Таджикистан: Рахмон пропал из виду

Последняя фотография, опубликованная на странице Рахмона на Flickr, датирована 19 марта, но, судя по метаданным, она была сделана 12 марта.

Президент Таджикистана, судя по всему, взял очень долгий отпуск, причем именно в то время года, когда прежде обычно активно появлялся на публике.

Если Эмомали Рахмон, которому сейчас 68 лет и который не известен особой приверженностью здоровому образу жизни, не появится на публике в ближайшее время, беспокойство только усилится.

Судя по фотографиям, опубликованным пресс-службой президентской администрации, в последний раз Рахмона видели в присутствии людей не из его ближайшего окружения 5 марта.

После этого, как утверждают в аппарате президента, он принял участие во встрече высокопоставленных чиновников силовых ведомств 10 марта. Однако съемка этого мероприятия могла состояться и в другой день. Также наличествуют определенные признаки того, что поздравление с Новрузом, которое транслировалось 19 марта, было снято гораздо раньше.

Особо странным во всем этом является то, что Рахмон очень любит Новруз. Так как этот праздник связан с обновлением и возрождением, президент обычно приурочивает к нему церемонии открытия различных учреждений, фабрик, школ или прочих объектов. Праздник обычно завершает гигантский фейерверк, на котором присутствуют тысячи человек.

Не стал исключением даже 2020 год, когда разразилась пандемия COVID-19. В конце марта того года таджикские власти утверждали, что в стране не было зафиксировано ни одного случая коронавируса. Выступая на переполненном стадионе в Худжанде, Рахмон тогда хвастался, что традиционная в Таджикистане чистоплотность делает страну невосприимчивой к инфекционным заболеваниям.

Но в этом году Рахмон не присутствовал ни на одном из празднеств по случаю Новруза, хотя его правительство в очередной раз заявило о победе над COVID-19.

На прошлой неделе на вопрос о том, где президент будет отмечать праздник, в администрации Рахмона сказали, что он поедет в город Бохтар на юге страны, чтобы ознакомится с ходом подготовки к празднованию 30-летия независимости страны. Но он там, похоже, так и не появился.

Тем временем часть его повседневных обязанностей взял на себя сын и предполагаемый наследник Рахмона, 33-летний Рустам Эмомали. Деятельность Рустама, совмещающего посты председателя Сената и мэра Душанбе, широко освещалась в государственных СМИ. Он также встречался с иностранными высокопоставленными лицами и председательствовал на собраниях официальных чиновников. Обычно он на таких мероприятиях лишь сопровождает отца, но в этот раз везде появлялся один.

Тем временем 22 марта был опубликован указ о начале массовой иммунизации от COVID-19, который, как сообщается, был подписан президентом.

В администрации президента также заявили, что он должен встретиться с делегацией российских официальных лиц в конце недели.

Но если он не появится и на этой встрече, то это не будет предвещать ничего хорошего.