Таджикистан получил китайский грант в 360 млн долларов на улучшение дорог

Парламент в Таджикистане рассматривает связанные с Китаем вопросы почти каждую неделю.

30 октября депутаты ратифицировали соглашение об одобрении китайского гранта в размере 360 млн долларов. Средства выделяются на модернизацию автомагистрали от Куляба до Бохтара и реконструкцию отрезка протяженного шоссе, соединяющего Душанбе и Кульму (перевал на границе с Китаем).

Газета «Азия-Плюс» сообщила со ссылкой на министра экономического развития и торговли Негматулло Хикматуллозоду, что соглашение о гранте было подписано во время визита президента Китая Си Цзиньпина в Душанбе в июне. Хикматуллозода заявил, что 35 млн долларов пойдут на проект Куляб-Бохтар, но не привел никаких цифр или подробностей относительно участка Душанбе-Кульма.

На данный момент сумма, заимствованная Таджикистаном у Китая для реализации государственных инвестиционных инициатив, составляет около 1,5 млрд долларов, что эквивалентно более 52% общего государственного долга страны.

В этот раз Китай якобы выделил деньги безвозмездно, хотя раньше к «подаркам» из Поднебесной всегда прилагались определенные условия.

22 октября Радио «Озоди» (таджикская служба RFE/RL) сообщило, что правительство Таджикистана освободило синьцзянскую компанию TBEA от НДС и таможенных пошлин на ввоз оборудования и технологий для разработки золотых рудников «Верхний Кумарг» и «Восточная Дуоба».

Право на разработку этих месторождений было предоставлено правительством Таджикистана в обмен на погашение долгов перед TBEA. Компания построила 400-мегаваттную электростанцию ТЭЦ-2 в Душанбе в основном на собственные средства.

Кроме того, в начале этого месяца парламент проголосовал за освобождение еще одной китайской компании – Kashgar Xinyu Dadi Mining Investment – от всех видов налогов и таможенных пошлин сроком на семь лет. Горнодобывающее предприятие в июне получило права на разработку месторождения серебра в высокогорном Памирском районе.

Был еще один грандиозный китайский грант, но с ним, по всей видимости, что-то пошло не так. Ранее Пекин обещал выделить 350 млн долларов на строительство новых зданий для парламента и правительственной резиденции в Душанбе. Постройки, которые находились на соответствующей территории, были разрушены более года назад, однако строительство так и не началось.