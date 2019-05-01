Таджикистан: протест работников заставил пересмотреть вопрос об оплате

Демонстрация протеста – редкое для Таджикистана явление – судя по всему, вынудила компанию, тесно связанную с семьей президента, отказаться от планов резко сократить плату сборщикам растения, используемого в медицинских целях.

Радио «Озоди», таджикская служба РСЕ/РС, сообщило 29 апреля, что десятки сборщиков собрались у офиса компании «Фароз», чтобы потребовать пересмотра планов снижения платы за асафетиду – экстракт из корня ферулы – с 60 до 10 долларов за килограмм. К концу дня компания объявила, что будет платить по старым расценкам.

Компания «Фароз», принадлежащая зятю президента Эмомали Рахмона Шамсулло Сохибову, обладает монополией на торговлю асафетидой в Таджикистане. «Фароз» – высоко диверсифицированная компания, работающая в различных областях, включая фармацевтику, банковское дело и торговлю топливом.

В 2008 году Рахмон своим указом запретил сбор растения, из которого производится асафетида. Год спустя он отменил указ, но ввел запрет на его вывоз в непереработанном виде.

Сейчас лицензиями на торговлю асафетидой обладают только две компании – «Фароз» и «Мину-фарм». Но, как выяснили работники Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности, «Мину-фарм» – дочернее предприятие «Фароз», так что последняя фактически является монополистом на рынке.

По информации источников «Озоди», «Фароз» сообщила сборщикам, что намерена сократить оплату до 10 долларов за килограмм, т.к. есть работники из Афганистана, готовые работать за такую плату.

Замглавы компании Исматулло Зиёев заявил «Озоди», что никаких протестов не было.

«Мы дали объявление по телевидению о приеме на работу. Многие отозвались, вот и [собралась толпа]», – сказал он.

Зиёев также назвал информацию о снижении закупочных цен до 10 долларов неподтвержденными слухами, добавив, что сборщиков ферулы теперь возьмут в штат на полную ставку.

«Так, например, за сбор 10 килограммов мы будем платить зарплату, а за все свыше – премии. Утверждение, что мы якобы оценили ферулу в 10 долларов за килограмм, не соответствует действительности», – сказал он.

Базирующийся в Праге новостной сайт «Ахбор» сообщил в мае прошлого года, что «Фароз» намеревалась нанять для сбора ферулы 3 тысячи афганцев. Зиёев опроверг и это сообщение, заявив, что из-за рубежа планировалось привлечь лишь 60 специалистов.