Таджикистан: Рахмон пропал из виду
Это особенно странно, т.к. раньше он неизменно принимал участие в празднованиях по случаю Новруза.
Президент Таджикистана, судя по всему, взял очень долгий отпуск, причем именно в то время года, когда прежде обычно активно появлялся на публике.
Если Эмомали Рахмон, которому сейчас 68 лет и который не известен особой приверженностью здоровому образу жизни, не появится на публике в ближайшее время, беспокойство только усилится.
Судя по фотографиям, опубликованным пресс-службой президентской администрации, в последний раз Рахмона видели в присутствии людей не из его ближайшего окружения 5 марта.
После этого, как утверждают в аппарате президента, он принял участие во встрече высокопоставленных чиновников силовых ведомств 10 марта. Однако съемка этого мероприятия могла состояться и в другой день. Также наличествуют определенные признаки того, что поздравление с Новрузом, которое транслировалось 19 марта, было снято гораздо раньше.
Особо странным во всем этом является то, что Рахмон очень любит Новруз. Так как этот праздник связан с обновлением и возрождением, президент обычно приурочивает к нему церемонии открытия различных учреждений, фабрик, школ или прочих объектов. Праздник обычно завершает гигантский фейерверк, на котором присутствуют тысячи человек.
Не стал исключением даже 2020 год, когда разразилась пандемия COVID-19. В конце марта того года таджикские власти утверждали, что в стране не было зафиксировано ни одного случая коронавируса. Выступая на переполненном стадионе в Худжанде, Рахмон тогда хвастался, что традиционная в Таджикистане чистоплотность делает страну невосприимчивой к инфекционным заболеваниям.
Но в этом году Рахмон не присутствовал ни на одном из празднеств по случаю Новруза, хотя его правительство в очередной раз заявило о победе над COVID-19.
На прошлой неделе на вопрос о том, где президент будет отмечать праздник, в администрации Рахмона сказали, что он поедет в город Бохтар на юге страны, чтобы ознакомится с ходом подготовки к празднованию 30-летия независимости страны. Но он там, похоже, так и не появился.
Тем временем часть его повседневных обязанностей взял на себя сын и предполагаемый наследник Рахмона, 33-летний Рустам Эмомали. Деятельность Рустама, совмещающего посты председателя Сената и мэра Душанбе, широко освещалась в государственных СМИ. Он также встречался с иностранными высокопоставленными лицами и председательствовал на собраниях официальных чиновников. Обычно он на таких мероприятиях лишь сопровождает отца, но в этот раз везде появлялся один.
Тем временем 22 марта был опубликован указ о начале массовой иммунизации от COVID-19, который, как сообщается, был подписан президентом.
В администрации президента также заявили, что он должен встретиться с делегацией российских официальных лиц в конце недели.
Но если он не появится и на этой встрече, то это не будет предвещать ничего хорошего.
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