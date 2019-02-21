Таджикистан создал себе дипломатические проблемы, насильно вернув в страну критика властей

Гадоев в своем видеообращении предупреждает, что его могут похитить или убить. (Кадр из видео в YouTube)

Таджикистан, похоже, загнал себя в дипломатическую лужу, насильно вернув в страну оппозиционного активиста, получившего политическое убежище в Нидерландах.

Обстоятельства внезапного появления Шарофиддина Гадоева в Душанбе до сих пор не вполне ясны, но появляется все больше доказательств в того, что он там оказался не по собственной воле.

В опубликованном недавно видеообращении, записанном Гадоевым перед краткосрочной поездкой из Нидерландов в Россию в конце прошлой недели, он предупреждает, что может быть похищен или убит таджикскими властями.

«Если вы смотрите данную запись, это означает, что меня убили, похитили, или я пропал без вести», – говорит Гадоев в видеообращении, по всей видимости, записанном в Нидерландах.

Оппозиционные активисты опубликовали видео в интернете 19 февраля.

В видео, которое, по словам Гадоева, он записал 14 февраля, он говорит, что готовится вылететь в Москву на встречу с представителем Совбеза РФ.

«У меня раньше были контакты с представителями российских ведомств, работающих в сфере безопасности. Чтобы обсудить ситуацию в Таджикистане и вопрос трудовых мигрантов», – говорит он.

Похоже, Гадоев оказался хорошим пророком.

«Если я вдруг появлюсь на государственном телевидении или в YouTube, заявляя, что нахожусь в Таджикистане и вернулся по собственной воле, ни в коем случае не верьте. Я бы ни за что не вернулся в Таджикистан по собственному желанию», – отмечает он в видеообращении.

Между тем до появления видео таджикские власти агрессивно проталкивали версию о том, что он сам вернулся в Таджикистан.

В частности, 15 февраля МВД опубликовало видео с Гадоевым, на котором он настаивает, что вернулся в страну «добровольно», а затем обрушивается с критикой на другого оппозиционного активиста, Мухиддина Кабири. Также в Facebook выставили выглядевшее очень постановочно видео, на котором Гадоев звонит матери, чтобы сообщить, что он в Душанбе. На кадрах также виден сотрудник милиции и Лидия Исамова, таджикистанский корреспондент российского государственного новостного агентства «РИА Новости».

Целью этого грубо сработанного театрального представления, судя по всему, было убедить Нидерланды не начинать расследования по поводу Гадоева и не требовать его возвращения.

По словам правозащитников, чтобы заставить людей устраивать подобные публичные представления, таджикские спецслужбы применяют целый арсенал различных средств, включая запугивание, угрозы физического насилия и обещание устроить проблемы членам семьи. Даже если оппозиционным активистам удается покинуть страну, власти часто не выпускают их родителей, детей и прочих близких родственников, которые, по сути, становятся заложниками.

Неизвестно, как именно Гадоев был доставлен в Таджикистан: приехал ли он сам (что представляется маловероятным, т.к. у него был обратный билет в Амстердам на 16 февраля), передали ли его в Душанбе российские спецслужбы, или, как это случалось раньше, его похитили таджикские оперативники.

Виктория Надеждина, представитель правозащитной организации, уполномоченной говорить от имени Гадоева, сказала, что голландские правоохранители и дипломаты занялись расследованием данного инцидента.

«Могу сказать, что среди западных государств дело Шарофиддина Гадоева уже изучается несколькими странами», – сказала Надеждина, являющаяся председателем базирующегося в Амстердаме Фонда «Видение прав человека», основанного в 2017 году бежавшими из Таджикистана активистами.

По ее словам, фонд ставит целью возвращение Гадоева в Нидерланды.

«Если Таджикистан утверждает, что Шарофиддин Гадоев свободен и его никто не удерживает, тогда пусть они это докажут, позволив ему свободно уехать в Нидерланды», – сказала она.

Судя по всему, в рамках очередной попытки развеять сомнения по поводу официальной версии событий, 20 февраля в Facebook выставили серию фотографий, на которых Гадоев встречается с родственниками в родном селении в Фархорском районе на юге страны. Примечательно, что снимки эти выставил бывший союзник Гадоева, недавно вернувшийся в Таджикистан и занявший после этого в своих публичных высказываниях искренне ярую проправительственную позицию.

Но, по словам Надеждиной, дом Гадоева в Фархорском районе был окружен сотрудниками спецслужб.

«Живущий поблизости сосед видел сотрудников [Государственного комитета национальной безопасности] как внутри, так и снаружи, – сказала она. – Его жизнь в опасности».