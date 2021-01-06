Таджикистан просит отсрочек по кредитам

«А способны ли эти холодильники заморозить и выплаты по кредитам?» Президент Рахмон на объекте пищепрома в декабре 2020 г. (Фото: Пресс-служба президента)

Таджикистан просит международных кредиторов предоставить ему отсрочки по кредитам. Китай уже согласился, но отсрочка, вероятно, продлится не более нескольких месяцев.

Как отметил Всемирный банк в своем отчете, опубликованном в прошлом месяце (выполняя тем самым работу правительства Таджикистана, которое публикует мало полезной информации по этому поводу), Таджикистан входит в число «стран, которые недавно подали заявку в рамках Инициативы “Большой двадцатки” по приостановке обслуживания долга».

Цель инициативы – помочь странам с низкими доходами, особенно тем, которые пострадали от последствий пандемии COVID-19, достичь своих целей в области расходов на социальные нужды в этом году.

По данным Всемирного банка, Китай позволил Таджикистану приостановить выплаты по долгу, а переговоры с другими кредиторами продолжаются. Поскольку больше трети внешнего долга Таджикистана в размере 3,2 миллиарда долларов, а точнее, более 1,2 миллиарда долларов – это обязательства перед Пекином, то подобная отсрочка очень кстати. Однако неясно, на какой срок ее предоставили. Судя по собственным, часто приукрашенным отчетам Таджикистана, отсрочка, возможно, будет короткой.

Тем временем, согласно прогнозу Всемирного банка, экономика, возможно, оправится уже к этому году. Банк отмечает, что за первые девять месяцев 2020 года ВВП Таджикистана вырос на 4,2 процента, что является поразительно высоким показателем (хотя он и уступает 7,2 процента, которые были достигнуты за тот же период 2019 года). Однако совсем не факт, что от официальных данных много пользы при измерении реальных условий.

Среди других крупных кредиторов также числятся Всемирный банк, Азиатский банк развития и Международный валютный фонд.

Министерство финансов ранее заявляло, что выделило 2,3 миллиарда сомони (202 миллиона долларов США) на обслуживание внешнего долга в 2021 году. Из этой суммы 1,5 миллиарда сомони пойдут на погашение основной суммы долга, а остальная часть – на выплату процентов.

Внешний государственный долг Таджикистан недавно достиг 43 процентов ВВП, тем самым превысив уровень в 40 процентов, который многие международные экономисты считают порогом устойчивости для развивающихся стран.

Пандемия COVID-19 только усугубила проблему. В мае МВФ одобрил предоставление стране срочного кредита на сумму 189,5 миллиона долларов «для содействия Таджикистану в удовлетворении неотложных потребностей в финансировании платежного баланса и бюджетных нужд». Евразийский банк развития, созданный совместно Россией и Казахстаном, в ноябре предоставил еще 50 миллионов долларов.

Не все из полученных Таджикистаном средств придется возвращать. В прошлом месяце Азиатский банк развития заявил, что утвердил грант в размере 105 миллионов долларов для «ускорения реализации текущих реформ и повышения финансовой устойчивости энергетического сектора в Таджикистане».

Как сообщило Радио «Озоди», в 2021 году правительство намерено дополнительно привлечь внешних кредитов на сумму 562 миллиона долларов. По словам министра финансов Файзиддина Каххорзоды, большая часть этих денег пойдет на завершение строительства Рогунской ГЭС.

Между тем, даже сгибаясь под тяжестью долгов, Таджикистан, похоже, не намерен отказываться от помпезных празднований в честь 30-летней годовщины независимости. В своем новогоднем обращении президент Эмомали Рахмон упомянул о продолжающихся приготовлениях к празднованию этого события, а также Навруза. Судя по тому, как это обычно делалось раньше, к празднованиям привлекут десятки тысяч человек, и большую часть сопряженных с этим расходов на питание и транспорт возьмет на себя государство.