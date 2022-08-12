Таджикистан: памирских активистов массово бросают за решетку

Памирских активистов Рамзи и Ораза Вазирбековых, ранее проживавших в Москве, экстрадировали в Таджикистан в прошлом месяце и, похоже, вынуждают давать признательные показания.

Таджикские суды превратились в настоящий конвейер по рассмотрению дел людей, задержанных по подозрению в причастности к деятельности в поддержку автономии Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО).

Ситуацию усугубляет тот факт, что мало кто из обвиняемых в ГБАО может позволить себе воспользоваться услугами адвоката. Международная комиссия юристов (МКЮ) бьет тревогу по этому поводу.

«По имеющимся данным, в ГБАО на 250 тысяч жителей приходится всего четыре юриста, официально зарегистрированных в качестве членов коллегии адвокатов. Очевидно, что этого количества недостаточно, – говорится в выпущенном в начале этого месяца заявлении МКЮ. – На сегодняшний день интересы обвиняемых, проходящих по десяткам дел, никто не представляет, несмотря на то, что многим из них грозит длительное тюремное заключение в случае признания их виновными».

С тех пор благодаря представителям местной коллегии адвокатов число юристов в ГБАО возросло до семи, что по-прежнему очень мало.

Нынешняя ситуация стала кульминацией жестокого подавления мятежа, вспыхнувшего в ГБАО в мае этого года.

Судебные заседания по делам об организации беспорядков во время этих событий, как правило, проводились наспех. Суровые приговоры выносятся в ходе закрытых судебных заседаний, длящихся всего несколько дней.

Имеется информация о судьбе ряда наиболее значимых фигур.

26 июля Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ), который является преемником КГБ, задержал авторитетного памирского исмаилитского религиозного деятеля Музаффара Давлатмирова по обвинению в подстрекательстве к экстремистской деятельности. Согласно Telegram-каналу Pamir Daily News (издания, освещающего события в ГБАО) к 3 августу 58-летний Давлатмиров был приговорен к пяти годам лишения свободы.

Никому из его сторонников и родственников не позволили присутствовать на суде. Абсолютно непонятно, в совершении какого именно деяния его обвиняли.

Гасанали Абдурахмонов – 25-летний сын известного лидера памирской общины Толиба Айембекова, который был арестован в июне. 23 июля Абдурахмонов был задержан и уже 1 августа приговорен к 12 годам лишения свободы по обвинению в хулиганстве и незаконном хранении оружия.

Другой сын Айембекова 33-летний Гуломали Айембеков также был задержан 23 июля. 5 августа он был приговорен к пожизненному заключению по обвинению в убийстве главы ГКНБ по ГБАО Абдулло Назарова, совершенном в 2012 году.

Источники издания Pamir Daily News из Хорога (столицы ГБАО) сообщили, что еще один житель Хорога Аслан Гулобов также был приговорен к пожизненному заключению за убийство Назарова.

И это далеко не все имена из длинного списка людей, предположительно причастных к убийству Назарова. Брат Толиба Айембекова Окил и водитель Айембекова Хамза Муродов были задержаны по тому же обвинению в 2012 году, когда и было совершено убийство.

Один из братьев Гулобова был приговорен к 18 годам лишения свободы по обвинению в хулиганстве и торговле наркотиками, другой ожидает суда.

Сам Толиб Айембеков, а также два его брата и еще один сын все еще находятся под стражей в ожидании суда.

Всего, как утверждается, были арестованы сотни человек. Судебные процессы над примерно 80 людьми начались (и в большинстве случаев, возможно, уже даже закончились) в этом месяце. Родственников обвиняемых и свидетелей, как правило, вынуждают давать подписку о неразглашении, что ограничивает доступ общественности к информации об этих судебных делах.

Вынесенные судебные решения становятся достоянием общественности только благодаря анонимным информаторам. Даже родственники находятся в неведении. Один из способов получения информации – записки, которые им украдкой передают другие заключенные, когда они привозят в СИЗО продуктовые передачи.

Судебных передряг не удалось избежать бывшим чиновникам и активистам, которые считали, что, уехав за границу, они обеспечили себе безопасность.

3 августа начался суд над бывшим старшим советником главы пограничной службы Холбашем Холбашовым, который также обвиняется в подстрекательстве к произошедшим в мае-июне беспорядкам. Холбашов был арестован примерно 18-19 мая вместе со своей экс-супругой, популярной памирской активисткой и журналисткой Ульфатоним Мамадшоевой. До сих пор о нем было известно лишь то, что он в 1990-х якобы спас президента Эмомали Рахмона от покушения.

29 июля памирские активисты Ораз и Рамзи Вазирбековы (неясно, являются ли они родственниками) были экстрадированы из Москвы в Душанбе. Их российское гражданство их не спасло, хотя Конституция России запрещает выдачу граждан другому государству с целью проведения над ними суда – эту статью Москва традиционно использует для отказа от сотрудничества с западными следователями.

Сразу же по прилету Вазирбековых в Таджикистан появилось видео, где они заявляют, что добровольно вернулись на родину. Такие сделанные под давлением признания на камеру являются обычным делом в Таджикистане.

Непрекращающиеся гонения на активистов ГБАО является для некоторых людей способом заработать денег. Родственники задержанных якобы рассказали, что сотрудники правоохранительных органов пытались вымогать взятки в обмен на переговоры о смягчении обвинений.