Центральная Азия, Таджикистан

Таджикистан прибегает к отчаянным мерам для пополнения бюджета

План заключается в том, чтобы выкачать из населения еще больше денег, для начала утроив тарифы на телефонные звонки.

Apr 17, 2019
Женщина отдает государству свои последние сомони. (Дэвид Триллинг) Женщина отдает государству свои последние сомони. (Дэвид Триллинг)

В минувшие выходные правительство Таджикистана все-таки ввело в действие план по повышению тарифов на интернет. Кое-кто уже надеялся было, что он канул в небытие.

Распоряжением государственной антимонопольной службы от 14 апреля минимальный тариф на мобильные интернет-подключения повысился более чем в два раза. Одновременно с этим стоимость звонков между абонентами разных мобильных операторов возросла примерно в три раза.

Власти назвали это попыткой улучшить качество телекоммуникационных услуг. Однако другая часть их объяснения, вероятно, ближе к истине: они отчаянно пытаются любой ценой избежать зияющего дефицита бюджета в ближайшие годы.

По официальным данным, в 2018 году экономика Таджикистана выросла на 7,3 процента. Новости за предыдущие годы рисовали такие же радужные картины. И, тем не менее, бюджет висит на волоске, и властям с трудом удается избежать дефицита. Даже этого они добиваются только за счет махинаций с отчетностью.

План состоит в том, чтобы продолжать выкачивать из населения как можно больше денег. Цель — увеличивать налоговые и неналоговые доходы в среднем на 10 процентов в год до 2021 года. Эксперты сомневаются в том, что это возможно.

Судя по всему, тиски сжимаются все плотнее, обхватывая население со всех сторон.

Стоимость ежегодно возобновляемого полиса автострахования выросла со 170 сомони (18 долларов США) до 250. В январе стоимость разрешения на тонировку автомобильных стекол поднялась с 3100 до 3410 сомони. Но, не довольствуясь этим, власти вновь увеличили сумму этого надуманного налога до 4730 сомони, что в пересчете составляет почти 500 долларов.

Кроме того, в начале года Налоговый комитет повысил стоимость бизнес-патентов физических лиц на 5,4 процента. К этой категории предпринимателей относятся рыночные торговцы, на которых приходится значительная доля занятости в Таджикистане.

В феврале депутаты приняли положения, обязующие строительные компании выплачивать единовременный сбор в размере 23 долларов за квадратный метр построенного жилья.

В ноябре Министерство финансов подняло цены на электроэнергию на 15 процентов — до 0,02 доллара за киловатт-час. Счета за воду выросли на аналогичную сумму.

Медицинские услуги также подорожали. На сколько бы вы думали? Тоже на 15 процентов.

Михаил Петрушков, руководитель группы по развитию бизнеса, работающей в Душанбе, сказал Eurasianet.org, что такое тотальное увеличение размеров взимаемых сборов и штрафов грозит подорвать платежеспособность рядовых таджиков, не говоря уже об ущербе для государственного бюджета.

«Даже с самых ухоженных, откормленных, обросших шерстью овец можно состричь шерсть максимум два или три раза. Но это предел. В лучшем стричь больше будет нечего. В худшем —  овцы умрут», — сказал Петрушков.

По словам экономиста Азиза Назарова, поскольку реальные доходы остаются неизменными, поведение потребителей начнет меняться в ущерб экономике.

«Люди просто перестанут или будут меньше пользоваться услугами, которые становятся недоступными. В случае с интернетом, с ростом тарифов, если реальные доходы останутся неизменными, они не смогут позволить себе пользоваться интернет-услугами за двойную цену», — сказал  Назаров.

Согласно отчету «Уплата налогов» за 2019 год, подготовленному компанией-гигантом в сфере финансовых услуг PricewaterhouseCoopers, налоговый режим Таджикистана — один из самых  тяжелых в мире. В отчете указано, что на уплату налогов и другие обязательные платежи уходит около 67,3 % доходов.

В своих честолюбивых планах власти даже подумывают начать охоту за налоговыми поступлениями на международном уровне.

В прошлом году глава Налогового комитета Нусратулло Давлатзода заявил, что его ведомство изучает способы взимания налогов с интернет-гигантов, таких как Google и Facebook, а также интернет-магазинов eBay и AliExpress. Правительства разных стран пытаются бороться, и зачастую не вполне удачно, с уклоняющимися от уплаты налогов мировыми интернет-гигантами. Нет никаких оснований полагать, что Давлатзода сможет добиться того, что не удалось другим.

Еще одно направление, которое прорабатывают власти, — это обращение за оборотными средствами к международным финансовым институтам и инвесторам.

В государственном бюджете на 2019 год предусмотрены 4,5 миллиарда сомони (около 480 миллионов долларов), которые будут получены за счет грантов для поддержки бюджета и иностранных инвестиций.

Политолог Саймиддин Дустов сказал Eurasianet.org, что в течение последних десяти лет Таджикистану удавалось балансировать свой бюджет только благодаря иностранной помощи.

«Именно благодаря небольшим кредитам бюджет может считаться стабильным. Эти [кредиты] можно получить у международных организаций, таких как Азиатский банк развития и Всемирный банк»,  — сказал Дустов.

Однако по неподтвержденным данным, некоторые из этих финансовых институтов раздосадованы нежеланием Таджикистана проводить реформы и бороться с коррупцией.

Недавно Таджикистан поставил себя под еще больший удар, связавшись с дорогостоящим частным рынком долговых обязательств.

В сентябре 2017 года Национальный банк выпустил евробонды на 500 миллионов долларов. 10-летние облигации были проданы с доходностью чуть более 7,1 процента. В результате продажи облигаций Таджикистану в ближайшие десять лет придется выплатить около 850 миллионов долларов.

Эти средства были специально выделены для проекта, который, как предполагается, однажды разрешит все существующие финансовые проблемы. Огромная шеститурбинная Рогунская гидроэлектростанция — если ее сооружение когда-нибудь будет завершено, — будет возвышаться на 335 метров и вырабатывать достаточно энергии, чтобы позволить Таджикистану экспортировать электроэнергию, зарабатывая на этом миллиарды.

Однако и с этой стороны появились новости, вызывающие беспокойство. Правительственные источники неофициально сообщили местным СМИ, что следующий этап проекта, который должны были сдать в эксплуатацию в этом месяце, отложен. Муссируется предположение, что во время строительства возникли технические проблемы, хотя и отвечающая за  проект компания, и правительство упорно хранят молчание по этому вопросу.

По словам экономиста Назарова, плохие новости из Рогуна могут негативно сказаться на кредитном рейтинге страны.

«Рейтинговые агентства могут пересмотреть оценку долгосрочного международного кредита в сторону понижения, — сказал он. — Чем ниже рейтинг, тем дороже деньги. То есть нам будет сложно продавать государственные ценные бумаги по тем ценам, по которым их продавали раньше».

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