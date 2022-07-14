Таджикистан собирается запретить критическое освещение призыва в армию

Таджикистан собирается объявить вне закона критику повторяющейся два раза в год государственной кампании по отлову молодежи, часто насильственными методами, и ее принудительному привлечению на военную службу.

Массовые призывные кампании проходят весной и осенью, и их проведение обычно широко документируется жителями страны, которые снимают особенно бурные эпизоды на свои телефоны, а потом публикуют эти видеозаписи в сети.

Больше всего внимания обычно привлекают инциденты, в которых сотрудники призывных комиссий вытаскивают молодых людей — по большей части недавних выпускников школ, — из родительских домов и сажают в ожидающие машины.

12 июля государственное новостное агентство «Ховар» сообщило, что сейчас разрабатывается законодательство, предусматривающее ответственность за то, что его авторы называют распространением ложной информации о вооруженных силах, призывных кампаниях и условий жизни призывников. В соответствии с этим законопроектом распространение информации, признанной порочащей репутацию вооруженных сил, будет наказываться тюремным заключением или штрафом.

В судах Таджикистана, находящихся в полном подчинении у авторитарной власти, любое такое законодательство вероятнее всего будет применяться без особой оглядки на нормы отправления правосудия.

Утверждается, что в процессе облав часто происходят грубые нарушения правил освобождения от призыва. В видеозаписи одного недавнего инцидента можно увидеть, как автобус, используемый призывной комиссией, подъехал к медицинскому училищу, студенты которого сдавали государственные экзамены, — вероятно, чтобы забрать оттуда молодых людей. По-видимому, эту попытку в данном случае пресекли студентки того же училища, загородившие дорогу автобусу.

Министерство обороны жалуется, что распространение информации, которую оно называет ложной, способствует снижению доверия общественности к армии и, таким образом, ослабляет обороноспособность страны.

В Таджикистане подлежат призыву мужчины в возрасте от 17 до 27 лет. От военной службы освобождаются сыновья в семьях с единственным ребенком и лица, признанные негодными по медицинским показаниям. Каждый год в вооруженные силы попадают около 16 000 призывников.

При обеспечении этих цифр власти сталкиваются с такими трудностями, что часто бывают вынуждены прибегать к самым отчаянным средствам.

Начиная с начала 2020 года молодым людям призывного возраста запрещено покидать страну, если они не могут представить доказательств того, что завербовались на военную службу. В соответствии с изменениями закона о военной службе, вступившими в силу в начале 2021 года, выпускники ВУЗов, которые до этого освобождались от военной службы, теперь обязаны отслужить год.

Единственное надежное средство избежать службы — деньги. Те, кто пытается уклониться от призыва, могут отделаться штрафом порядка 25 000 сомони (2200 долларов). Активисты называют этот штраф разновидностью узаконенного взяточничества. Хотя такого рода взятки были распространены всегда, деньги обычно доставались сотрудникам призывных комиссий. Теперь же их получает государство.