалось загасить только благодаря лихорадочным переговорам с участием посредников. К моменту нормализации положения погибли по меньшей мере два жителя Памира. Власти, как обычно, быстро отступились от своих обещаний. Тщательного расследования гибели людей так и не было проведено, и вызывавшие беспокойство в регионе пропускные пункты силовых структур, ликвидации которых требовали демонстранты, остались на своем месте.

Пока в ГБАО медленно нарастала напряженность, службы безопасности обратили свое внимание на памирцев, находящихся за границей. Живший в России Амриддин Аловатшоев, который организовывал в Москве марши для распространения информации о ноябрьских волнениях, был похищен (вероятно, при попустительстве российских спецслужб) и тайно вывезен на родину. В прошлом месяце суд, продолжавшийся всего несколько часов, скоропалительно приговорил его к 18 годам тюремного заключения.

В конце прошлого года из России был насильственно выдворен в Таджикистан еще один выходец с Памира, популярный 26-летний борец Чоршанбе Чоршанбиев, выступающий в смешанных единоборствах. На прошлой неделе он был приговорен к восьми с половиной годам заключения за призывы к мятежу, якобы содержавшиеся в видеосообщении, в котором он выражал солидарность с демонстрантами в Хороге.

Последний приговор был одним из событий, побудивших в эти выходные жителей ГБАО выйти на улицы. В числе других требований была отставка губернатора ГБАО, назначенного из Душанбе.

По словам очевидцев, начиная с 14 мая на площади в Хороге собирались до 1000 человек. Власти, испуганные такой численностью протестующих, выдвинули ультиматум: если демонстранты не разойдутся к 16:00 16 мая, их разгонят силой.

Около этого назначенного времени и начались столкновения. Хотя силовики ранее грозили разогнать демонстрантов, впоследствии они стали утверждать, что беспорядки начались по вине протестующих. Волнения, заявили они, спровоцировали «несведущие юноши». По словам милиции, один человек, 29-летний Замир Назришоев, был смертельно ранен, когда взорвалась граната, которую он держал в руках. Утверждается, что в ходе беспорядков получили ранения по меньшей мере три сотрудника милиции.

Получить независимые подтверждения каких бы то ни было официальных заявлений, сделанных с тех пор, было практически невозможно, так как все каналы связи была немедленно перекрыты. Речь идет об удаленном и труднодоступном регионе. Последняя оставшаяся в стране независимая газета Asia-Plus получила предписание воздержаться от освещения событий под страхом закрытия. Журналисты таджикской службы РСЕ/РС, сообщавшие о волнениях, подверглись нападению.

В ответ на первую волну беспорядков власти заявили о начале, по их словам, специальной антитеррористической операции. Судя по всему, их цель — наконец добиться того, что они намеревались сделать уже не первый месяц: арестовать или убить так называемых неформальных лидеров, которые оказались в центре попыток Памира добиться большей автономии.

В глубоко авторитарной системе, созданной президентом Эмомали Рахмоном, не может реально действовать никакая официальная оппозиция. В таком политическом вакууме среди немногочисленных сил, вокруг которых могут собираться противники властей, остаются и теневые группировки, замешанные в противозаконной деятельности.

Начиная с ноября власти особенно пристально занимаются Мамадбокиром Мамадбокировым, которого они обвиняют в руководстве преступной группой. На этой неделе они заявили, что он организует антиправительственные выступления в ГБАО в сговоре с активисткой Ульфатхоним Мамадшоевой и живущим в Европе политическим беженцем Алимом Шерзамоновым.

Мамадшоева, памирская журналистка, поддерживавшая антиправительственную оппозицию в гражданской войне 1990-х годов, сказала Eurasianet.org, что узнала о выдвигаемых против нее обвинениях только из СМИ.

«Я дома [в Душанбе] и ни от кого не прячусь. Неделю назад я вернулась с Памира», — сказала Мамадшоева Eurasianet.org 17 мая. На следующий день ее арестовали.

О подробностях случившегося 18 мая сообщают разное, но кое в чем сообщения властей и независимых источников совпадают.

Накануне Telegram-канал Pamir Daily News сообщил, что в ГБАО направляются из Душанбе несколько грузовиков и пикапов с военными.

Группы жителей Рушанского района, расположенного к северу от Хорога по Памирскому тракту, попытались перекрыть путь этим войскам, запарковав на трассе свои автомобили. Как сообщается, военные открыли предупредительный огонь и ранили одну местную жительницу.

Официальные лица назвали эти действия заговором, составленным лицами, которые находятся за пределами Таджикистана.

«Организованные преступные группы, состоящие из 200 человек, с применением всех видов оружия в центре Рушанского района в 3 точках перекрыли автотрассу Душанбе — Хорог и дорогу на пограничную комендатуру, — говорится в заявлении. — Преступные группы ранее готовились к совершению этих действий и с той же целью доставили оружие и боеприпасы из-за рубежа».

Около 7 часов утра 18 мая началась перестрелка.

Информация о том, что, возможно, произошло дальше, по большей части исходит из правительственных источников. Министерство внутренних дел выпустило заявление, в котором сообщается о гибели в столкновениях по меньшей мере одного сотрудника Государственного комитета национальной безопасности и восьми противников властей. В заявлении также говорится, что 13 военнослужащих получили тяжелые ранения.

Официальные лица утверждают, что в столкновениях были убиты только вооруженные мужчины, но в социальных сетях появляются неподтвержденные сообщения о том, что по меньшей мере некоторые из жертв были мирными жителями.

В условиях полного отсутствия достоверной информации множатся слухи. Один из них утверждает, что по местным жителям стреляют снайперы правительственных сил, размещенные вдоль Памирского тракта. Другой, заявить о ложности которого даже сочло нужным Министерство обороны, — что ракетами, выпущенными в направлении Рушанского района из-за границы, был сбит таджикский военный вертолет.

Эти события разворачиваются в особенно сложный для Таджикистана момент.

Экономике страны грозит новый глубокий кризис в связи с ожидаемым резким сокращением объема денежных переводов от трудовых мигрантов, работающих в России. В прошлом месяце делегация высокопоставленных чиновников финансовых ведомств Таджикистана ездила в Вашингтон, чтобы просить международные финансовые организации о помощи перед лицом грозящего правительству дефолта.

В начале этого месяца базирующиеся в Афганистане боевики «Исламского государства», ИГВХ, утверждали, что обстреляли территорию Таджикистана ракетами; таджикские официальные лица впоследствии отрицали, что такой обстрел имел место. Специалисты по экстремизму, пишущие для Eurasianet.org, отмечают, что ИГВХ пытается поднять свою популярность в Центральной Азии, в том числе путем распространения пропаганды, нацеленной на говорящих на узбекском, таджикском и киргизском языках.

И в этих-то условиях правительство Рахмона решило, что сейчас самое время развязать столкновения на Памире.