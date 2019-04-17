Таджикистан прибегает к отчаянным мерам для пополнения бюджета

В минувшие выходные правительство Таджикистана все-таки ввело в действие план по повышению тарифов на интернет. Кое-кто уже надеялся было, что он канул в небытие.

Распоряжением государственной антимонопольной службы от 14 апреля минимальный тариф на мобильные интернет-подключения повысился более чем в два раза. Одновременно с этим стоимость звонков между абонентами разных мобильных операторов возросла примерно в три раза.

Власти назвали это попыткой улучшить качество телекоммуникационных услуг. Однако другая часть их объяснения, вероятно, ближе к истине: они отчаянно пытаются любой ценой избежать зияющего дефицита бюджета в ближайшие годы.

По официальным данным, в 2018 году экономика Таджикистана выросла на 7,3 процента. Новости за предыдущие годы рисовали такие же радужные картины. И, тем не менее, бюджет висит на волоске, и властям с трудом удается избежать дефицита. Даже этого они добиваются только за счет махинаций с отчетностью.

План состоит в том, чтобы продолжать выкачивать из населения как можно больше денег. Цель — увеличивать налоговые и неналоговые доходы в среднем на 10 процентов в год до 2021 года. Эксперты сомневаются в том, что это возможно.

Судя по всему, тиски сжимаются все плотнее, обхватывая население со всех сторон.

Стоимость ежегодно возобновляемого полиса автострахования выросла со 170 сомони (18 долларов США) до 250. В январе стоимость разрешения на тонировку автомобильных стекол поднялась с 3100 до 3410 сомони. Но, не довольствуясь этим, власти вновь увеличили сумму этого надуманного налога до 4730 сомони, что в пересчете составляет почти 500 долларов.

Кроме того, в начале года Налоговый комитет повысил стоимость бизнес-патентов физических лиц на 5,4 процента. К этой категории предпринимателей относятся рыночные торговцы, на которых приходится значительная доля занятости в Таджикистане.

В феврале депутаты приняли положения, обязующие строительные компании выплачивать единовременный сбор в размере 23 долларов за квадратный метр построенного жилья.

В ноябре Министерство финансов подняло цены на электроэнергию на 15 процентов — до 0,02 доллара за киловатт-час. Счета за воду выросли на аналогичную сумму.

Медицинские услуги также подорожали. На сколько бы вы думали? Тоже на 15 процентов.

Михаил Петрушков, руководитель группы по развитию бизнеса, работающей в Душанбе, сказал Eurasianet.org, что такое тотальное увеличение размеров взимаемых сборов и штрафов грозит подорвать платежеспособность рядовых таджиков, не говоря уже об ущербе для государственного бюджета.

«Даже с самых ухоженных, откормленных, обросших шерстью овец можно состричь шерсть максимум два или три раза. Но это предел. В лучшем стричь больше будет нечего. В худшем — овцы умрут», — сказал Петрушков.

По словам экономиста Азиза Назарова, поскольку реальные доходы остаются неизменными, поведение потребителей начнет меняться в ущерб экономике.

«Люди просто перестанут или будут меньше пользоваться услугами, которые становятся недоступными. В случае с интернетом, с ростом тарифов, если реальные доходы останутся неизменными, они не смогут позволить себе пользоваться интернет-услугами за двойную цену», — сказал Назаров.

Согласно отчету «Уплата налогов» за 2019 год, подготовленному компанией-гигантом в сфере финансовых услуг PricewaterhouseCoopers, налоговый режим Таджикистана — один из самых тяжелых в мире. В отчете указано, что на уплату налогов и другие обязательные платежи уходит около 67,3 % доходов.

В своих честолюбивых планах власти даже подумывают начать охоту за налоговыми поступлениями на международном уровне.

В прошлом году глава Налогового комитета Нусратулло Давлатзода заявил, что его ведомство изучает способы взимания налогов с интернет-гигантов, таких как Google и Facebook, а также интернет-магазинов eBay и AliExpress. Правительства разных стран пытаются бороться, и зачастую не вполне удачно, с уклоняющимися от уплаты налогов мировыми интернет-гигантами. Нет никаких оснований полагать, что Давлатзода сможет добиться того, что не удалось другим.

Еще одно направление, которое прорабатывают власти, — это обращение за оборотными средствами к международным финансовым институтам и инвесторам.

В государственном бюджете на 2019 год предусмотрены 4,5 миллиарда сомони (около 480 миллионов долларов), которые будут получены за счет грантов для поддержки бюджета и иностранных инвестиций.

Политолог Саймиддин Дустов сказал Eurasianet.org, что в течение последних десяти лет Таджикистану удавалось балансировать свой бюджет только благодаря иностранной помощи.

«Именно благодаря небольшим кредитам бюджет может считаться стабильным. Эти [кредиты] можно получить у международных организаций, таких как Азиатский банк развития и Всемирный банк», — сказал Дустов.

Однако по неподтвержденным данным, некоторые из этих финансовых институтов раздосадованы нежеланием Таджикистана проводить реформы и бороться с коррупцией.

Недавно Таджикистан поставил себя под еще больший удар, связавшись с дорогостоящим частным рынком долговых обязательств.

В сентябре 2017 года Национальный банк выпустил евробонды на 500 миллионов долларов. 10-летние облигации были проданы с доходностью чуть более 7,1 процента. В результате продажи облигаций Таджикистану в ближайшие десять лет придется выплатить около 850 миллионов долларов.

Эти средства были специально выделены для проекта, который, как предполагается, однажды разрешит все существующие финансовые проблемы. Огромная шеститурбинная Рогунская гидроэлектростанция — если ее сооружение когда-нибудь будет завершено, — будет возвышаться на 335 метров и вырабатывать достаточно энергии, чтобы позволить Таджикистану экспортировать электроэнергию, зарабатывая на этом миллиарды.

Однако и с этой стороны появились новости, вызывающие беспокойство. Правительственные источники неофициально сообщили местным СМИ, что следующий этап проекта, который должны были сдать в эксплуатацию в этом месяце, отложен. Муссируется предположение, что во время строительства возникли технические проблемы, хотя и отвечающая за проект компания, и правительство упорно хранят молчание по этому вопросу.

По словам экономиста Назарова, плохие новости из Рогуна могут негативно сказаться на кредитном рейтинге страны.

«Рейтинговые агентства могут пересмотреть оценку долгосрочного международного кредита в сторону понижения, — сказал он. — Чем ниже рейтинг, тем дороже деньги. То есть нам будет сложно продавать государственные ценные бумаги по тем ценам, по которым их продавали раньше».