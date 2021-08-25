Таджикистан: президент требует, чтобы таджикам дали возможность участвовать в управлении Афганистаном

Рахмон (справа) на встрече с министром иностранных дел Пакистана Шахом Махмудом Куреши 25 августа. (Фото: Администрация президента Таджикистана)

Президент Таджикистана заявил, что его страна не признает правительство талибов, если этническому таджикскому меньшинству в Афганистане не будет отведена «достойная роль» в управлении государством.

Эмомали Рахмон сделал свое заявление на состоявшейся 25 августа встрече с министром иностранных дел Пакистана Шахом Махмудом Куреши. Глава государства таким образом впервые официально очертил свою позицию по поводу недавних событий в Афганистане.

Общий тон высказываний Рахмона по поводу талибов был в основном негативным, что не может не расстраивать Куреши, который на этой неделе совершает тур по всем граничащим с Афганистаном странам (за исключением Китая) с целью побудить их к взаимодействию с формирующимся афганским правительством.

Рахмон сказал, что его доверие к «Талибану» было подорвано нарушением этим движением обещаний по поводу раздела власти со всеми политическими силами в Афганистане.

По словам Рахмона, во избежание политических и военных кризисов, необходимо сформировать инклюзивное правительство с участием всех этнических меньшинств. Согласно оценке президента, таджики составляют 46 процентов населения Афганистана. Международные оценки несколько ниже – около четверти.

Позиция таджикского правительства заключается в том, что правительство должно формироваться путем выборов и что форма правления, основанная на «жестокости и преследованиях», недопустима.

События в Афганистане вызвали всплеск этнопатриотизма в некоторых кругах в Таджикистане. Например, ура-патриоты в Кулябе заявили в Facebook, что готовы вступить в ряды выступающих против талибов таджикских боевиков в Панджшерском ущелье. Последняя волна подобных настроений в интернете наблюдалась в конце апреля, когда между Таджикистаном и Кыргызстаном произошли кровопролитные столкновения, причиной которых стал вопрос о разделе водных ресурсов.

Кроме того, небольшая проправительственная партия – «Демократическая партия Таджикистана» (ДПТ) – ранее в этом месяце также решила разыграть националистскую карту, заявив в публичном обращении, что происходящее в Афганистане было «проводимым талибами геноцидом в отношении непуштунских народов».

«Эта террористическая группировка за последние годы опустошила таджикские земли, дома, города и села. Сегодня жестокие и деструктивные действия этой группировки достигли уровня геноцида, особенно в таджикоязычных регионах», – говорится в заявлении партии, размещенном на странице ее лидера в Facebook.

Учитывая политические реалии Таджикистана, ДПТ вряд ли решилась бы на подобное без согласования с властями. Возможно даже, что партия действовала с подачи правительства, хотя высказывания ДПТ выдержаны в гораздо более резком тоне, чем официальные заявления Душанбе.

На этом фоне даже зазвучали утверждения (правда, ничем особо не подтвержденные), что Таджикистан предоставил оружие антиталибским силам в Панджшерском ущелье.

Однако МИД выступил с категорическим опровержением этих утверждений.