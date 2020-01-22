Таджикистан разрешил иностранцам покупать акции Рогунской ГЭС

Президент Эмомали Рахмон на строительной площадке в Рогуне в октябре 2016 года. (Фото из администрации президента)

Депутаты парламента Таджикистана проголосовали за то, чтобы разрешить иностранным инвесторам покупать акции Рогунской ГЭС – проекта на стадии реализации, на который правительство возлагает большие надежды, связывая с ним будущее страны.

Среди других предприятий, которые в настоящее время также подлежат приватизации, значатся алюминиевая компания «Талко» – важнейший промышленный концерн страны, а также построенная в советские годы Нурекская ГЭС, обеспечивающая 70% электроэнергии Таджикистана.

Российское информационное агентство Sputnik в своем материале от 20 января о голосовании в парламенте, которое состоялось на прошлой неделе, процитировало заместителя главы комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом Хусейна Ахмадзоду, заявившего, что поправки послужат «регулированию акций Рогуна».

Разговоры о том, что в условиях нехватки денежных средств правительство начнет распродавать важные активы, ходили уже некоторое время.

«Талко» по постановлению правительства, принятому в ноябре, было преобразовано из государственного унитарного предприятия в открытое акционерное общество. Это заложило основу для фактической приватизации, хотя давно считалось, что основным бенефициаром компании в настоящее время является правящая семья.

В 2010 году правительство реализовало акции Рогуна населению в отчаянной попытке привлечь средства на завершение строительства, на которое, по оценкам, потребуется в общей сложности 4 млрд долларов. В конце концов, после активного применения политики принуждения, было собрано около 800 млн сомони (180 млн долларов по курсу того времени).

Поправки к закону о приватизации, принятые в этом месяце, позволят участвовать в проекте также иностранным компаниям.

Однако ни один из основных активов, выставляемых на продажу, не выглядит особо привлекательным.

Первые энергоблоки Рогунской ГЭС были введены в эксплуатацию в ноябре 2018 года и в сентябре 2019 года, но даже если проект когда-либо будет полностью завершен, то, по консервативным оценкам, может пройти более десяти лет, прежде чем он будет производить достаточно энергии для экспорта. Тарифы на электроэнергию для домохозяйств низкие, что означает, что у государственной энергетической компании «Барки Точик» практически нет шансов выйти на безубыточность.

«Талко» выглядит интереснее, хотя компания в последние годы испытывала серьезные проблемы. По крайней мере, на «Талко» уже есть готовый претендент. В декабре Радио «Озоди» (таджикская служба РСЕ/РС) сообщило, что правительство, пока имеющее номинальное право собственности на алюминиевый завод, рассматривает возможность отдать долю компании China Machinery Engineering Corporation в обмен на инвестиции в размере 545 млн долларов.