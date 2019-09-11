Таджикистан: Рогун слегка продвинулся, но не хватает денег

Таджикистан ввел в эксплуатацию второй агрегат Рогунской ГЭС, своего гигантского энергетического проекта, – правда, с пятимесячной задержкой. Но до сих пор неясно, где Душанбе найдет средства для продолжения строительства.

Выступая на торжественной церемонии 9 сентября (в этот день также отмечается день независимости Таджикистана), президент Эмомали Рахмон снова отзывался о гидроэнергетическом проекте в радужных тонах.

«Недалек тот день, когда наш свободный и независимый Таджикистан встанет в один ряд с самыми развитыми странами мира, а любимая родина таджиков превратится в еще более благоустроенный и процветающий край», – сказал он.

В заявлении президентской пресс-службы говорится, что был также введен в эксплуатацию водосбросный тоннель стоимостью 287 млн долларов, предназначенный для сброса до 3500 кубометров избыточной воды в секунду.

Даже на этой относительно ранней стадии реализации проекта Рогунской ГЭС уже наблюдаются задержки. В проспекте облигаций, выпущенном в 2017 году Министерством финансов, утверждалось, что второй агрегат будет введен в действие к апрелю 2019 года.

Чиновники не давали публичных комментариев по поводу причины задержки, но периодически были неподтвержденные сообщения о том, что работники не получают зарплату. Местные СМИ в начале марта даже сообщили, что работа единственного функционировавшего тогда генератора была временно приостановлена в связи с ремонтными работами.

Если Рогун будет завершен, плотина будет высотой 335 метров и станет самой высокой в истории. Строительство ведет миланская компания Salini Impregilo.

Salini Impregilo в своем финансовом отчете, опубликованном в июне, сообщает, что рамочное соглашение, заключенное с Душанбе о строительстве Рогуна, было разделено на четыре лота. Крупнейший лот стоимостью 1,9 млрд долларов предусматривал строительство дамбы.

Salini Impregilo также отмечает, что ожидает в этом году назначения дополнительного лота, но неясно, откуда поступят деньги. Итальянская компания ссылается на выпуск государственных облигаций на сумму 1 млрд долларов, но в этом случае возникает еще больше вопросов.

В сентябре 2017 года Таджикистан разместил международные облигации на сумму 500 млн долларов с целью финансирования проекта.

Большая часть этих денег, похоже, уже потрачена. В прошлом месяце Радио «Озоди» (таджикская служба РСЕ/РС) сообщило, что правительство в этом году выделило 1,8 млрд сомони (191 млн долларов) на данный проект. Из них около 148 млн долларов возьмут из средств, привлеченных в результате продажи еврооблигаций в 2017 году.

Джамолиддин Нуралиев, заместитель председателя Национального банка и зять президента, который руководил первым выходом Таджикистана на международный рынок облигаций, заявил в июле, что в обозримом будущем повторных продаж облигаций не планируется.

Хотя Нуралиев с оптимизмом заявил, что деньги найдутся, министр финансов Файзиддин Каххорзода 2 августа сообщил газете «Азия-Плюс», что правительство создало специальную комиссию, которая будет заниматься привлечением дополнительных средств.

При этом Каххорзода подчеркнул, что Душанбе не намерен продолжать наращивать долговые обязательства, а вместо этого ищет гранты. Внешняя задолженность Таджикистана в настоящее время составляет 2,9 млрд долларов. Это эквивалентно 35,9% национального валового внутреннего продукта – соотношение, которое, по мнению многих экономистов, находится на верхнем пределе допустимого уровня для слабых развивающихся стран.

С момента ввода в эксплуатацию первого агрегата Рогун выработал 570 миллионов киловатт-часов электроэнергии. Это скромная цифра даже для начала. Когда (точнее, если) будет построена вся гидроэлектростанция, она будет состоять из шести энергоблоков по 600 мегаватт. Правительство заявляет, что, согласно ожиданиям, когда Рогун заработает на полную мощность, ГЭС будет приносить 800 млн долларов ежегодно. Власти также заявили, что все турбины должны быть введены в действие уже к 2025 году, хотя, согласно текущим планам, завершение всего проекта намечено на 2033 год.

Кроме того, есть «небольшая» проблема с инфраструктурой, которая необходима для транспортировки всей этой электроэнергии.

Все зависит от высоковольтной сети CASA-1000, которая объединит потенциальных гидроэнергетических гигантов, таких как Таджикистан и Кыргызстан, с такими странами, как Афганистан и Пакистан, где, согласно прогнозам, в ближайшие десятилетия спрос на электроэнергию будет неуклонно расти. Однако проект CASA-1000 тоже пробуксовывает.