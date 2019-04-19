Таджикистан-Россия: Рахмон просит Путина амнистировать депортированных мигрантов

Встреча Путина и Рахмона в Кремле на этой неделе. (Фото: kremlin.ru)

Президент Таджикистана на этой неделе отправился в Россию с первым официальным визитом за 12 лет в попытке добиться отмены запрета на въезд в РФ для сотен тысяч таджикских граждан, желающих отправиться туда в качестве трудовых мигрантов.

Согласно сообщению на официальном сайте президента Эмомали Рахмона, его российский коллега Владимир Путин «поручил руководству Министерства внутренних дел России принять меры по решению этого вопроса».

Но в совместной декларации по результатам двухдневного визита говорится лишь о необходимости «создания максимально благоприятных условий для жизни и работы граждан Республики Таджикистан на территории России и граждан Российской Федерации на территории Таджикистана путем надлежащего выполнения соответствующей договорно-правовой базы».

Доступ к российскому рынку труда является жизненно важным для Таджикистана, страдающего от высокого уровня безработицы и низкой оплаты труда неквалифицированных рабочих.

По данным Центробанка РФ, в 2018 году денежные переводы из России в Таджикистан составили порядка $2,5 млрд, что эквивалентно примерно 34% таджикского ВВП.

Согласно достигнутому в 2017 году соглашению, был отменен запрет на въезд в Россию для порядка 100 тыс. граждан Таджикистана. Причиной подобных запретов, как правило, являются нарушения иммиграционного законодательства. Хотя таджикским гражданам не нужна виза для въезда в РФ, для устройства на работу и длительного пребывания в стране им требуются специальные разрешения или патенты.

Срок действия запрета на въезд может составлять от нескольких месяцев для десяти лет, в зависимости от тяжести правонарушения, ставшего причиной запрета.

До соглашения 2017 года количество таджиков в «черном списке» составляло примерно 400 тыс. На данный момент, по данным занимающихся иммиграционными вопросами некоммерческих организаций, это число равно порядка 240 тыс.

В надежде смягчить проблему с депортациями в долгосрочной перспективе, Рахмон лоббирует продление для таджикских граждан срока оформления регистрации и снижение стоимости патентов на трудовую деятельность. Насколько успешными были его усилия, пока неясно.

У Таджикистана сложились непростые отношения с Россией. Хотя эти страны близко сотрудничают в сфере безопасности, Душанбе в целом настороженно относится к тому, что, по его мнению, является неправомерными попытками Москвы влиять на внутренние процессы в Таджикистане. Тем не менее, по причине экономических затруднений, Душанбе вынужден искать помощи Кремля по многим вопросам.

Одним из конкретных результатов визита Рахмона в РФ стало согласие Москвы построить пять школ по всему Таджикистану, в том числе в Душанбе.

Кроме того, контролируемый российским правительством банк ВТБ согласился помочь главному индустриальному концерну Таджикистана – алюминиевой компании «Талко» – с закупкой сырья и модернизацией производственных мощностей.

Путин также сообщил о планах открыть в ближайшее время таджикский корпункт «России сегодня», российского медиа-холдинга, в который входит новостное агентство Sputnik. Несмотря на схожее название, «Россия сегодня» не заведует деятельностью Russia Today (RT).

Судьба агентства Sputnik в Таджикистане складывалась непросто. Впервые оно вошло в страну в 2014 году, приняв на работу огромное количество местных журналистов. Но затем, несмотря на многочисленные попытки и дипломатические усилия, ему отказали в аккредитации, хотя, согласно своему неписаному правилу редакторской политики, агентство воздерживается от критики правительств стран-союзников.

Сфера СМИ в Таджикистане отличается кладбищенским отсутствием активности. Независимые СМИ выгнали из страны или заставили подчиниться властям. Оказалась подорванной даже независимость РСЕ/РС, как выявило недавнее расследование Eurasianet.org.

Если Sputnik позволят открыть корпункт в Душанбе, в Таджикистане появится новый голос, обладающий значительными ресурсами, но, как и в других постсоветских странах, агрессивно продвигающий тезисы и позицию Кремля.