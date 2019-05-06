Таджикистан: Памир – забытая «крыша мира»

Многие ритуалы мусульман-исмаилитов постепенно исчезают, как, например, этот танец в честь усопших. (Все фотографии Марио Хеллера)

Таджикистан – самая бедная из постсоветских государств. А обширный горный регион на востоке Таджикистане, известный как Горный Бадахшан, беден даже по таджикским меркам – дороги здесь часто непроходимы, а у людей нет работы. Многие считают, что правительство игнорирует этот регион, зажатый между Афганистаном, Китаем и Кыргызстаном, потому что люди здесь исповедуют другую веру и говорят на других языках.

Швейцарский фотограф Марио Хеллер совершил пятинедельную поездку по Памиру. Его привлекли отдаленность, контрасты с Душанбе и гостеприимные люди, которых он встретил в этом горном районе, который местные жители называют «крышей мира».

Дети играют в футбол на поле возле Хорога, столицы Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО).

Китайские грузовики проезжают мимо стада коров. В рамках инициативы «Один пояс, один путь» Китай инвестирует сотни миллионов долларов в инфраструктуру Таджикистана. Растущее китайское присутствие вызывает озабоченность по поводу независимости Душанбе. Таджикистана уже однажды обменял часть своей территории на списание долга КНР. У Пекина также есть небольшая военная база на Памире.

Эти таджикские солдаты охраняют границу с Афганистаном, которая проходил вдоль реки Пяндж.

Жители небольшой деревни в Ваханской долине считают этого человека целителем. Больные люди приходят к нему, он записывает, что их беспокоит, и совершает целительный ритуал.

Пышная растительность в одной из долин в окрестностях Хорога.

Группа фермеров отдыхает неподалеку от Хорога.

Директор школы под Ишкашимом держит в руках рубаб.

Женщины готовятся к купанию в горячих источниках Биби Фатима. Источники названы в честь дочери пророка Мухаммеда. Некоторые считают, что вода повышает фертильность женщин.

Мужчины купаются в горячих источниках Биби Фатима, расположенных в Ваханской долине.

По дороге в Мургаб фермеры предлагают путешественникам горячую еду и отдых.

Джонбоз – таджикский охотник, всю жизнь проживший в Мургабе. Сейчас он почти не охотится из-за проблем с сердцем, в появлении которых он винит продукты питания из соседнего Китая.

Мургаб, расположенный на высоте 3600 метров над уровнем моря, является самым высокогорным городом на территории бывшего СССР. Население Мургаба составляет около 7000 человек.

Мальчики играют в футбол в Мургабе.

Еженедельный базар у пограничного поста в Хороге позволяет торговцам из Афганистана и Таджикистана реализовывать свои товары.

Таджикские и афганские коммерсанты ведут оживленную торговлю на пограничном рынке в Хороге.

Свадьба в Хороге. Длительность свадебных торжеств в Таджикистане ограничена законом, направленным на предотвращение банкротств из-за чрезмерных расходов на пышные праздничные мероприятия.