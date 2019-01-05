Таджикистан: очередной арест угрожает стабильности на Памире

Власти Таджикистана рискуют вызвать новый виток напряженности в Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО), арестовав младшего брата влиятельного местного лидера.

Радио «Озоди» сообщило со ссылкой на источники в МВД, что 54-летний Тохир Мамадбокиров был взят под стражу по обвинениям в хулиганских действиях в 2014 году.

Напряженность в ГБАО не стихает с середины сентября, когда президент Эмомали Рахмон пообещал арестовать группу людей, которые, по его словам, несут ответственность за разгул преступности в области. Одним из членов этой группы был Мамадбокир Мамадбокиров, также известный просто как Бокир.

После ареста Тохира Мамадбокирова группа протестующих, по сообщениям, собралась возле отделения милиции в Хороге, столице ГБАО, требуя его освобождения. Радио «Озоди» опубликовало фотографии с места событий, на которых видны горящие шины.

Хотя серьезных беспорядков пока не наблюдается, жители области сообщили об ограничении доступа к социальным сетям. Такие же меры предпринимались властями в начале ноября в ответ на всплеск общественного недовольства, вызванного инцидентом, когда сотрудник милиции выстрелил в группу местных жителей из травматического пистолета (это тип огнестрельного оружия, наносящий серьезные, но обычно не смертельные ранения).

Жители ГБАО тогда потребовали ослабить усиленный режим безопасности, введенный после высказываний Рахмона в сентябре.

В явной попытке разрядить противостояние между правительством и так называемыми неформальными лидерами ГБАО, ставшими объектом критики Рахмона, группа памирских лидеров в октябре отправилась в Душанбе для проведения переговоров. С кем конкретно они встречались, доподлинно не известно. Но, по сообщениям, Мамадбокиров был одним из тех, кто отказался ехать в столицу.

Хотя правительство называет неформальных лидеров ГБАО бандитами, занимающимися контрабандой табака, наркотиков и драгоценных камней, на самом деле проблема носит явно политический характер. На протяжении двух десятилетий, прошедших с окончания гражданской войны 1990-х годов, центр предпринимал попытки восстановить полный контроль над всеми регионами страны. Однако ГБАО – географически удаленная область, населенная в основном памирцами, этнически и религиозно отличающихся от остальных жителей страны, – сумела во многих отношениях противостоять этим попыткам.

Душанбе беспокоит не преступность в ГБАО, а отсутствие контроля.