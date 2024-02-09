Таджикистан: Социальные нормы осложняют борьбу с домашним насилием

Рукию, мать троих детей, еле живую привезли в дом родителей.

В очередной раз ее муж сорвал на ней злость. И всегда этому найдется оправдание.

«Его может разозлить все что угодно, – говорит Рукия, 25-летняя жительница Ромита, города, расположенного в 90 минутах езды от столицы Таджикистана Душанбе. – Его мать жалуется, что я плохо выполняю работу по дому, что я отказываюсь ее слушать, что я слишком много болтаю с соседями, что я неуважительно отношусь к его семье».

Достаточно просто плохого расположения духа. Рукия рассказала Eurasianet.org, что иногда, когда ее муж был не в настроении, он избивал ее до потери сознания. Бывало, что он запирал ее в комнате и не позволял ей ходить в уборную.

Самый страшный случай произошел летом. Сломанные ребра причиняли Рукии такую боль, что она не могла заниматься домашними делами и уделять детям должное внимание.

«Поскольку я ничего не могла делать, муж отвез меня и детей к моим родителям. Он сказал, что я бездельница, что я не хочу работать. В действительности же у меня просто не было сил встать на ноги», – говорит Рукия, настоящее имя которой не называется здесь из соображений безопасности.

Подобные ситуации встречаются сплошь и рядом. Несколько лет назад представители властей и международные организации подсчитали, что каждая вторая женщина в Таджикистане в то или иное время подвергалась домашнему насилию. Именно эта причина спровоцировала эпидемию самоубийств и членовредительства среди таджикских женщин, факт существования которой зачастую отрицается.

Запрет на обсуждение этой темы особенно распространен среди сельских жителей, которые составляют более семи десятых населения Таджикистана.

Жестокое обращение со стороны мужчин воспринимается как норма, которую как нельзя лучше отражает таджикская пословица: «И жабу уважают, когда у нее есть муж». Иными словами, незамужние женщины определенного возраста занимают более низкое положение в большинстве традиционных сообществ, поэтому многие из них готовы терпеть физическое насилие, лишь бы избежать социальной смерти.

Более того, девочкам с раннего возраста внушают, что они всего лишь гостьи в доме, и что, достигнув совершеннолетия, они должны покинуть его.

Эта навязанная социумом установка вынуждает женщин, которые после свадьбы уходят жить в семью мужа, соблюдать определенные правила. Жена должна безропотно убирать, готовить и заботиться о родителях супруга.

Однако даже в тех ситуациях, когда женщины готовы уйти от агрессора, у них не так много вариантов. В Таджикистане с его 10-миллионным населением имеется всего семь приютов для женщин. Они предоставляют жилье только на срок до шести месяцев. Примерно в два раза больше так называемых кризисных центров для женщин, но они расположены в основном в крупных городах и поселках городского типа.

История Рукии – еще одна мрачная иллюстрация существующих проблем.

Не имея практически никакого образования и возможности найти работу, Рукии будет сложно устроиться в жизни. Поэтому ее родители поспешили убедить ее вернуться к мужу.

«Мама приготовила нам еду, купила конфеты и вещи для детей, а потом отправила нас обратно к мужу, – говорит она. – Она просила меня набраться терпения. Она сказала, что во всех семьях бывают кризисы в отношениях, что в будущем, когда [мой муж] станет старше, он умерит свой вспыльчивый нрав».

Рукия рассказала Eurasianet.org, что в первый же день, когда она вернулась домой, свекровь отказалась с ней разговаривать. А муж избил ее.

Закон практически бессилен.

«Закон о предупреждении насилия в семье», призванный предотвращать бытовое насилие, был принят в 2013 году, но критики считают его неэффективным.

«Закон о предотвращении насилия в семье не признает насилие в семье преступлением и предусматривает лишь административную ответственность, – говорится в докладе Human Rights Watch за 2019 год. – Закон не криминализирует бытовое насилие. Жертвы, которые добиваются преследования и наказания обидчика, должны подавать иски по статьям Уголовного кодекса Таджикистана, регулирующим нападение и аналогичные действия, связанные с применением силы или насилия».

Административная ответственность подразумевает относительно легкое наказание – небольшой штраф или, в более серьезных случаях, тюремное заключение сроком до двух недель. Тщетными оказались попытки активистов добиться включения в Уголовный кодекс статьи, предусматривающей наказание за жестокое обращение с членами семьи.

При этом Государственная программа по предупреждению насилия в семье в Республике Таджикистан на 2014-2023 годы, разработанная совместно государственным Комитетом по делам женщин и семьи, другими государственными органами и группами гражданского общества, уже завершилась.

По данным исследования ПРООН, опубликованного в 2021 году, женщины, столкнувшиеся с насилием в семье, в первую очередь обращаются за помощью к собственным родителям, а также родителям или другим родственникам мужа. Только 10 процентов жертв обращаются в правоохранительные органы или за юридической помощью. В последнем случае женщинам неизменно советуют проявить терпение и не разрушать семью.

Пожалуй, одной из главных неудач Государственной программы по предупреждению насилия в семье стало то, что многие женщины, похоже, до сих пор отказываются признавать себя жертвами.

45-летняя Рухшона живет в районе Джалолиддин Балхи, на юге Хатлонской области. На протяжении 20 лет она терпела приступы агрессии у своего мужа, возникавшие на фоне алкогольного опьянения.

«Он так сильно избивал меня, что я несколько раз получала сотрясение мозга. Теперь я страдаю от регулярной головной боли. Но я терпела, пока муж не образумился. Вот уже год, как он не поднимает на меня руку. Все соседи говорят, что я святая женщина, что, несмотря на все пережитое, я сохранила семью», – рассказала Eurasianet.org Рукшона.

По словам Рукшоны, ее муж покончил с прошлым только после предупреждения врача о том, что он может умереть от печеночной недостаточности, если продолжит пить.

Невзирая на это, Рукшона говорит, что не хотела бы, чтобы все сложилось иначе. Мужчина имеет право бить свою жену, если она слишком много спорит, неподобающе одевается или не справляется с домашней работой, сказала она Eurasianet.org.

Руководитель неправительственной организации «Лига женщин-юристов» Каноат Хамидова рассказала Eurasianet.org, что в большинстве случаев женщинам, ставшим жертвами бытового насилия, не хватает поддержки и уверенности в себе. По ее словам, случаи так называемого «виктимблейминга» (обвинения в адрес жертвы) – явление повсеместное.

«Необходимо проводить большую разъяснительную работу среди населения. Мы должны дать женщинам понять, что они не одиноки, и есть организации, готовые оказать им поддержку, – сказала Хамидова. – Эти женщины в большинстве своем не знают другой жизни. Их матерей били, их бабушек били, их соседям и друзьям тоже достается, и они думают, что проявление насилия – это обычная бытовая неурядица, а не преступление».