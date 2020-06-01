Таджикистан: паника из-за коронавируса ставит под угрозу страдающих другими болезнями

Два года назад Сафарали Тошев пожертвовал почку больной дочери.

Чтобы покрыть расходы, Тошев – уроженец города Яван, расположенного примерно в часе езды от Душанбе – продал недвижимость, занял деньги в банке и воспользовался помощью благотворительных организаций.

Операция прошла успешно, но 17-летняя Зарина теперь до конца жизни должна принимать лекарства, а именно «Мифортик» и «Програф», чтобы ее тело не отторгло имплантированный орган.

В Таджикистане нет специализированных аптек для тех, кому пересадили органы, поэтому им приходится постоянно охотиться за необходимыми препаратами. Обычно лекарства можно заказать из России, но иногда, если повезет, на них можно наткнуться и в Таджикистане. В такой же ситуации находятся и люди, страдающие другими недугами.

Но пандемия коронавируса разрушила эту хрупкую систему. Уже несколько недель отменены все рейсы. Цены на оставшиеся в стране лекарства взлетели, и все в дефиците.

Раньше Тошев покупал пачку «Прографа» за 250 сомони (24 доллара). Недавно та же пачка стала обходиться в 1000 сомони. А теперь препарат не найти и за эти деньги.

«Если моя дочь не будет принимать эти лекарства в течение трех дней, то лечение, несмотря на все наши усилия, будет напрасным. Как сказал наш врач, без лекарств начнется процесс отторжения почки», – сказал Тошев.

Вместе с примерно 30 другими родителями, которым нужны такие же препараты, Тошев ежедневно отправляется в Министерство здравоохранения в отчаянной надежде услышать хорошие новости о поступлении новых партий лекарств. Чиновники постоянно обещают, что медикаменты уже вот-вот придут, но никто не может назвать точную дату.

Эти проблемы оказались настоящим стресс-тестом для системы здравоохранения Таджикистана – и людей, которые от нее зависят.

За последние годы страну покинули сотни медицинских работников. Россия предлагает врачам упрощенную процедуру подачи заявления на гражданство, что является серьезным искушением. Кроме того, по словам врачей, перспектива более высоких зарплат и более широких карьерных возможностей – тоже большой соблазн.

Хотя медицинское обслуживание номинально бесплатное, в реальности неформальные платежи являются нормой. Кто может себе это позволить, едет лечиться за границу, в такие страны, как Россия, Индия, Иран и Турция. У врачей там больше ресурсов, а у частных клиник есть стимул предоставлять за получаемые деньги качественное лечение.

В значительной степени проблема связана с тем, как власти расставляют приоритеты. В 2020 году расходы госбюджета на здравоохранение должны вырасти на 12%. Но выделяемые суммы крайне малы, как отмечается в опубликованном в марте докладе Всемирного банка по поводу готовности к пандемии COVID-19.

«Доля расходов на здравоохранение в общей сумме государственных расходов невелика – 6,6%, что составляет 17 долларов на душу населения», – отметил Всемирный банк.

И хотя ресурсы ограничены, причина того, что ситуация стала столь напряженной, в том, что власти считают другие области более приоритетными.

«Бюджетное пространство для здравоохранения остается ограниченным из-за замедления роста и приоритета, отдаваемого в государственном бюджете инфраструктурным проектам», – отмечает Всемирный банк.

Что касается фармацевтического розничного сектора в Таджикистане, большая часть его поделена между родственниками президента Эмомали Рахмона. Одна из его дочерей, Парвина, владеет компанией «Сифат фарма». Его сын, мэр Душанбе, контролирует фирму «Орион-фарм». Эти компании доминируют на рынке.

Главой государственного регулятора в фармацевтической сфере является Султон Бекмуродзода, который, по слухам, через брак породнился с покойным братом Рахмона.

Министерство здравоохранения и социальной защиты отказалось прокомментировать для Eurasianet.org какие-либо из этих вопросов.

Ранее в этом году у Шаходат Рахимовой, которой сейчас 45 лет, диагностировали III стадию рака молочной железы. Среди прочих лекарств ей был назначен «Герцептин».

«Стоимость одного курса составляет 1000 долларов. И у нас нет денег, чтобы купить все сразу. Мы покупаем каждый курс лекарств по отдельности. Сейчас эти лекарства просто не привозят», – сказала Рахимова.

Пару месяцев назад любой, кто не мог найти какое-нибудь лекарство внутри страны, просил друзей за границей купить и привезти его. Сейчас все рейсы отменены, и единственным вариантом является наземный транспорт. Доставка груза из России таким путем занимает пару недель.

«Когда я разместила в Facebook сообщение о том, что мне нужен “Герцептин”, несколько человек связались со мной и пообещали доставить мне лекарство на грузовике. Но “Герцептин” должен храниться при определенной температуре, не ниже 2 градусов и не выше 8 градусов. И его нельзя сильно трясти, – сказала Рахимова. – Водитель пообещал, что привезет лекарство в специальном холодильнике. Я согласилась, потому что у меня нет другого выбора».

Если раньше «Герцептин» привозили из Швейцарии, то теперь приходится обращаться к российским поставщикам.

«Главное как-нибудь достать лекарство», – сказала Рахимова.

Диабетики находятся в таком же положении. Когда 12-летнему Умару был поставлен этот диагноз, его матери, Зульфие Акобировой, пришлось искать подходящий тип инсулина. В эндокринологической клинике, где лечится ее сын, теперь говорят, что лекарств не будет в течение еще двух месяцев.

«Моему сыну подходит инсулин “Хумулин регуляр”, другие повышают уровень сахара. Клиника предложила нам заменители, но мы отказались, нет смысла [их брать]», – сказала Акобирова.

По официальным данным, в Таджикистане более 4000 человек нуждаются в инсулине.

Акобирова говорит, что без инсулина можно выжить 30 дней. Если в критические периоды не принимать его в течение нескольких дней, страдающий диабетом рискует впасть в кому.

«В Таджикистане кома означает смерть», – сказала она.

Теперь ее задача – выяснить, как получить инсулин «Хумулин регуляр» из-за границы.

«Нам пока хватит лекарства на две недели. Тем временем мне нужно будет достать этот препарат любыми возможными способами. С детским диабетом нельзя шутить и проявлять безответственность, пусть даже COVID-19 и распространился по всему миру», – сказала она.