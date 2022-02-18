Таджикистан: сын президента все чаще выступает на первых ролях

Было время, когда попавшие в беду граждане Таджикистана обращались с публичными призывами о помощи к президенту Эмомали Рахмону.

Но ситуация изменилась. Теперь эти обращения направляются на имя 34-летнего сына Рахмона Рустама Эмомали, старшего из как минимум девяти отпрысков и предполагаемого наследника президентского кресла.

Эмомали, похоже, наслаждается своим растущим авторитетом. Он и так уже формально обладает достаточно широкими властными полномочиями. С начала 2017 года он занимает пост мэра Душанбе, а в апреле 2020 года он был назначен спикером верхней палаты парламента.

Эта должность официально наделяет Эмомали правом взять на себя управление страной в случае недееспособности президента Рахмона.

В результате проведенного в 2016 году референдума возрастная планка для кандидатов на пост президента была снижена с 35 до 30 лет. Поэтому существует предположение, что передача власти могла бы произойти и раньше, если бы не ряд серьезных потрясений – от пандемии COVID-19 до свержения правительства в соседнем Афганистане.

С начала своего пребывания на посту мэра Душанбе Эмомали использовал популистские приемы, направленные на создание и поддержание хорошего настроения граждан.

Одним из первых его решений было восстановление практики празднования новогодних праздников с характерным размахом и весельем. До этого чиновники неоднократно утверждали, что необходимо отказаться от Деда Мороза и новогодних елок, поскольку они не соответствуют национальным традициям таджиков.

Но давайте перенесемся в относительно недавнее прошлое. Эмомали засветился в громких делах, которые начинающий государственный деятель обычно постарался бы избежать.

Одним из ярких примеров является дешевая драма, связанная с именем главы телекоммуникационной компании Парвизом Давлятовым.

Как это принято в Таджикистане среди состоятельных мужчин, Давлятов взял вторую жену. В августе его первая жена Азиза Давлятова в порыве ревности похитила и пыталась задушить вторую жену Мадину Мамаджанову, после чего та впала в кому. Мамаджанова была госпитализирована, и в декабре скончалась.

Поначалу Давлятовой удалось избежать уголовного наказания благодаря общенациональной амнистии. Но весь этот эпизод вызвал широкий общественный резонанс, за которым последовала волна обвинений в том, что Давлятовой удалось избежать длительного тюремного заключения благодаря своим связям.

Удивление вызвал факт личного вмешательства Эмомали в этот вопрос, о чем в октябре объявил Сенат. Спустя время парламент вынудил правоохранительные органы пересмотреть все детали дела. В результате два сотрудника МВД и один работник Генеральной прокуратуры были уволены. В связи с этим делом Давлятов был приговорен к 8,5 годам тюремного заключения, а его жена, обвиняемая в совершении нападения с последующим убийством, получила 11 лет лишения свободы.

Этот эпизод ознаменовал собой определенный сдвиг в восприятии Эмомали.

Поэтому, когда в ноябре вновь заговорили о том, что дом-музей таджикского писателя и ученого Садриддина Айни, умершего в 1954 году, будет снесен и на его месте построят гостиницу, противники этого решения обратились к Эмомали. Результат не заставил себя ждать. В течение нескольких дней план строительства гостиницы был отменен.

В середине января Эмомали во всеуслышание пожаловался на качество услуг, предоставляемых компаниями мобильной связи. Менее чем через две недели поставщики услуг мобильного интернета начали рассылать своим клиентам SMS-сообщения с обещанием значительно увеличить скорость соединения. При этом, по их словам, за улучшение качества услуг дополнительная плата взиматься не будет.

Даже население Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО), отношения которой с Душанбе не назовешь простыми, похоже, считает, что с вопросами имеет больше смысла обращаться к Эмомали, чем к президенту Рахмону.

Административный центр области Хорог вот уже несколько месяцев находится в напряженном ожидании давно запланированной силовой спецоперации правительственных сил в ответ на протесты, охватившие город в ноябре. Местный адвокат и политик Фаромуз Иргашев обратился от имени гражданского общества ГБАО с призывом к правительству воздержаться от запугивания рядовых граждан. Свое видеообращение он снял на фоне портрета президента Рахмона, но адресовал он его конкретно Рустаму Эмомали как спикеру Сената.

Эмомали до сих пор не сделал никаких публичных заявлений по поводу разворачивающейся в ГБАО ситуации.

Оппозиционный политик, уроженец ГБАО Алим Шерзамонов, проживающий в настоящий момент в Европе, утверждает, что люди, по крайней мере, хотят надеяться, что под руководством Рустама что-то да и изменится.

«Народ Таджикистана очень устал от Рахмона, и даже замена его на Рустама могла бы вселить некоторую надежду в сердца людей», – сказал он Eurasianet.org.

Тема династического правопреемства власти в настоящее время является актуальной в регионе. В Туркменистане президент Гурбангулы Бердымухамедов в начале этого месяца дал понять, что собирается уйти в отставку. Вслед за этим парламент поспешил объявить о проведении 12 марта досрочных выборов. Сын Бердымухамедова был тотчас выдвинут кандидатом и, вне всякого сомнения, победит на выборах, тем самым ознаменовав первую в современной истории Центральной Азии передачу власти от отца к сыну.

По мнению политолога Парвиза Муллоджанова, прямые обращения в адрес Эмомали указывают на сбой в механизмах нормальной коммуникации между обществом и государством. Люди не видят другого выхода для решения своих проблем, сказал он.

С учетом сказанного, считает Муллоджанов, неясно, скажется ли в конечном итоге образ Эмомали как человека, решающего проблемы, на то, как и когда он придет к власти.

«У нас вы можете добиться любой должности даже с нулевым рейтингом популярности. Преемником президента станет тот, кого он назначит, независимо от уровня личной популярности этого человека. Это в США и Европе выборы являются политическим состязанием», – сказал Муллоджанов.