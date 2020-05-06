Таджикистан: Рустам Эмомали уже взял всю власть в свои руки?

Таджикистан захлестнул коронавирусный кризис, а человек, который официально возглавляет страну, куда-то пропал.

Президента Эмомали Рахмона почти не видели с 17 апреля, когда депутаты назначили его сына Рустама Эмомали на место преемника – пост председателя верхней палаты парламента. Согласно Конституции, именно занимающий этот пост человек становится главой государства в случае отставки или недееспособности действующего президента.

Но, по сути, возможно, это была лишь формальность, так как Рустам Эмомали, также занимающий должность мэра Душанбе, похоже, и так уже взял бразды в свои руки на фоне разворачивающегося кризиса.

По состоянию на 5 мая в Таджикистане от коронавируса погибли пять человек. Количество подтвержденных случаев заболевания составляет 293. Многие подозревают, что эти цифры занижены. Говорят, что многие больницы в стране переполнены и не принимают новых больных.

4 мая государственные СМИ показали, как сын президента следил за подготовкой к приему пациентов с коронавирусом во временной больнице. Он сказал, что для больных следует выделить до 3 тыс. коек, добавив, что под эти цели могут отбирать и переоборудовать незаконные стройплощадки в Душанбе. Ранее мэрия сообщила, что в столице 30 больниц и 5 284 койко-места.

Раньше на официальных мероприятиях Рустам Эмомали почти всегда был в компании отца.

Данная перемена породила множество теорий о состоянии здоровья президента, нередко довольно причудливых. В начале этой недели много оживленных разговоров вызвало прибытие в Душанбе, а затем отбытие на авиабазу «Рамштайн» в Германии реактивного самолета элит-класса «Гольфстрим». Оппозиционные деятели за рубежом тут же заявили, что это, возможно, является свидетельством того, что Рахмон заболел и отправляется на лечение за границу, но они, похоже, просто выдают желаемое за действительное.

Явно в ответ на эти разговоры советник президента Абдуджабор Рахмонзода 5 мая дал интервью государственному информационному агентству «Ховар», заверив общественность, что Рахмон находится «на своем рабочем месте и думает о том, как улучшить ситуацию».

Все, что он пока придумал, – это уволить министра здравоохранения Насима Олимзоду, назначив вместо него Джамолиддина Абдуллозоду, занимавшего пост главы одной из душанбинских больниц. Президент также провел телефонный разговор со своим узбекским коллегой Шавкатом Мирзиёевым, что, казалось бы, должно было положить конец предположениям о его недееспособности.

Но подозрения о том, что коронавирус ударил по руководству страны, небезосновательны, учитывая масштабы эпидемии.

Рахматилло Зоиров, лидер переживающей непростые времена оппозиционной Социал-демократической партии, написал в Facebook 5 мая, что болеет уже восьмой день. Судя по всему, от COVID-19 умер брат заместителя министра юстиции.

Базирующийся в Праге веб-сайт «Ахбор» сообщил, что среди инфицированных также 14 сотрудников Государственного комитета национальной безопасности, что должно вызвать еще большую обеспокоенность режима Рахмона. По словам источников сайта, в том числе заболел и глава пограничной службы Раджабали Рахмонали.

Кроме того, ранее на этой неделе выяснилось, что коронавирус был обнаружен и у заместителя главы правящей Народно-демократической партии Таджикистана Хайринисо Юсуфи.

Хотя правительство получило от иностранных правительств и международных организаций десятки миллионов долларов в виде финансовой и натуральной помощи и международных организаций, сейчас власти предпринимают значительные усилия, чтобы побудить людей пожертвовать часть заработка на борьбу с COVID-19. Инициативу 1 мая запустил президент Рахмон, отказавшийся от месячной зарплаты (точный размер которой, кстати, является закрытой информацией). С тех пор его примеру последовали многие другие должностные лица. Например, председатель футбольного клуба «Истиклол» сказал, что отдаст весь свой годовой оклад. Между тем глава государственного банка «Амонатбанк» призвал всех своих сотрудников пожертвовать однодневную зарплату.