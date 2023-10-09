Таджикистан: противоправные действия милиции подрывают доверие населения

Министр внутренних дел Рамазон Рахимзода (слева) и президент Эмомали Рахмон на открытии здания МВД в 2022 году. (Фото: Пресс-служба президента)

Граждане Таджикистана хорошо знают, что сотрудники милиции далеко не всегда на их стороне.

Но несколько последних громких инцидентов (и бесчисленное множество других, о которых не сообщается) еще более подорвали доверие неселения.

Вместо того чтобы раскрывать преступления, сотрудники милиции все чаще совершают их. И при этом им сходит это с рук.

Историй о мелких правонарушениях бесчисленное множество.

Летом 35-летний таксист Акмал выезжал на дорогу, когда его машину поцарапал проезжавший мимо автомобиль, водителем которого оказался сотрудник МВД. Как рассказал Eurasianet.org Акмаль, ехавший на высокой скорости милиционер не справился с управлением.

В последующие недели Акмаль безуспешно пытался получить компенсацию за ремонт своего такси.

«Милиционер угрожал мне и сказал, что если я еще раз позвоню ему и потребую денег на ремонт, то он найдет за что посадить меня в тюрьму», – говорит он.

Подобные эпизоды уже не шокируют таджиков. Они обеспокоены лишь тем, что градус наглости может повыситься и что отдельные сотрудники милиции ведут себя все более беззастенчиво.

Мохаммад, 15-летний подросток из Душанбе, живет в квартале, расположенном рядом с милицейским участком. Он рассказал Eurasianet.org, что один из сотрудников, которого он назвал Файзулло, видел его несколько раз на улице и решил сделать его своим мальчиком на побегушках.

Файзулло якобы постоянно требовал, чтобы Мoхаммад приносил ему напитки и еду, и в случае отказа выполнять его приказы, ему грозили ужасные последствия.

«Если я отказывался делать что-то, он говорил, что у них есть моя фотография и что он “знает, что со мной делать”, имея в виду тюрьму. Он также говорил, что если за меня вступятся родители, то милиция разберется и с ними», – рассказал Eurasianet.org Мохаммад.

Все люди, согласившиеся дать Eurasianet.org комментарии для этой статьи, сделали это на условиях строгой анонимности, опасаясь преследований.

Как-то раз родственники Мохаммада заметили, как он разговаривает с Файзулло. Узнав о происходящем, они обратились за помощью в прокуратуру и другие государственные органы.

Однако некоторые инциденты невозможно замалчивать.

21 июня сотрудник ГАИ Орзубек Хабибзода, управляя служебным автомобилем на скорости более 100 км/ч, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Mercedes. В результате аварии погибли водитель Mercedes и три его пассажира.

В другом эпизоде, произошедшем 13 июля в Душанбе, Акмаль Юсуфзода, высокопоставленный сотрудник отдела по борьбе с организованной преступностью, похитил преподавателя университета, к которому приревновал работавшую там же супругу, и бросил его в реку Зарафшан.

В некоторых случаях они встречают сопротивление. В мае жители Истаравшанского района на севере Таджикистана окружили и напали на трех сотрудников милиции, которые, по их словам, пытались увезти 15-летнюю девочку с целью совершения над ней сексуального насилия.

«Когда она закричала, люди собрались возле машины и потребовали от милиционеров объяснить, что происходит, и это переросло в столкновение», – рассказала журналистам мать девочки.

На этой неделе четверо из предполагаемых нападавших были приговорены к лишению свободы на срок от двух с половиной до трех лет, один получил два года условно, а один был оштрафован на сумму, эквивалентную двум тысячам долларам.

Но самое громкое преступление, произошло в июне этого года, когда был похищен и убит местный банковский работник Шухрат Исматуллоев. В конечном итоге следователям удалось установить, что за неудавшейся попыткой получить выкуп стояли действующие и бывшие сотрудники милиции и прокуратуры.

Даже власти не могут умолчать о проблеме.

Выступая на прошедшей в августе пресс-конференции, министр внутренних дел Рамазон Рахимзода сообщил, что за последние полгода по подозрению в совершении преступлений были задержаны 23 сотрудника МВД. Однако Рахимзода попытался оправдаться за эти вызывающие тревогу цифры.

«В большинстве случаев сотрудники МВД совершают преступления, будучи рядовыми гражданами страны. Взять хотя бы ДТП: когда человек находится за рулем, он не является сотрудником МВД, он прежде всего водитель», – сказал он.

Один из отставных милиционеров, обладающий большим опытом участия в проектах реформирования службы, на условиях анонимности из-за опасения за свою безопасность сообщил Eurasianet.org, что уровень преступности среди сотрудников правоохранительных органов из года в год растет, но при этом сотрудники прикрывают друг друга. По его словам, атмосфера безнаказанности усугубляет тяжесть правонарушений.

Самое распространенное преступление связано именно с работой милиции.

«Ситуация сильно изменилась после [предполагаемого бунта замминистра обороны Абдухалима Назарзоды в 2015 году], когда сотрудники прокуратуры и Департамента по борьбе с организованной преступностью [Министерства внутренних дел] проводили совместное расследование и с целью ускорения процесса пытали подозреваемых, применяли электрошок, лишали их воздуха. В подобных ситуациях редко кто выдерживает [пытки], поэтому они были готовы согласиться с любым обвинением», – рассказал Eurasianet.org бывший сотрудник милиции.

По всей вероятности, после этого сотрудники милиции, воодушевившись отсутствием наказания за издевательства над заключенными, стали применять пытки гораздо чаще.

«Старший офицерский состав не обращает на это внимания, а рядовые сотрудники привыкают к тому, что они могут спокойно нарушать закон, не опасаясь последствий», – сказал отставной милиционер.

Другой источник, по-прежнему являющийся сотрудником МВД, утверждает, что реформа продолжается, а параллельно с ней ведется работа по повышению доверия населения к милиции. Однако он признал, что это нелегкая задача.

«К сожалению, когда сотрудник правоохранительных органов совершает преступление, это широко обсуждается в СМИ, а когда ему удается избежать наказания или отделаться гораздо более мягким наказанием, общественность реагирует негативно. Почему, когда преступление совершает обычный гражданин, его сразу же привлекают к ответственности по всей строгости закона, а когда преступление совершает сотрудник милиции, он почему-то уходит от ответственности или увольняется, но не привлекается к ответственности?» – сказал он.